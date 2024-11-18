https://crimea.ria.ru/20241118/svyaschennik-nazval-prichinu-tserkovnogo-nakazaniya-dlya-boytsov-1141865867.html

Священник назвал причину церковного наказания для бойцов

Священник назвал причину церковного наказания для бойцов - РИА Новости Крым, 18.11.2024

Священник назвал причину церковного наказания для бойцов

Священники Русской православной Церкви могут накладывать на верующих участников боевых действий епитимью (церковное наказание, которое налагается на мирян в... РИА Новости Крым, 18.11.2024

2024-11-18T08:54

2024-11-18T08:54

2024-11-18T08:54

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Священники Русской православной Церкви могут накладывать на верующих участников боевых действий епитимью (церковное наказание, которое налагается на мирян в качестве исправительной меры – ред.), но не могут отлучать их от церковного окормления (попечение, руководство, осуществляемые священником по отношению к верующим – ред). Об этом в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым сказал руководитель отдела пресс-службы Крымской митрополии, настоятель Храма Всех Святых г. Симферополя, кандидат богословия, протоиерей Владимир Кашлюк.В то же время отец Владимир добавил, что епитимья все же может быть наложена на верующего воина."Если человек действительно защищал родину, идею справедливой войны, чтобы восстановить мир и порядок – это то, на что Церковь благословляет. Если же была применима какая-то жестокость, то здесь уже могут быть какие-то ограничения, но это все индивидуально проговаривается с кающимся человеком. И, возможно, накладывается на такого человека епитимья, но такой человек не отлучается от Церкви", – сказал спикер.В IV веке нашей эры св. Василий Великий составил список санкций, которые он рекомендует применять для различных грехов. Наряду с другими грехами святой Василий приводит различные случаи нарушения шестой заповеди – "не убий" и предлагает ввести епитимью и отлучать от причастия на три года любого, кто совершит убийство на поле брани. При этом современник Василия Великого Афанасий Великий рекомендовал иметь к различным жизненным случаям жизни разный подход, в зависимости от конкретных обстоятельств."Не позволительно убивать, но убивать врагов на брани и законно и достойно похвалы. Великих почестей сподобляются воины доблестные в бою, и воздвигаются им столпы, возвещающие превосходные их деяния", – пишет он в Послании к Аммуну монаху.Диспут по этому вопросу на протяжении веков вели и другие религиозные мыслители, мнение о воинской профессии эволюционировало: от пожизненного отлучения тех, кто держит оружие, до празднования побед божественной литургией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, религия, протоиерей владимир кашлюк, христианство, православие, крым, крымская митрополия, рпц (русская православная церковь), общество