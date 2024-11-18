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Священник назвал причину церковного наказания для бойцов - РИА Новости Крым, 18.11.2024
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Священник назвал причину церковного наказания для бойцов
Священник назвал причину церковного наказания для бойцов - РИА Новости Крым, 18.11.2024
Священник назвал причину церковного наказания для бойцов
Священники Русской православной Церкви могут накладывать на верующих участников боевых действий епитимью (церковное наказание, которое налагается на мирян в... РИА Новости Крым, 18.11.2024
2024-11-18T08:54
2024-11-18T08:54
мнения
религия
протоиерей владимир кашлюк
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рпц (русская православная церковь)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Священники Русской православной Церкви могут накладывать на верующих участников боевых действий епитимью (церковное наказание, которое налагается на мирян в качестве исправительной меры – ред.), но не могут отлучать их от церковного окормления (попечение, руководство, осуществляемые священником по отношению к верующим – ред). Об этом в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым сказал руководитель отдела пресс-службы Крымской митрополии, настоятель Храма Всех Святых г. Симферополя, кандидат богословия, протоиерей Владимир Кашлюк.В то же время отец Владимир добавил, что епитимья все же может быть наложена на верующего воина."Если человек действительно защищал родину, идею справедливой войны, чтобы восстановить мир и порядок – это то, на что Церковь благословляет. Если же была применима какая-то жестокость, то здесь уже могут быть какие-то ограничения, но это все индивидуально проговаривается с кающимся человеком. И, возможно, накладывается на такого человека епитимья, но такой человек не отлучается от Церкви", – сказал спикер.В IV веке нашей эры св. Василий Великий составил список санкций, которые он рекомендует применять для различных грехов. Наряду с другими грехами святой Василий приводит различные случаи нарушения шестой заповеди – "не убий" и предлагает ввести епитимью и отлучать от причастия на три года любого, кто совершит убийство на поле брани. При этом современник Василия Великого Афанасий Великий рекомендовал иметь к различным жизненным случаям жизни разный подход, в зависимости от конкретных обстоятельств."Не позволительно убивать, но убивать врагов на брани и законно и достойно похвалы. Великих почестей сподобляются воины доблестные в бою, и воздвигаются им столпы, возвещающие превосходные их деяния", – пишет он в Послании к Аммуну монаху.Диспут по этому вопросу на протяжении веков вели и другие религиозные мыслители, мнение о воинской профессии эволюционировало: от пожизненного отлучения тех, кто держит оружие, до празднования побед божественной литургией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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РИА Новости Крым
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60
мнения, религия, протоиерей владимир кашлюк, христианство, православие, крым, крымская митрополия, рпц (русская православная церковь), общество
Священник назвал причину церковного наказания для бойцов

Бойцам на передовой не могут запретить причащаться - священник

08:54 18.11.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСвеча и библия в руках верующего
Свеча и библия в руках верующего - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Священники Русской православной Церкви могут накладывать на верующих участников боевых действий епитимью (церковное наказание, которое налагается на мирян в качестве исправительной меры – ред.), но не могут отлучать их от церковного окормления (попечение, руководство, осуществляемые священником по отношению к верующим – ред). Об этом в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым сказал руководитель отдела пресс-службы Крымской митрополии, настоятель Храма Всех Святых г. Симферополя, кандидат богословия, протоиерей Владимир Кашлюк.

"Этот вопрос обговаривался с высшим руководством, со священноначалием Русской православной Церкви. Конечно, правила IV века неприменимы к реалиям XXI века. Сегодня встреча со священником для воина – это, возможно, последняя встреча. Поэтому каждый священник должен поисповедовать и, если есть желание воина, причастить его Святых Христовых тайн", – сказал Кашлюк.

В то же время отец Владимир добавил, что епитимья все же может быть наложена на верующего воина.
"Если человек действительно защищал родину, идею справедливой войны, чтобы восстановить мир и порядок – это то, на что Церковь благословляет. Если же была применима какая-то жестокость, то здесь уже могут быть какие-то ограничения, но это все индивидуально проговаривается с кающимся человеком. И, возможно, накладывается на такого человека епитимья, но такой человек не отлучается от Церкви", – сказал спикер.
В IV веке нашей эры св. Василий Великий составил список санкций, которые он рекомендует применять для различных грехов. Наряду с другими грехами святой Василий приводит различные случаи нарушения шестой заповеди – "не убий" и предлагает ввести епитимью и отлучать от причастия на три года любого, кто совершит убийство на поле брани. При этом современник Василия Великого Афанасий Великий рекомендовал иметь к различным жизненным случаям жизни разный подход, в зависимости от конкретных обстоятельств.
"Не позволительно убивать, но убивать врагов на брани и законно и достойно похвалы. Великих почестей сподобляются воины доблестные в бою, и воздвигаются им столпы, возвещающие превосходные их деяния", – пишет он в Послании к Аммуну монаху.
Диспут по этому вопросу на протяжении веков вели и другие религиозные мыслители, мнение о воинской профессии эволюционировало: от пожизненного отлучения тех, кто держит оружие, до празднования побед божественной литургией.
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