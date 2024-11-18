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Байден хочет начать третью мировую - заявление в Конгрессе по ATACMS

Байден хочет начать третью мировую - заявление в Конгрессе по ATACMS - РИА Новости Крым, 18.11.2024

Байден хочет начать третью мировую - заявление в Конгрессе по ATACMS

Разрешение президента США Джо Байдена на удары дальнобойными ракетами вглубь России сильно обострило ситуацию и может привести в третьей мировой войне. Такое... РИА Новости Крым, 18.11.2024

2024-11-18T09:11

2024-11-18T09:11

2024-11-18T09:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Разрешение президента США Джо Байдена на удары дальнобойными ракетами вглубь России сильно обострило ситуацию и может привести в третьей мировой войне. Такое заявление сделала член палаты представителей Марджори Тейлор Грин в соцсети X.По мнению Грин, американский народ в ходе выборов сделал выбор против финансирования или ведения иностранных войн и в пользу решения своих собственных проблем."Хватит этого, это надо прекратить", - призвала политик.Президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ. Их могут применить "для защиты украинских сил" в Курской области, сообщила накануне New York Times. По данным французских СМИ, Франция и Великобритания вслед за США также разрешили Украине бить по территории России своим дальнобойным вооружением.Ранее в Пентагоне заявляли, что удары ВСУ вглубь РФ американским оружием навредят Вашингтону.Президент России Владимир Путин в сентябре заявил, что страны НАТО тем самым обсуждают не разрешение Киеву наносить удары по РФ, а принятие решения о прямом участии Альянса в военном конфликте. Если это решение будет принято, то Россия будет вынуждена действовать, исходя из создаваемых таким образом угроз, предупредил глава российского государства.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Решение об ударах по России ATACMS уже принято – КремльНикакие вооружения не спасут режим Зеленского – МИД РоссииЖест отчаяния: зачем Лондон разрешил бить своим оружием по Крыму

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, новости, джозеф байден, президент сша (joseph biden), оружие, поставки западного оружия украине, украина, россия, новости, в мире