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Попытка прорыва через границу: что происходит в Курской области - РИА Новости Крым, 30.09.2024
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Попытка прорыва через границу: что происходит в Курской области
Попытка прорыва через границу: что происходит в Курской области - РИА Новости Крым, 30.09.2024
Попытка прорыва через границу: что происходит в Курской области
В Курской области отражено пять попыток прорыва подразделений ВСУ в направлении населенного пункта Новый Путь. Подразделения группировки войск "Север"... РИА Новости Крым, 30.09.2024
2024-09-30T14:37
2024-09-30T14:57
ситуация в курской области после нападения всу
вооруженные силы россии
потери всу
новости
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. В Курской области отражено пять попыток прорыва подразделений ВСУ в направлении населенного пункта Новый Путь. Подразделения группировки войск "Север" продолжили наступление, сообщает Минобороны РФ.За сутки поражения формированиям ВСУ были нанесены в районах сел Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово. Отражены две контратаки противника в направлении Любимовки и Плехово, сорваны попытки атак на Ольговку и Камышевку. В результате этих боев украинские боевики потеряли до 60 человек убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и автомобиль.Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники в районах населенных пунктов Богдановка, Бондаревка, Дарьино, Кубаткин, Куриловка, Княжий 1-й, Казачья Локня, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Михайловка, Махновка, Новый Путь, Новая Сорочина, Орловка, Плехово, Правда, Русское Поречное, Толстый Луг и Черкасское Поречное.Авиация и ракетные войска наносили удары по районам сосредоточения и резервам ВСУ в Сумской области в районах населенных пунктов Беловоды, Будивельное, Глухов, Кияница, Клевань, Кучеровка, Макеевка, Ободы, Павловка, Перемога, Ревякино, Речки, Студенок, Шалыгино и Ястребщина.За сутки потери ВСУ в Курской области составили более 350 военнослужащих и 37 единиц автомобильной и боевой техники.В зоне специальной военной операции армия России освободила населенный пункт Нелеповка. Силами артиллерии, авиации, ракетных войск и расчетов БПЛА был уничтожен воинский эшелон, арсенал хранения боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения и другие важные военные объекты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше сотни боевиков ВСУ уничтожены в Курской области за суткиУничтожены объекты топливной инфраструктуры и разведцентр ВСУВ Воронеже и Курске при атаке БПЛА повреждены квартиры в многоэтажках
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Новости
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РИА Новости Крым
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ситуация в курской области после нападения всу, вооруженные силы россии, потери всу , новости, министерство обороны рф
Попытка прорыва через границу: что происходит в Курской области

В Курской области отразили пять попыток ВСУ прорваться через границ

14:37 30.09.2024 (обновлено: 14:57 30.09.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкШтурмовые подразделения ВС РФ
Штурмовые подразделения ВС РФ - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. В Курской области отражено пять попыток прорыва подразделений ВСУ в направлении населенного пункта Новый Путь. Подразделения группировки войск "Север" продолжили наступление, сообщает Минобороны РФ.
За сутки поражения формированиям ВСУ были нанесены в районах сел Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово. Отражены две контратаки противника в направлении Любимовки и Плехово, сорваны попытки атак на Ольговку и Камышевку. В результате этих боев украинские боевики потеряли до 60 человек убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и автомобиль.

При попытках прорыва через границу России в сторону поселка Новый Путь потери ВСУ составили более 30 человек личного состава убитыми и ранеными. Уничтожены три боевые бронированные машины, автомобиль и бронированная ремонтно-эвакуационная машина американского производства.

Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники в районах населенных пунктов Богдановка, Бондаревка, Дарьино, Кубаткин, Куриловка, Княжий 1-й, Казачья Локня, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Михайловка, Махновка, Новый Путь, Новая Сорочина, Орловка, Плехово, Правда, Русское Поречное, Толстый Луг и Черкасское Поречное.
Авиация и ракетные войска наносили удары по районам сосредоточения и резервам ВСУ в Сумской области в районах населенных пунктов Беловоды, Будивельное, Глухов, Кияница, Клевань, Кучеровка, Макеевка, Ободы, Павловка, Перемога, Ревякино, Речки, Студенок, Шалыгино и Ястребщина.
За сутки потери ВСУ в Курской области составили более 350 военнослужащих и 37 единиц автомобильной и боевой техники.
В зоне специальной военной операции армия России освободила населенный пункт Нелеповка. Силами артиллерии, авиации, ракетных войск и расчетов БПЛА был уничтожен воинский эшелон, арсенал хранения боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения и другие важные военные объекты.
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Ситуация в Курской области после нападения ВСУВооруженные силы РоссииПотери ВСУНовостиМинистерство обороны РФ
 
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