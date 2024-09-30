https://crimea.ria.ru/20240930/pytalis-prorvatsya-cherez-granitsu----situatsiya-v-kurskoy-oblasti-1140746895.html

Попытка прорыва через границу: что происходит в Курской области

Попытка прорыва через границу: что происходит в Курской области - РИА Новости Крым, 30.09.2024

Попытка прорыва через границу: что происходит в Курской области

В Курской области отражено пять попыток прорыва подразделений ВСУ в направлении населенного пункта Новый Путь. Подразделения группировки войск "Север"... РИА Новости Крым, 30.09.2024

2024-09-30T14:37

2024-09-30T14:37

2024-09-30T14:57

ситуация в курской области после нападения всу

вооруженные силы россии

потери всу

новости

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. В Курской области отражено пять попыток прорыва подразделений ВСУ в направлении населенного пункта Новый Путь. Подразделения группировки войск "Север" продолжили наступление, сообщает Минобороны РФ.За сутки поражения формированиям ВСУ были нанесены в районах сел Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово. Отражены две контратаки противника в направлении Любимовки и Плехово, сорваны попытки атак на Ольговку и Камышевку. В результате этих боев украинские боевики потеряли до 60 человек убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и автомобиль.Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники в районах населенных пунктов Богдановка, Бондаревка, Дарьино, Кубаткин, Куриловка, Княжий 1-й, Казачья Локня, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Михайловка, Махновка, Новый Путь, Новая Сорочина, Орловка, Плехово, Правда, Русское Поречное, Толстый Луг и Черкасское Поречное.Авиация и ракетные войска наносили удары по районам сосредоточения и резервам ВСУ в Сумской области в районах населенных пунктов Беловоды, Будивельное, Глухов, Кияница, Клевань, Кучеровка, Макеевка, Ободы, Павловка, Перемога, Ревякино, Речки, Студенок, Шалыгино и Ястребщина.За сутки потери ВСУ в Курской области составили более 350 военнослужащих и 37 единиц автомобильной и боевой техники.В зоне специальной военной операции армия России освободила населенный пункт Нелеповка. Силами артиллерии, авиации, ракетных войск и расчетов БПЛА был уничтожен воинский эшелон, арсенал хранения боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения и другие важные военные объекты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше сотни боевиков ВСУ уничтожены в Курской области за суткиУничтожены объекты топливной инфраструктуры и разведцентр ВСУВ Воронеже и Курске при атаке БПЛА повреждены квартиры в многоэтажках

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в курской области после нападения всу, вооруженные силы россии, потери всу , новости, министерство обороны рф