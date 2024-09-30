https://crimea.ria.ru/20240930/triumf-spravedlivosti-glavy-novykh-regionov-o-vossoedinenii-s-rossiey-1140741699.html
"Триумф справедливости": главы новых регионов о воссоединении с Россией
"Триумф справедливости": главы новых регионов о воссоединении с Россией - РИА Новости Крым, 30.09.2024
"Триумф справедливости": главы новых регионов о воссоединении с Россией
Воссоединение Донбасса и Новороссии с Россией стало настоящим триумфом справедливости, за прошедшие с этого события два года заметны значительные позитивные... РИА Новости Крым, 30.09.2024
2024-09-30T11:57
2024-09-30T11:57
2024-09-30T12:15
новые регионы россии
евгений балицкий
владимир сальдо
денис пушилин
леонид пасечник
политика
общество
россия
два года со дня присоединения новых регионов к россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Воссоединение Донбасса и Новороссии с Россией стало настоящим триумфом справедливости, за прошедшие с этого события два года заметны значительные позитивные изменения в разных сферах жизни. Об этом в своих поздравительных обращениях к землякам заявили руководители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.По его словам, воссоединение с Россией – это не просто политический акт, а "возвращение домой, к корням, к истории, к нашей многовековой культуре и традициям".Руководитель региона указал, что после вхождения республики в состав России восстанавливаются дома и инфраструктура, открываются новые предприятия и школы, улучшается качество жизни.Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что День воссоединения стал самым важным событием в новейшей истории Луганщины, к которому жители региона шли на протяжении восьми лет.Он отметил, что киевский режим с 2014 года уничтожал народ Донбасса, устраивал водную, энергетическую и другие блокады. Но благодаря стойкости и мужеству жителей региона и помощи России республика выстояла и стала частью РФ.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в свою очередь отметил огромную роль российских военных, которые сегодня защищают страну, как когда-то их деды и прадеды, от фашистских полчищ.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что все больше людей в Херсонской области из числа тех, которые в 2022 году "не совсем понимали, что произошло", сейчас осознают правильность выбора стать частью России.Два года назад на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. Подавляющее большинство местных жителей высказались за воссоединение с Россией. Исторические документы о включении в состав РФ Донбасса и Новороссии президент страны Владимир Путин подписал 30 сентября 2022 года.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это навсегда": Матвиенко поздравила новые регионыВ Крыму поздравили Донбасс и Новороссию с Днем воссоединения с РоссиейДва года дома: топ-10 достижений новых регионов в составе России
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новые регионы россии, евгений балицкий, владимир сальдо, денис пушилин, леонид пасечник, политика, общество, россия, два года со дня присоединения новых регионов к россии
"Триумф справедливости": главы новых регионов о воссоединении с Россией
Главы новых регионов поздравили земляков с Днем воссоединения с Россией
11:57 30.09.2024 (обновлено: 12:15 30.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Воссоединение Донбасса и Новороссии с Россией стало настоящим триумфом справедливости, за прошедшие с этого события два года заметны значительные позитивные изменения в разных сферах жизни. Об этом в своих поздравительных обращениях к землякам заявили руководители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
"Это событие – настоящий триумф справедливости, о котором мы мечтали долгие годы. Донецкий край – это неотъемлемая составляющая русской земли, где живут люди с богатой культурой, глубокими традициями и настоящей любовью к Родине", - отметил глава ДНР Денис Пушилин.
По его словам, воссоединение с Россией – это не просто политический акт, а "возвращение домой, к корням, к истории, к нашей многовековой культуре и традициям".
Руководитель региона указал, что после вхождения республики в состав России восстанавливаются дома и инфраструктура, открываются новые предприятия и школы, улучшается качество жизни.
Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что День воссоединения стал самым важным событием в новейшей истории Луганщины, к которому жители региона шли на протяжении восьми лет.
Он отметил, что киевский режим с 2014 года уничтожал народ Донбасса, устраивал водную, энергетическую и другие блокады. Но благодаря стойкости и мужеству жителей региона и помощи России республика выстояла и стала частью РФ.
"Уверен, что и для Российской Федерации это тоже был очень важный день. Потому что это — день единения, день силы, возрождения, обновления России, укрепления духовности, силы и всего, что с этим связано", — подчеркнул Пасечник.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в свою очередь отметил огромную роль российских военных, которые сегодня защищают страну, как когда-то их деды и прадеды, от фашистских полчищ.
"Мы же создаем новый мир, новую страну, и Запорожская область, равная среди равных, будет созидать, строить, возводить. Молодежь будет учиться в лучших учебных заведениях, наши дети будут на нас равняться и становиться еще более достойными своей земли и своих дедов", - заверил руководитель региона.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что все больше людей в Херсонской области из числа тех, которые в 2022 году "не совсем понимали, что произошло", сейчас осознают правильность выбора стать частью России.
"Все произошедшее с тех пор приводит нас к выводу, что в будущем у нас все тоже будет хорошо. Когда по улицам идут в школы радостные дети, когда улучшается работа общественного транспорта, растут благосостояние и доходы людей, увеличивается деловая активность, а вся Россия непрерывно участвует в обновлении нашего края мы понимаем, что это та история, которую мы все ждали", - написал он в своем Telegram-канале.
Два года назад на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы
о вхождении в состав Российской Федерации. Подавляющее большинство местных жителей высказались за воссоединение
с Россией. Исторические документы о включении в состав РФ Донбасса и Новороссии президент страны Владимир Путин подписал 30 сентября 2022 года.
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