https://crimea.ria.ru/20240930/triumf-spravedlivosti-glavy-novykh-regionov-o-vossoedinenii-s-rossiey-1140741699.html

"Триумф справедливости": главы новых регионов о воссоединении с Россией

"Триумф справедливости": главы новых регионов о воссоединении с Россией - РИА Новости Крым, 30.09.2024

"Триумф справедливости": главы новых регионов о воссоединении с Россией

Воссоединение Донбасса и Новороссии с Россией стало настоящим триумфом справедливости, за прошедшие с этого события два года заметны значительные позитивные... РИА Новости Крым, 30.09.2024

2024-09-30T11:57

2024-09-30T11:57

2024-09-30T12:15

новые регионы россии

евгений балицкий

владимир сальдо

денис пушилин

леонид пасечник

политика

общество

россия

два года со дня присоединения новых регионов к россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Воссоединение Донбасса и Новороссии с Россией стало настоящим триумфом справедливости, за прошедшие с этого события два года заметны значительные позитивные изменения в разных сферах жизни. Об этом в своих поздравительных обращениях к землякам заявили руководители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.По его словам, воссоединение с Россией – это не просто политический акт, а "возвращение домой, к корням, к истории, к нашей многовековой культуре и традициям".Руководитель региона указал, что после вхождения республики в состав России восстанавливаются дома и инфраструктура, открываются новые предприятия и школы, улучшается качество жизни.Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что День воссоединения стал самым важным событием в новейшей истории Луганщины, к которому жители региона шли на протяжении восьми лет.Он отметил, что киевский режим с 2014 года уничтожал народ Донбасса, устраивал водную, энергетическую и другие блокады. Но благодаря стойкости и мужеству жителей региона и помощи России республика выстояла и стала частью РФ.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в свою очередь отметил огромную роль российских военных, которые сегодня защищают страну, как когда-то их деды и прадеды, от фашистских полчищ.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что все больше людей в Херсонской области из числа тех, которые в 2022 году "не совсем понимали, что произошло", сейчас осознают правильность выбора стать частью России.Два года назад на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. Подавляющее большинство местных жителей высказались за воссоединение с Россией. Исторические документы о включении в состав РФ Донбасса и Новороссии президент страны Владимир Путин подписал 30 сентября 2022 года.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это навсегда": Матвиенко поздравила новые регионыВ Крыму поздравили Донбасс и Новороссию с Днем воссоединения с РоссиейДва года дома: топ-10 достижений новых регионов в составе России

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, евгений балицкий, владимир сальдо, денис пушилин, леонид пасечник, политика, общество, россия, два года со дня присоединения новых регионов к россии