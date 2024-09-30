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В новых регионах построят 3 миллиона квадратов жилья в ближайшие годы

В новых регионах построят 3 миллиона квадратов жилья в ближайшие годы - РИА Новости Крым, 30.09.2024

В новых регионах построят 3 миллиона квадратов жилья в ближайшие годы

В ближайшие годы в новых субъектах России планируется построить порядка трех миллионов квадратных метров жилья, для этого на данный момент сформирован банк... РИА Новости Крым, 30.09.2024

2024-09-30T15:11

2024-09-30T15:11

2024-09-30T15:12

марат хуснуллин

новости

новые регионы россии

два года со дня присоединения новых регионов к россии

россия

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жилье

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В ближайшие годы в новых субъектах России планируется построить порядка трех миллионов квадратных метров жилья, для этого на данный момент сформирован банк земельных участков. Об этом сообщил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.Хуснуллин добавил, что в новых субъектах РФ развивается экономика и деловая активность. В частности, за восемь месяцев этого года налоговые поступления в региональные бюджеты выросли в два с половиной раза, при этом около половины этих поступлений дает внебюджетный сектор.При этом число резидентов свободной экономической зоны в Донбассе и Новороссии на данный момент достигло 197. По словам зампредседателя правительства, общий объем заявленных инвестиций в рамках СЭЗ – более 100 миллиардов рублей. Планируется создать 76 тысяч рабочих мест.Два года назад на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. Подавляющее большинство местных жителей высказались за воссоединение с Россией. Исторические документы о включении в состав РФ Донбасса и Новороссии президент страны Владимир Путин подписал 30 сентября 2022 года.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это навсегда": Матвиенко поздравила новые регионыВ Крыму поздравили Донбасс и Новороссию с Днем воссоединения с РоссиейДва года дома: топ-10 достижений новых регионов в составе России

новые регионы россии

россия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марат хуснуллин, новости, новые регионы россии, два года со дня присоединения новых регионов к россии, россия, строительство, жилье, владимир путин (политик)