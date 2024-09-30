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В новых регионах построят 3 миллиона квадратов жилья в ближайшие годы
В новых регионах построят 3 миллиона квадратов жилья в ближайшие годы - РИА Новости Крым, 30.09.2024
В новых регионах построят 3 миллиона квадратов жилья в ближайшие годы
В ближайшие годы в новых субъектах России планируется построить порядка трех миллионов квадратных метров жилья, для этого на данный момент сформирован банк... РИА Новости Крым, 30.09.2024
2024-09-30T15:11
2024-09-30T15:11
2024-09-30T15:12
марат хуснуллин
новости
новые регионы россии
два года со дня присоединения новых регионов к россии
россия
строительство
жилье
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В ближайшие годы в новых субъектах России планируется построить порядка трех миллионов квадратных метров жилья, для этого на данный момент сформирован банк земельных участков. Об этом сообщил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.Хуснуллин добавил, что в новых субъектах РФ развивается экономика и деловая активность. В частности, за восемь месяцев этого года налоговые поступления в региональные бюджеты выросли в два с половиной раза, при этом около половины этих поступлений дает внебюджетный сектор.При этом число резидентов свободной экономической зоны в Донбассе и Новороссии на данный момент достигло 197. По словам зампредседателя правительства, общий объем заявленных инвестиций в рамках СЭЗ – более 100 миллиардов рублей. Планируется создать 76 тысяч рабочих мест.Два года назад на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. Подавляющее большинство местных жителей высказались за воссоединение с Россией. Исторические документы о включении в состав РФ Донбасса и Новороссии президент страны Владимир Путин подписал 30 сентября 2022 года.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это навсегда": Матвиенко поздравила новые регионыВ Крыму поздравили Донбасс и Новороссию с Днем воссоединения с РоссиейДва года дома: топ-10 достижений новых регионов в составе России
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марат хуснуллин, новости, новые регионы россии, два года со дня присоединения новых регионов к россии, россия, строительство, жилье, владимир путин (политик)
В новых регионах построят 3 миллиона квадратов жилья в ближайшие годы
В новых субъектах РФ в ближайшие годы построят 3 млн квадратных метров жилья – Хуснуллин
15:11 30.09.2024 (обновлено: 15:12 30.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В ближайшие годы в новых субъектах России планируется построить порядка трех миллионов квадратных метров жилья, для этого на данный момент сформирован банк земельных участков. Об этом сообщил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.
"Задача – в ближайшие годы построить более трех миллионов квадратных метров жилья. Для этого формируем банк земельных участков к вовлечению в жилищное строительство. На сегодняшний день уже почти 350 участков есть с потенциалом порядка 12 миллионов квадратных метров", – сказал вице-премьер на совещании под руководством президента страны Владимира Путина.
Хуснуллин добавил, что в новых субъектах РФ развивается экономика и деловая активность. В частности, за восемь месяцев этого года налоговые поступления в региональные бюджеты выросли в два с половиной раза, при этом около половины этих поступлений дает внебюджетный сектор.
При этом число резидентов свободной экономической зоны в Донбассе и Новороссии на данный момент достигло 197. По словам зампредседателя правительства, общий объем заявленных инвестиций в рамках СЭЗ – более 100 миллиардов рублей. Планируется создать 76 тысяч рабочих мест.
Два года назад на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы
о вхождении в состав Российской Федерации. Подавляющее большинство местных жителей высказались за воссоединение
с Россией. Исторические документы о включении в состав РФ Донбасса и Новороссии президент страны Владимир Путин подписал 30 сентября 2022 года.
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