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Режим ЧС распространили на всю Ростовскую область - РИА Новости Крым, 30.09.2024
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Режим ЧС распространили на всю Ростовскую область
Режим ЧС распространили на всю Ростовскую область - РИА Новости Крым, 30.09.2024
Режим ЧС распространили на всю Ростовскую область
Режим ЧС, который ранее был введен на части территорий Ростовской области, распространен на весь регион. Об этом в понедельник сообщил губернатор Василий... РИА Новости Крым, 30.09.2024
2024-09-30T16:21
2024-09-30T16:23
ростовская область
новости
режим чс
василий голубев
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Режим ЧС, который ранее был введен на части территорий Ростовской области, распространен на весь регион. Об этом в понедельник сообщил губернатор Василий Голубев.Режим ЧС был введен в Ростовской области 29 сентября из-за лесного пожара, который распространился на площади 20 гектаров из-за падения вражеского беспилотика.По его данным, сейчас в Шолоховском лесничестве пожар ликвидирован, в Милютинском районе – локализован. В тушении задействован 491 человек и 143 единицы техники. В Милютинском районе вертолет Ми-8 совершил 25 сбросов воды объемом 100 тонн. Контрольному управлению поручено проверить исполнение необходимых мер по оказанию помощи пострадавшим от пожаров.24 сентября в Таганроге из-за падения вражеского беспилотника загорелся склад лесоматериалов. 21 числа в Тихорецком районе Краснодарского края после падения обломков сбитых дронов также вспыхнул сильный пожар, началась детонация взрывоопасных предметов, была проведена эвакуация населения. В регионе был введен локальный режим ЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пресечена беспилотная атака на приграничье РоссииДва человека погибли на пожаре в Ростовской областиВ Ростовской области 50 природных пожаров – горят жилые дома
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ростовская область, видео, новости, режим чс, василий голубев, пожар
Режим ЧС распространили на всю Ростовскую область

Режим ЧС из-за пожаров распространили на всю Ростовскую область

16:21 30.09.2024 (обновлено: 16:23 30.09.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Режим ЧС, который ранее был введен на части территорий Ростовской области, распространен на весь регион. Об этом в понедельник сообщил губернатор Василий Голубев.
Режим ЧС был введен в Ростовской области 29 сентября из-за лесного пожара, который распространился на площади 20 гектаров из-за падения вражеского беспилотика.

"К сожалению, сохраняются сложные погодные условия – сухая и жаркая погода со штормовым ветром. Поэтому принял решение о введении режима ЧС по всей Ростовской области. Только что на оперативном совещании рассмотрели дополнительные противопожарные меры", – написал Голубев в своем Telegram-канале.

По его данным, сейчас в Шолоховском лесничестве пожар ликвидирован, в Милютинском районе – локализован. В тушении задействован 491 человек и 143 единицы техники. В Милютинском районе вертолет Ми-8 совершил 25 сбросов воды объемом 100 тонн. Контрольному управлению поручено проверить исполнение необходимых мер по оказанию помощи пострадавшим от пожаров.
24 сентября в Таганроге из-за падения вражеского беспилотника загорелся склад лесоматериалов. 21 числа в Тихорецком районе Краснодарского края после падения обломков сбитых дронов также вспыхнул сильный пожар, началась детонация взрывоопасных предметов, была проведена эвакуация населения. В регионе был введен локальный режим ЧС.
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