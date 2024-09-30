https://crimea.ria.ru/20240930/rezhim-chs-rasprostranili-na-vsyu-rostovskuyu-oblast-1140749817.html

Режим ЧС распространили на всю Ростовскую область

Режим ЧС распространили на всю Ростовскую область - РИА Новости Крым, 30.09.2024

Режим ЧС распространили на всю Ростовскую область

Режим ЧС, который ранее был введен на части территорий Ростовской области, распространен на весь регион. Об этом в понедельник сообщил губернатор Василий... РИА Новости Крым, 30.09.2024

2024-09-30T16:21

2024-09-30T16:21

2024-09-30T16:23

ростовская область

новости

режим чс

василий голубев

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Режим ЧС, который ранее был введен на части территорий Ростовской области, распространен на весь регион. Об этом в понедельник сообщил губернатор Василий Голубев.Режим ЧС был введен в Ростовской области 29 сентября из-за лесного пожара, который распространился на площади 20 гектаров из-за падения вражеского беспилотика.По его данным, сейчас в Шолоховском лесничестве пожар ликвидирован, в Милютинском районе – локализован. В тушении задействован 491 человек и 143 единицы техники. В Милютинском районе вертолет Ми-8 совершил 25 сбросов воды объемом 100 тонн. Контрольному управлению поручено проверить исполнение необходимых мер по оказанию помощи пострадавшим от пожаров.24 сентября в Таганроге из-за падения вражеского беспилотника загорелся склад лесоматериалов. 21 числа в Тихорецком районе Краснодарского края после падения обломков сбитых дронов также вспыхнул сильный пожар, началась детонация взрывоопасных предметов, была проведена эвакуация населения. В регионе был введен локальный режим ЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пресечена беспилотная атака на приграничье РоссииДва человека погибли на пожаре в Ростовской областиВ Ростовской области 50 природных пожаров – горят жилые дома

ростовская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, видео, новости, режим чс, василий голубев, пожар