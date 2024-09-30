Режим ЧС распространили на всю Ростовскую область
Режим ЧС из-за пожаров распространили на всю Ростовскую область
16:21 30.09.2024 (обновлено: 16:23 30.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Режим ЧС, который ранее был введен на части территорий Ростовской области, распространен на весь регион. Об этом в понедельник сообщил губернатор Василий Голубев.
Режим ЧС был введен в Ростовской области 29 сентября из-за лесного пожара, который распространился на площади 20 гектаров из-за падения вражеского беспилотика.
"К сожалению, сохраняются сложные погодные условия – сухая и жаркая погода со штормовым ветром. Поэтому принял решение о введении режима ЧС по всей Ростовской области. Только что на оперативном совещании рассмотрели дополнительные противопожарные меры", – написал Голубев в своем Telegram-канале.
По его данным, сейчас в Шолоховском лесничестве пожар ликвидирован, в Милютинском районе – локализован. В тушении задействован 491 человек и 143 единицы техники. В Милютинском районе вертолет Ми-8 совершил 25 сбросов воды объемом 100 тонн. Контрольному управлению поручено проверить исполнение необходимых мер по оказанию помощи пострадавшим от пожаров.
24 сентября в Таганроге из-за падения вражеского беспилотника загорелся склад лесоматериалов. 21 числа в Тихорецком районе Краснодарского края после падения обломков сбитых дронов также вспыхнул сильный пожар, началась детонация взрывоопасных предметов, была проведена эвакуация населения. В регионе был введен локальный режим ЧС.
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