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Мира и процветания: РИА Новости Крым и крымчане поздравили новые регионы - РИА Новости Крым, 30.09.2024
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Мира и процветания: РИА Новости Крым и крымчане поздравили новые регионы
Мира и процветания: РИА Новости Крым и крымчане поздравили новые регионы - РИА Новости Крым, 30.09.2024
Мира и процветания: РИА Новости Крым и крымчане поздравили новые регионы
Фотовыставка "Два года вместе с Россией" крымского подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня", приуроченная ко Дню воссоединения новых регионов с... РИА Новости Крым, 30.09.2024
2024-09-30T14:29
2024-09-30T14:29
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видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Фотовыставка "Два года вместе с Россией" крымского подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня", приуроченная ко Дню воссоединения новых регионов с РФ, украсила витрины "Почты Крыма" в центре Симферополя.Это – работы военного корреспондента РИА Новости Крым Дмитрия Макеева, сделанные во время многочисленных командировок в ДНР, Херсонскую и Запорожскую области. С 2022 года он освещает становление и развитие городов и поселков, а также показывает жизнь мирных граждан. Здесь и выборы президента РФ в новых регионах, и развитие аграрной отрасли, и работа медучреждений, и развитие сферы здравоохранения. Эти фотографии вошли в масштабную фотовыставку, которая была презентована накануне второй годовщины воссоединения новых субъектов с Россией в Ливадийском дворце-музее.Жители Крыма, который в 2014 году также воссоединился с Россией и за эти годы прошел путь по интеграции и развитию, поздравляют новые регионы с годовщиной. И передают им пожелания мира, процветания и добра. Подробнее – в нашем видеоматериале.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Мира и процветания: РИА Новости Крым и крымчане поздравили новые регионы

В центре Симферополя открылась фотовыставка РИА Новости Крым о новых регионах

14:29 30.09.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Фотовыставка "Два года вместе с Россией" крымского подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня", приуроченная ко Дню воссоединения новых регионов с РФ, украсила витрины "Почты Крыма" в центре Симферополя.
Это – работы военного корреспондента РИА Новости Крым Дмитрия Макеева, сделанные во время многочисленных командировок в ДНР, Херсонскую и Запорожскую области. С 2022 года он освещает становление и развитие городов и поселков, а также показывает жизнь мирных граждан. Здесь и выборы президента РФ в новых регионах, и развитие аграрной отрасли, и работа медучреждений, и развитие сферы здравоохранения. Эти фотографии вошли в масштабную фотовыставку, которая была презентована накануне второй годовщины воссоединения новых субъектов с Россией в Ливадийском дворце-музее.
Жители Крыма, который в 2014 году также воссоединился с Россией и за эти годы прошел путь по интеграции и развитию, поздравляют новые регионы с годовщиной. И передают им пожелания мира, процветания и добра. Подробнее – в нашем видеоматериале.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымНовости КрымаРИА Новости КрымДмитрий МакеевНовые регионы РоссииРоссияДень Воссоединения с РоссиейДва года со дня присоединения новых регионов к РоссииВидео
 
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