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Под Часовым Яром тяжело ранен военный корреспондент Денис Кулага

Под Часовым Яром тяжело ранен военный корреспондент Денис Кулага - РИА Новости Крым, 30.09.2024

Под Часовым Яром тяжело ранен военный корреспондент Денис Кулага

В Донецкой Народной Республике под городом Часов Яр получил ранение военный корреспондент "Известий" Денис Кулага. У журналиста множественные осколочные ранения РИА Новости Крым, 30.09.2024

2024-09-30T16:52

2024-09-30T16:52

2024-09-30T16:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. В Донецкой Народной Республике под городом Часов Яр получил ранение военный корреспондент "Известий" Денис Кулага. У журналиста множественные осколочные ранения и переломы конечностей, ранены также офицеры сопровождения, сообщается на сайте "Известий".Несмотря на это, Денис помогал оказывать первую помощь раненым офицерам сопровождения. Сейчас он находится в госпитале, его жизни ничего не угрожает. Он уже вышел на связь с редакцией и поблагодарил медиков, которые оказывают ему помощь."Мне оказали первую помощь в Артемовске. Полностью обследовали ноги, повынимали осколки, которые возможно было вынуть. Некоторые, к сожалению, пока невозможно. Перелом правой и левой ноги из-за взрывной волны, перебиты осколками. Ожоги лица, ожоги рук", – рассказал он своей редакции.Тот факт, что ему удалось выжить при ударе БПЛА, журналист назвал чудом.7 августа 2024 года тяжелое ранение в результате атаки украинского дрона получил военкор Евгений Поддубный. 16 июля при атаке украинских боевиков по Никопольскому монастырю под Угледаром в Донецкой Народной Республике погиб военный фотокорреспондент News.ru Никита Цицаги.22 июля 2023 года в районе села Пятихатки Запорожской области попали под обстрел украинской артиллерии журналисты, которые готовили репортажи о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. Во время удара применялись как раз эти запрещенные снаряды. В результате военкор РИА Новости Ростислав Журавлев от полученных ранений скончался, остальные журналисты получили множественные осколочные ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин присвоил звание Героя России военкору ПоддубномуВиновному в покушении на Прилепина дали пожизненноеТеракты киевского режима: кто режиссер и как приносят в жертву Украину

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, происшествия, донецкая народная республика (днр), беспилотник (бпла, дрон), военкоры