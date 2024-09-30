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Под Часовым Яром тяжело ранен военный корреспондент Денис Кулага - РИА Новости Крым, 30.09.2024
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Под Часовым Яром тяжело ранен военный корреспондент Денис Кулага
Под Часовым Яром тяжело ранен военный корреспондент Денис Кулага - РИА Новости Крым, 30.09.2024
Под Часовым Яром тяжело ранен военный корреспондент Денис Кулага
В Донецкой Народной Республике под городом Часов Яр получил ранение военный корреспондент "Известий" Денис Кулага. У журналиста множественные осколочные ранения РИА Новости Крым, 30.09.2024
2024-09-30T16:52
2024-09-30T16:52
новости
происшествия
донецкая народная республика (днр)
беспилотник (бпла, дрон)
военкоры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. В Донецкой Народной Республике под городом Часов Яр получил ранение военный корреспондент "Известий" Денис Кулага. У журналиста множественные осколочные ранения и переломы конечностей, ранены также офицеры сопровождения, сообщается на сайте "Известий".Несмотря на это, Денис помогал оказывать первую помощь раненым офицерам сопровождения. Сейчас он находится в госпитале, его жизни ничего не угрожает. Он уже вышел на связь с редакцией и поблагодарил медиков, которые оказывают ему помощь."Мне оказали первую помощь в Артемовске. Полностью обследовали ноги, повынимали осколки, которые возможно было вынуть. Некоторые, к сожалению, пока невозможно. Перелом правой и левой ноги из-за взрывной волны, перебиты осколками. Ожоги лица, ожоги рук", – рассказал он своей редакции.Тот факт, что ему удалось выжить при ударе БПЛА, журналист назвал чудом.7 августа 2024 года тяжелое ранение в результате атаки украинского дрона получил военкор Евгений Поддубный. 16 июля при атаке украинских боевиков по Никопольскому монастырю под Угледаром в Донецкой Народной Республике погиб военный фотокорреспондент News.ru Никита Цицаги.22 июля 2023 года в районе села Пятихатки Запорожской области попали под обстрел украинской артиллерии журналисты, которые готовили репортажи о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. Во время удара применялись как раз эти запрещенные снаряды. В результате военкор РИА Новости Ростислав Журавлев от полученных ранений скончался, остальные журналисты получили множественные осколочные ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин присвоил звание Героя России военкору ПоддубномуВиновному в покушении на Прилепина дали пожизненноеТеракты киевского режима: кто режиссер и как приносят в жертву Украину
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости, происшествия, донецкая народная республика (днр), беспилотник (бпла, дрон), военкоры
Под Часовым Яром тяжело ранен военный корреспондент Денис Кулага

Военкор Денис Кулага тяжело ранен во время атаки украинского дрона

16:52 30.09.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. В Донецкой Народной Республике под городом Часов Яр получил ранение военный корреспондент "Известий" Денис Кулага. У журналиста множественные осколочные ранения и переломы конечностей, ранены также офицеры сопровождения, сообщается на сайте "Известий".

"По предварительным данным, при возвращении со съемок в квадроцикл, на котором он передвигался, прилетел FPV-дрон. Журналист получил осколочные ранения обеих ног, а также ожоги и переломы нижних конечностей", – говорится в сообщении.

Несмотря на это, Денис помогал оказывать первую помощь раненым офицерам сопровождения. Сейчас он находится в госпитале, его жизни ничего не угрожает. Он уже вышел на связь с редакцией и поблагодарил медиков, которые оказывают ему помощь.
"Мне оказали первую помощь в Артемовске. Полностью обследовали ноги, повынимали осколки, которые возможно было вынуть. Некоторые, к сожалению, пока невозможно. Перелом правой и левой ноги из-за взрывной волны, перебиты осколками. Ожоги лица, ожоги рук", – рассказал он своей редакции.
Тот факт, что ему удалось выжить при ударе БПЛА, журналист назвал чудом.
7 августа 2024 года тяжелое ранение в результате атаки украинского дрона получил военкор Евгений Поддубный. 16 июля при атаке украинских боевиков по Никопольскому монастырю под Угледаром в Донецкой Народной Республике погиб военный фотокорреспондент News.ru Никита Цицаги.
22 июля 2023 года в районе села Пятихатки Запорожской области попали под обстрел украинской артиллерии журналисты, которые готовили репортажи о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. Во время удара применялись как раз эти запрещенные снаряды. В результате военкор РИА Новости Ростислав Журавлев от полученных ранений скончался, остальные журналисты получили множественные осколочные ранения.
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