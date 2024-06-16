https://crimea.ria.ru/20240616/voennyy-korrespondent-tsitsagi-pogib-pri-atake-vsu-pod-ugledarom-1138147141.html

Военный корреспондент Цицаги погиб при атаке ВСУ под Угледаром

Военный корреспондент Цицаги погиб при атаке ВСУ под Угледаром - РИА Новости Крым, 16.06.2024

Военный корреспондент Цицаги погиб при атаке ВСУ под Угледаром

Военный фотокорреспондент News.ru Никита Цицаги погиб при атаке украинский боевиков по Никопольскому монастырю под Угледаром в Донецкой Народной Республике. Об... РИА Новости Крым, 16.06.2024

2024-06-16T10:07

2024-06-16T10:07

2024-06-16T11:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Военный фотокорреспондент News.ru Никита Цицаги погиб при атаке украинский боевиков по Никопольскому монастырю под Угледаром в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщается в Telegram-канале портала.Отмечается, что гибель журналиста подтвердили его коллеги на месте и оперативные службы.По словам главы ДНР Дениса Пушилина, военкор работал в регионе с 2022 мгода."При исполнении профессионального долга погиб корреспондент Никита Цицаги, сотрудничавший с рядом российских СМИ. Для освещения событий он с марта 2022 года регулярно посещал Донецкую Народную Республику. Глубокие соболезнования родным и близким Никиты". - написал он в Telegram.Это уже не первый случай атаки ВСУ на российских журналистов. 13 июня трое сотрудников телеканала НТВ были тяжело ранены в Горловке в поселке Гольмовский в Донецкой Народной Республике. Двое журналистов НТВ, пострадавших в результате обстрела, получили минно-взрывные травмы. Позже стало известно, что один из журналистов, Валерий Кожин, скончался. Военкор НТВ Алексей Ивлиев лишился руки.11 апреля в результате атаки украинских боевиков под Кременной в ЛНР погиб офицер пресс-центра Минобороны РФ Евгений Половодов, который сопровождал съемочную группу корреспондентов.В ноябре прошлого года ВСУ нанесли удар с беспилотника по группе российских журналистов в Запорожской области. Журналист Борис Максудов получил осколочные ранения и впоследствии скончался.В июле 2023 года украинские боевики прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Трое сотрудников телеканала НТВ тяжело ранены в ДНРСкончался раненный после удара ВСУ журналист Борис Максудов Путин наградил военкора Еремина орденом Мужества посмертно

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