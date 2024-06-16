Военный корреспондент Цицаги погиб при атаке ВСУ под Угледаром
Под Угледаром при атаке ВСУ по монастырю погиб военный корреспондент Никита Цицаги
10:07 16.06.2024 (обновлено: 11:25 16.06.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчения МЧС. Тренировка тушения пожаров в музыкальном училище им. Чайковского в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Военный фотокорреспондент News.ru Никита Цицаги погиб при атаке украинский боевиков по Никопольскому монастырю под Угледаром в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщается в Telegram-канале портала.
"Наш корреспондент Никита Цицаги погиб при атаке дронов ВСУ. Это случилось в районе Никольского монастыря под Угледаром, откуда Никита планировал сделать репортаж", — говорится в посте.
Отмечается, что гибель журналиста подтвердили его коллеги на месте и оперативные службы.
© Фото: News.ru Военный корреспондент News.ru Никита Цицаги
© Фото: News.ru
Военный корреспондент News.ru Никита Цицаги
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, военкор работал в регионе с 2022 мгода.
"При исполнении профессионального долга погиб корреспондент Никита Цицаги, сотрудничавший с рядом российских СМИ. Для освещения событий он с марта 2022 года регулярно посещал Донецкую Народную Республику. Глубокие соболезнования родным и близким Никиты". - написал он в Telegram.
Это уже не первый случай атаки ВСУ на российских журналистов. 13 июня трое сотрудников телеканала НТВ были тяжело ранены в Горловке в поселке Гольмовский в Донецкой Народной Республике. Двое журналистов НТВ, пострадавших в результате обстрела, получили минно-взрывные травмы. Позже стало известно, что один из журналистов, Валерий Кожин, скончался. Военкор НТВ Алексей Ивлиев лишился руки.
11 апреля в результате атаки украинских боевиков под Кременной в ЛНР погиб офицер пресс-центра Минобороны РФ Евгений Половодов, который сопровождал съемочную группу корреспондентов.
В ноябре прошлого года ВСУ нанесли удар с беспилотника по группе российских журналистов в Запорожской области. Журналист Борис Максудов получил осколочные ранения и впоследствии скончался.
В июле 2023 года украинские боевики прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
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