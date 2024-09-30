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Путин присвоил звание Героя России военкору Поддубному - РИА Новости Крым, 30.09.2024
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Путин присвоил звание Героя России военкору Поддубному
Путин присвоил звание Героя России военкору Поддубному - РИА Новости Крым, 30.09.2024
Путин присвоил звание Героя России военкору Поддубному
Военному корреспонденту Евгению Поддубному присвоено звание Героя России. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на портале... РИА Новости Крым, 30.09.2024
2024-09-30T15:18
2024-09-30T15:35
евгений поддубный
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Военному корреспонденту Евгению Поддубному присвоено звание Героя России. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на портале нормативно-правовых актов.Согласно указу, звание Героя России присвоено военкору за мужество и героизм, проявленные при выполнении служебного долга.Евгений Поддубный – первый военкор, кто удостоился такого звания.7 августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Военкор получил тяжелые ранения. Его доставили в реанимацию Курской областной больницы, где провели все необходимые исследования. Вечером того же дня врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что Поддубный пришел в сознание.Позже сообщалось, что военкора отправят на лечение в Москву. Медики уточнили, что у него серьезный ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета.13 сентября Поддубного выписали из НИИ скорой помощи имени Склифосовского.Следственный комитет РФ по факту ранения военкора возбудил уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Просто отчаянно хотел жить": Поддубный впервые рассказал об атаке дронаВоенкора Евгения Поддубного наградят ведомственной медалью СК"Мы обязательно победим": первый комментарий Поддубного после ранения
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РИА Новости Крым
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евгений поддубный, владимир путин (политик), новости, россия, награды
Путин присвоил звание Героя России военкору Поддубному

Военкор Евгений Поддубный получил звание Героя России – указ Путина

15:18 30.09.2024 (обновлено: 15:35 30.09.2024)
 
© t.me/epoddubnyЕвгений Поддубный
Евгений Поддубный
© t.me/epoddubny
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Военному корреспонденту Евгению Поддубному присвоено звание Героя России. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на портале нормативно-правовых актов.

"Присвоить звание Героя Российской Федерации Поддубному Евгению Евгеньевичу – военному корреспонденту, руководителю студии "Авторская программа Евгения Поддубного", – говорится в документе.

Согласно указу, звание Героя России присвоено военкору за мужество и героизм, проявленные при выполнении служебного долга.
Евгений Поддубный – первый военкор, кто удостоился такого звания.
7 августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Военкор получил тяжелые ранения. Его доставили в реанимацию Курской областной больницы, где провели все необходимые исследования. Вечером того же дня врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что Поддубный пришел в сознание.
Позже сообщалось, что военкора отправят на лечение в Москву. Медики уточнили, что у него серьезный ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета.
13 сентября Поддубного выписали из НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Следственный комитет РФ по факту ранения военкора возбудил уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста.
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