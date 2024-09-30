Путин присвоил звание Героя России военкору Поддубному
Военкор Евгений Поддубный получил звание Героя России – указ Путина
15:18 30.09.2024 (обновлено: 15:35 30.09.2024)
© t.me/epoddubnyЕвгений Поддубный
© t.me/epoddubny
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Военному корреспонденту Евгению Поддубному присвоено звание Героя России. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на портале нормативно-правовых актов.
"Присвоить звание Героя Российской Федерации Поддубному Евгению Евгеньевичу – военному корреспонденту, руководителю студии "Авторская программа Евгения Поддубного", – говорится в документе.
Согласно указу, звание Героя России присвоено военкору за мужество и героизм, проявленные при выполнении служебного долга.
Евгений Поддубный – первый военкор, кто удостоился такого звания.
7 августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Военкор получил тяжелые ранения. Его доставили в реанимацию Курской областной больницы, где провели все необходимые исследования. Вечером того же дня врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что Поддубный пришел в сознание.
Позже сообщалось, что военкора отправят на лечение в Москву. Медики уточнили, что у него серьезный ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета.
13 сентября Поддубного выписали из НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Следственный комитет РФ по факту ранения военкора возбудил уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: