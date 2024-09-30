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Ливни с грозами и градом обрушатся на Крым

Ливни с грозами и градом обрушатся на Крым - РИА Новости Крым, 30.09.2024

Ливни с грозами и градом обрушатся на Крым

Ливни с грозами и градом надвигаются на полуостров, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 30.09.2024

2024-09-30T13:22

2024-09-30T13:22

2024-09-30T13:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Ливни с грозами и градом надвигаются на полуостров, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.В связи с надвигающейся непогодой спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий. Возможны подтопления территорий.Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать меры безопасности, воздержаться от походов в горно-лесную зону и выходов в море.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Погода в Крыму в понедельник: где пройдут грозыВо власти Черноморского циклона: прогноз погоды в Крыму на неделюЮг России накрыли пыльные бури

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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