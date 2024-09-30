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Ливни с грозами и градом обрушатся на Крым
Ливни с грозами и градом обрушатся на Крым - РИА Новости Крым, 30.09.2024
Ливни с грозами и градом обрушатся на Крым
Ливни с грозами и градом надвигаются на полуостров, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 30.09.2024
2024-09-30T13:22
2024-09-30T13:22
2024-09-30T13:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Ливни с грозами и градом надвигаются на полуостров, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.В связи с надвигающейся непогодой спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий. Возможны подтопления территорий.Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать меры безопасности, воздержаться от походов в горно-лесную зону и выходов в море.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Погода в Крыму в понедельник: где пройдут грозыВо власти Черноморского циклона: прогноз погоды в Крыму на неделюЮг России накрыли пыльные бури
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Ливни с грозами и градом обрушатся на Крым
Шторм с ливнями и грозами обрушится на Крым 1 октября - МЧС
13:22 30.09.2024 (обновлено: 13:23 30.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Ливни с грозами и градом надвигаются на полуостров, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 октября в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра 15-20 м/c", - говорится в сообщении.
В связи с надвигающейся непогодой спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий. Возможны подтопления территорий.
"Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач", - добавили в ведомстве.
Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать меры безопасности, воздержаться от походов в горно-лесную зону и выходов в море.
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