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Во власти Черноморского циклона: прогноз погоды в Крыму на неделю
Во власти Черноморского циклона: прогноз погоды в Крыму на неделю - РИА Новости Крым, 29.09.2024
Во власти Черноморского циклона: прогноз погоды в Крыму на неделю
Грядущая неделя в Крыму будет дождливой, дневная температура воздуха опустится до положенных по климатической норме сентября 25 градусов. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 29.09.2024
2024-09-29T20:14
2024-09-29T20:14
2024-09-29T20:14
погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Грядущая неделя в Крыму будет дождливой, дневная температура воздуха опустится до положенных по климатической норме сентября 25 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Во вторник характер метеоусловий тоже будет неустойчивым, добавил метеоролог. Крым окажется в самом центре циклона, пройдут проливные дожди с грозами. Ночью температура воздуха составит +12…+17 градусов, днем до +20…+25 градусов. Ожидается северный ветер до 5-10 м/с.По словам Тишковца, уже в среду циклон отойдет на восток, фон атмосферного давления начнет расти, осадки пойдут на убыль, появится солнце и воздух прогреется до +21…+26 градусов.По его словам, температурный режим конца следующей недели будет на несколько градусов теплее, чем должно быть по многолетним значениям. Погода будет засушливой, солнечной, без осадков.Вода в Черном море у берегов Крыма по-прежнему остается теплой, комфортнее всего – в Севастополе и на ЮБК, сообщила ранее начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая."Температура воды в море стала понижаться в последнюю неделю и сейчас на юго-западном побережье в Евпатории температура составляет +22 градуса, в Севастополе +23, на Южнобережье +24 градуса", – привела цифры Любецкая.По ее словам, температура воды у крымского побережья еще комфортная, а воздуха – даже на 3-4 градуса выше средних климатических значений.Читайте также на РИА Новости Крым:Осень в Крыму: какой отдых предлагают на полуостровеБархатный сезон в Крыму - мест в отелях почти не осталосьЦены на курортах в Крыму снизятся: чего ждать от бархатного сезона
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погода в крыму, крымская погода, евгений тишковец, центр погоды "фобос", новости крыма, крым
Во власти Черноморского циклона: прогноз погоды в Крыму на неделю
Прохладу и дожди принесет грядущая неделя в Крым – ФОБОС
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым.
Грядущая неделя в Крыму будет дождливой, дневная температура воздуха опустится до положенных по климатической норме сентября 25 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"Неделя будет разная. Если в понедельник первая половина еще будет погожей, во второй части дня подойдет Черноморский циклон, поэтому небо нахмурится, ближе к вечеру прошумят скоротечные ливневые дожди, даже с грозами. Ночью до +13…+18 градусов, днем воздух немного остынет до +23…+28 градусов", – рассказал Тишковец.
Во вторник характер метеоусловий тоже будет неустойчивым, добавил метеоролог. Крым окажется в самом центре циклона, пройдут проливные дожди с грозами. Ночью температура воздуха составит +12…+17 градусов, днем до +20…+25 градусов. Ожидается северный ветер до 5-10 м/с.
По словам Тишковца, уже в среду циклон отойдет на восток, фон атмосферного давления начнет расти, осадки пойдут на убыль, появится солнце и воздух прогреется до +21…+26 градусов.
"Конец недели будет комфортным, антициклон вернет свои позиции и будет господствовать на просторах юга нашей страны: полагаю, что крымчан ждет комфортная, по-летнему теплая погода в четверг, пятницу и в следующие выходные. По ночам будет не ниже +11…+16 градусов, днем можно рассчитывать на +22…+27", – уточнил специалист.
По его словам, температурный режим конца следующей недели будет на несколько градусов теплее, чем должно быть по многолетним значениям. Погода будет засушливой, солнечной, без осадков.
"Бархатный сезон и комфортная погода будет держаться еще как минимум следующую неделю, то есть первую декаду октября. Соответственно, и купальный сезон тоже будет длиться вместе с ним по температуре воды и соответствовать всем нормальным показателям", – подытожил Тишковец.
Вода в Черном море у берегов Крыма по-прежнему остается теплой, комфортнее всего – в Севастополе и на ЮБК
, сообщила ранее начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
"Температура воды в море стала понижаться в последнюю неделю и сейчас на юго-западном побережье в Евпатории температура составляет +22 градуса, в Севастополе +23, на Южнобережье +24 градуса", – привела цифры Любецкая.
По ее словам, температура воды у крымского побережья еще комфортная, а воздуха – даже на 3-4 градуса выше средних климатических значений.
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