https://crimea.ria.ru/20240929/vo-vlasti-chernomorskogo-tsiklona-prognoz-pogody-v-krymu-na-nedelyu-1140692836.html

Во власти Черноморского циклона: прогноз погоды в Крыму на неделю

Во власти Черноморского циклона: прогноз погоды в Крыму на неделю - РИА Новости Крым, 29.09.2024

Во власти Черноморского циклона: прогноз погоды в Крыму на неделю

Грядущая неделя в Крыму будет дождливой, дневная температура воздуха опустится до положенных по климатической норме сентября 25 градусов. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 29.09.2024

2024-09-29T20:14

2024-09-29T20:14

2024-09-29T20:14

погода в крыму

крымская погода

радио "спутник в крыму"

евгений тишковец

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новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Грядущая неделя в Крыму будет дождливой, дневная температура воздуха опустится до положенных по климатической норме сентября 25 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Во вторник характер метеоусловий тоже будет неустойчивым, добавил метеоролог. Крым окажется в самом центре циклона, пройдут проливные дожди с грозами. Ночью температура воздуха составит +12…+17 градусов, днем до +20…+25 градусов. Ожидается северный ветер до 5-10 м/с.По словам Тишковца, уже в среду циклон отойдет на восток, фон атмосферного давления начнет расти, осадки пойдут на убыль, появится солнце и воздух прогреется до +21…+26 градусов.По его словам, температурный режим конца следующей недели будет на несколько градусов теплее, чем должно быть по многолетним значениям. Погода будет засушливой, солнечной, без осадков.Вода в Черном море у берегов Крыма по-прежнему остается теплой, комфортнее всего – в Севастополе и на ЮБК, сообщила ранее начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая."Температура воды в море стала понижаться в последнюю неделю и сейчас на юго-западном побережье в Евпатории температура составляет +22 градуса, в Севастополе +23, на Южнобережье +24 градуса", – привела цифры Любецкая.По ее словам, температура воды у крымского побережья еще комфортная, а воздуха – даже на 3-4 градуса выше средних климатических значений.Читайте также на РИА Новости Крым:Осень в Крыму: какой отдых предлагают на полуостровеБархатный сезон в Крыму - мест в отелях почти не осталосьЦены на курортах в Крыму снизятся: чего ждать от бархатного сезона

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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