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Погода в Крыму в понедельник: где пройдут грозы - РИА Новости Крым, 30.09.2024
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Погода в Крыму в понедельник: где пройдут грозы
Погода в Крыму в понедельник: где пройдут грозы - РИА Новости Крым, 30.09.2024
Погода в Крыму в понедельник: где пройдут грозы
В понедельник погода в Крыму будет определяться северной частью циклона над Черным морем. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, ночью без осадков. В... РИА Новости Крым, 30.09.2024
2024-09-30T00:01
2024-09-30T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
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крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться северной частью циклона над Черным морем. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, ночью без осадков. В центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +26...+28.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, вечером небольшой дождь, гроза. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…17 градусов, днем +23…+25.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха +18...+20 градусов, днем +25...+27.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240929/vo-vlasti-chernomorskogo-tsiklona-prognoz-pogody-v-krymu-na-nedelyu-1140692836.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму в понедельник: где пройдут грозы

В Крыму в понедельник местами пройдут кратковременные дожди с грозами

00:01 30.09.2024
 
© РИА Новости КрымГроза на пляже
Гроза на пляже - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться северной частью циклона над Черным морем. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, ночью без осадков. В центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с. местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, на южном и восточном побережье до +20, днем +23…+28 градусов, в горах +16…+21", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +26...+28.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, вечером небольшой дождь, гроза. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…17 градусов, днем +23…+25.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха +18...+20 градусов, днем +25...+27.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Тучи над морем - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
Вчера, 20:14Радио "Спутник в Крыму"
Во власти Черноморского циклона: прогноз погоды в Крыму на неделю
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в понедельник: где пройдут грозы
00:00Какой сегодня праздник: 30 сентября
23:43Количество пострадавших в ДТП под Краснодаром увеличилось до 31 человека
22:52Главное за день: 29 сентября
22:30Авария с автобусом в Краснодарском крае: пострадали 29 пассажиров
22:03В аварии с автобусом и грузовиком под Краснодаром пострадали 17 человек
21:47Гаджеты и детский суицид: психиатр предупредила о новых тенденциях
21:32Названа причина страшного ДТП с участием фуры и автобуса на Кубани
21:16Супербактерии наступают – что нужно знать и как защититься
21:12Рейсовый автобус попал в страшное ДТП на Кубани - есть жертвы
20:57Почему во время магнитных бурь "глючит" интернет и геолокация
20:32К Земле летит астероид – станет ли он второй Луной
20:14Во власти Черноморского циклона: прогноз погоды в Крыму на неделю
19:51Сколько стоит лечение в крымских санаториях: обзор цен и услуг
19:31Что важно знать жильцам о подготовке многоквартирного дома к зиме в Крыму
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18:57Огонь охватил 30 гектаров в Белогорском районе: создан штаб пожаротушения
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