https://crimea.ria.ru/20240930/pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-gde-proydut-grozy-1140303195.html
Погода в Крыму в понедельник: где пройдут грозы
Погода в Крыму в понедельник: где пройдут грозы - РИА Новости Крым, 30.09.2024
Погода в Крыму в понедельник: где пройдут грозы
В понедельник погода в Крыму будет определяться северной частью циклона над Черным морем. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, ночью без осадков. В... РИА Новости Крым, 30.09.2024
2024-09-30T00:01
2024-09-30T00:01
2024-09-30T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/09/1129920720_0:19:854:499_1920x0_80_0_0_b6480e9c7b2381f89add7ddb4963ee65.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться северной частью циклона над Черным морем. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, ночью без осадков. В центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +26...+28.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, вечером небольшой дождь, гроза. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…17 градусов, днем +23…+25.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха +18...+20 градусов, днем +25...+27.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240929/vo-vlasti-chernomorskogo-tsiklona-prognoz-pogody-v-krymu-na-nedelyu-1140692836.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/09/1129920720_0:0:854:641_1920x0_80_0_0_41964bdee799a89648d93b859cf527ef.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму в понедельник: где пройдут грозы
В Крыму в понедельник местами пройдут кратковременные дожди с грозами
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться северной частью циклона над Черным морем. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, ночью без осадков. В центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с. местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, на южном и восточном побережье до +20, днем +23…+28 градусов, в горах +16…+21", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +26...+28.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, вечером небольшой дождь, гроза. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…17 градусов, днем +23…+25.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха +18...+20 градусов, днем +25...+27.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.