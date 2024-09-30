https://crimea.ria.ru/20240930/pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-gde-proydut-grozy-1140303195.html

Погода в Крыму в понедельник: где пройдут грозы

Погода в Крыму в понедельник: где пройдут грозы - РИА Новости Крым, 30.09.2024

Погода в Крыму в понедельник: где пройдут грозы

В понедельник погода в Крыму будет определяться северной частью циклона над Черным морем. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, ночью без осадков. В... РИА Новости Крым, 30.09.2024

2024-09-30T00:01

2024-09-30T00:01

2024-09-30T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться северной частью циклона над Черным морем. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, ночью без осадков. В центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +26...+28.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, вечером небольшой дождь, гроза. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…17 градусов, днем +23…+25.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха +18...+20 градусов, днем +25...+27.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240929/vo-vlasti-chernomorskogo-tsiklona-prognoz-pogody-v-krymu-na-nedelyu-1140692836.html

симферополь

севастополь

ялта

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евпатория

судак

феодосия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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