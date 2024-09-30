https://crimea.ria.ru/20240930/doydut-li-pylnye-buri-do-kryma--prognoz-fobosa-1140746110.html
Дойдут ли пыльные бури до Крыма – прогноз ФОБОС
Дойдут ли пыльные бури до Крыма – прогноз ФОБОС - РИА Новости Крым, 30.09.2024
Дойдут ли пыльные бури до Крыма – прогноз ФОБОС
Накрывшие часть регионов юга России пыльные бури могут дойти до Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, а также до отдельных районов Черноземья и... РИА Новости Крым, 30.09.2024
2024-09-30T14:26
2024-09-30T14:26
2024-09-30T15:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым, Валерия Низовая. Накрывшие часть регионов юга России пыльные бури могут дойти до Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, а также до отдельных районов Черноземья и Центральной России, однако до Крыма они не доберутся. Такой прогноз РИА Новости Крым озвучил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Специалист отметил, что согласно прогнозу, 1 октября в новых регионах РФ ожидается ветер до 15-20 м/с, но уже к среде он будет утихать.По словам специалиста, сегодня зона пыльных бурь охватит Ростовскую, Волгоградскую, Астраханскую области, Калмыкию и Дагестан.При этом в Крыму пыльных бурь не ожидается, добавил Тишковец.Пыльные, или песчаные бури, охватившие юг России, стали следствием противостояния циклона и антициклона в полосе шириной 900 километров – от юга Черноземья до предгорий Кавказа. Скорость ветра в порывах достигает 16-21 м/с, а в отдельных районах на стыке Калмыкии, Ставрополья и Дагестана воздушный поток разгоняется до штормовых 23-28 м/с.Такой сильный ветер поднял с земли в воздух и переносит огромное количество пыли (частиц почвы, песчинок) в слое высотой несколько метров, из-за чего предметы приобрели желтоватый цвет, а видимость местами ухудшилась до нескольких сотен (по данным метеостанций до 500 метров) и даже десятков метров.Зона пыльных бурь охватила собой Ростовскую, юг Волгоградской, Астраханскую области, Калмыкию и Дагестан. Пыльная буря наблюдалась и в таких региональных центрах как Волгоград (видимость 9 км), Ростов-на-Дону (видимость 2,8 км), Астрахань (видимость 2,6 км), Ставрополь (видимость 1,6 км), Элиста (видимость 800 м).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ливни с грозами и градом обрушатся на КрымВо власти Черноморского циклона: прогноз погоды в Крыму на неделюЮг России накрыли пыльные бури
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Дойдут ли пыльные бури до Крыма – прогноз ФОБОС
Накрывшие юг России пыльные бури могут дойти до Херсонщины и Запорожской области - ФОБОС
14:26 30.09.2024 (обновлено: 15:45 30.09.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым, Валерия Низовая.
Накрывшие часть регионов юга России пыльные бури могут дойти до Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, а также до отдельных районов Черноземья и Центральной России, однако до Крыма они не доберутся. Такой прогноз РИА Новости Крым
озвучил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"Шлейф песка может добраться до отдельных районов Черноземья и Центральной России – Курской, Белгородской, Орловской, Липецкой, Рязанской и даже Нижегородской областей. Кроме того, во вторник, из-за усиления ветра пыльные бури могут частично накрыть и зону боевых действий, то есть охватить Запорожье, Херсонскую область, Донбасс. Бури там будут не такими сильными, как в Калмыкии и Ставрополье, тем не менее, какие-то ухудшения видимости будут", - сказал Тишковец.
Специалист отметил, что согласно прогнозу, 1 октября в новых регионах РФ ожидается ветер до 15-20 м/с, но уже к среде он будет утихать.
По словам специалиста, сегодня зона пыльных бурь охватит Ростовскую, Волгоградскую, Астраханскую области, Калмыкию и Дагестан.
При этом в Крыму пыльных бурь не ожидается, добавил Тишковец.
"У вас (в Крыму – ред.) с вечера сегодняшнего дня и завтра будут поливать дожди, ожидаются даже грозы. Полуостров будет находиться под "колпаком" этого циклона, который не позволит пробиться в Крым этому воздушному потоку", - уточнил эксперт
Пыльные, или песчаные бури, охватившие юг России, стали следствием противостояния циклона и антициклона в полосе шириной 900 километров – от юга Черноземья до предгорий Кавказа. Скорость ветра в порывах достигает 16-21 м/с, а в отдельных районах на стыке Калмыкии, Ставрополья и Дагестана воздушный поток разгоняется до штормовых 23-28 м/с.
Такой сильный ветер поднял с земли в воздух и переносит огромное количество пыли (частиц почвы, песчинок) в слое высотой несколько метров, из-за чего предметы приобрели желтоватый цвет, а видимость местами ухудшилась до нескольких сотен (по данным метеостанций до 500 метров) и даже десятков метров.
Зона пыльных бурь охватила собой Ростовскую, юг Волгоградской, Астраханскую области, Калмыкию и Дагестан. Пыльная буря наблюдалась и в таких региональных центрах как Волгоград (видимость 9 км), Ростов-на-Дону (видимость 2,8 км), Астрахань (видимость 2,6 км), Ставрополь (видимость 1,6 км), Элиста (видимость 800 м).
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