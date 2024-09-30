https://crimea.ria.ru/20240930/v-rossii-startuet-osenniy-prizyv-osobennosti-prizyvnoy-kampanii-1140743347.html
В России стартует осенний призыв: особенности кампании
В России стартует осенний призыв: особенности кампании - РИА Новости Крым, 30.09.2024
В России стартует осенний призыв: особенности кампании
1 октября в России стартует осенняя призывная кампания, которая продлится до 31 декабря 2024 года. На Крайнем Севере и в приравненных к нему областях призыв... РИА Новости Крым, 30.09.2024
2024-09-30T12:34
2024-09-30T12:34
2024-09-30T12:35
осенний призыв
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. 1 октября в России стартует осенняя призывная кампания, которая продлится до 31 декабря 2024 года. На Крайнем Севере и в приравненных к нему областях призыв начнется 1 ноября, что связано с климатическими особенностями этих территорий. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Срок военной службы по призыву не изменится и составит 12 месяцев, а отправки призывников со сборных пунктов спланированы с 15 октября 2024 г", - говорится в сообщении военного ведомства.Все призывники будут отправлены для прохождения службы в воинские части на территории РФ. Около трети из них попадут в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность.Будет продолжена практика формирования научных подразделений, а также спортивных рот. С требованиями, которые предъявляются к кандидатам для поступления в эти особые подразделения, можно ознакомиться на сайте Минобороны России.Жалобу можно также отправить через в МФЦ во время личного приема. Оповещение граждан о явке на мероприятия, связанными с призывом на военную службу, будет осуществляться повестками в бумажном виде. Их могут как вручить лично, так и отправить заказным письмом."Начиная с 15 октября, приступит к работе "прямая телефонная линия" Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба, где специалисты дадут разъяснения по вопросам, связанным с призывом граждан на военную службу. Работа этой линии спланирована по вторникам и четвергам", - информирует Минобороны.Накануне в России был запущен в работу Реестр электронных повесток. Он поможет сформировать электронную базу призывников и тем самым ликвидировать многие ошибки в работе военкоматов. Пока Реестр запускается в порядке эксперимента в нескольких регионах, поэтому в 2024 году повестки будут вручаться по старой системе, в бумажном виде.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько контрактников поступили в российские войска с начала годаПри каких диагнозах запрещена служба по контракту при мобилизации
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осенний призыв, вооруженные силы россии, армия и флот, министерство обороны рф, новости, рго (русское географическое общество), россия
В России стартует осенний призыв: особенности кампании
1 октября в России стартует осенняя призывная кампания в Вооруженные силы
12:34 30.09.2024 (обновлено: 12:35 30.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. 1 октября в России стартует осенняя призывная кампания, которая продлится до 31 декабря 2024 года. На Крайнем Севере и в приравненных к нему областях призыв начнется 1 ноября, что связано с климатическими особенностями этих территорий. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Срок военной службы по призыву не изменится и составит 12 месяцев, а отправки призывников со сборных пунктов спланированы с 15 октября 2024 г", - говорится в сообщении военного ведомства.
Все призывники будут отправлены для прохождения службы в воинские части на территории РФ. Около трети из них попадут в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность.
Будет продолжена практика формирования научных подразделений, а также спортивных рот. С требованиями, которые предъявляются к кандидатам для поступления в эти особые подразделения, можно ознакомиться на сайте Минобороны России.
"Особенностью предстоящей призывной кампании будет возможность обжалования призывниками в досудебном порядке решений, принятых призывными комиссиями. Подать жалобу в призывную комиссию субъекта Российской Федерации теперь можно в электронном виде с использованием портала "Госуслуги".
Жалобу можно также отправить через в МФЦ во время личного приема. Оповещение граждан о явке на мероприятия, связанными с призывом на военную службу, будет осуществляться повестками в бумажном виде. Их могут как вручить лично, так и отправить заказным письмом.
"Начиная с 15 октября, приступит к работе "прямая телефонная линия" Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба, где специалисты дадут разъяснения по вопросам, связанным с призывом граждан на военную службу. Работа этой линии спланирована по вторникам и четвергам", - информирует Минобороны.
Накануне в России был запущен в работу Реестр электронных повесток
. Он поможет сформировать электронную базу призывников и тем самым ликвидировать многие ошибки в работе военкоматов. Пока Реестр запускается в порядке эксперимента в нескольких регионах, поэтому в 2024 году повестки будут вручаться по старой системе
, в бумажном виде.
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