Рейтинг@Mail.ru
Курское направление - враг теряет сотни боевиков и технику - РИА Новости Крым, 23.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241023/kurskoe-napravlenie---vrag-teryaet-sotni-boevikov-i-tekhniku-1141291681.html
Курское направление - враг теряет сотни боевиков и технику
Курское направление - враг теряет сотни боевиков и технику - РИА Новости Крым, 23.10.2024
Курское направление - враг теряет сотни боевиков и технику
Суточные потери украинских вооруженных формирований на Курском направлении превысили 280 боевиков, сообщает в среду Минобороны России. РИА Новости Крым, 23.10.2024
2024-10-23T14:40
2024-10-23T14:40
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
потери всу
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/17/1141291811_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1d958003ae75854c1c8ce6a21fea3a71.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости Крым. Суточные потери украинских вооруженных формирований на Курском направлении превысили 280 боевиков, сообщает в среду Минобороны России."За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, три военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сводке.Уничтожены 13 единиц бронетехники, в том числе три танка, три боевые машины пехоты, из них одна БМП Bradley и семь боевых бронированных машин, а также другая техника. Подразделения группировки войск "Север" продолжили наступление и уничтожение скоплений живой силы и техники ВСУ. Авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения резервов врага в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял 25943 военнослужащих, 175 танков, 92 боевые машины пехоты, 103 бронетранспортера, 989 боевых бронированных машин, 681 автомобиль, 224 артиллерийских орудия, 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 55 станций РЭБ, 11 РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: в Минобороны назвали потери украинской армииНа Украине разгромлены военные аэродромы и цеха сборки дроновСитуация в Курской области: ВСУ потеряли более 340 боевиков
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/17/1141291811_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_58d10c4cd4d9b49949e90b9d11499078.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в курской области после нападения всу, курская область, потери всу , вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости
Курское направление - враг теряет сотни боевиков и технику

ВСУ потеряли более 280 военнослужащих в Курской области

14:40 23.10.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРасчет зенитной установки
Расчет зенитной установки - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости Крым. Суточные потери украинских вооруженных формирований на Курском направлении превысили 280 боевиков, сообщает в среду Минобороны России.
"За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, три военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сводке.
Уничтожены 13 единиц бронетехники, в том числе три танка, три боевые машины пехоты, из них одна БМП Bradley и семь боевых бронированных машин, а также другая техника.
Подразделения группировки войск "Север" продолжили наступление и уничтожение скоплений живой силы и техники ВСУ. Авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения резервов врага в Сумской области.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял 25943 военнослужащих, 175 танков, 92 боевые машины пехоты, 103 бронетранспортера, 989 боевых бронированных машин, 681 автомобиль, 224 артиллерийских орудия, 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 55 станций РЭБ, 11 РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новости СВО: в Минобороны назвали потери украинской армии
На Украине разгромлены военные аэродромы и цеха сборки дронов
Ситуация в Курской области: ВСУ потеряли более 340 боевиков
 
Ситуация в Курской области после нападения ВСУКурская областьПотери ВСУВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:40Курское направление - враг теряет сотни боевиков и технику
14:27Си Цзиньпин призвал не допустить эскалации конфликта на Украине
14:17Путин предложил создать новую инвестиционную платформу БРИКС
14:09Машина улетела в кювет на западе Крыма - пострадал водитель
14:03Доля БРИКС в мировой экономике превышает долю стран G7 – Путин
13:53Назван новый тренд в российском образовании
13:36Политолог сравнил саммит БРИКС в Казани с созданием ООН в 1945 году
13:21Зерновая биржа БРИКС может стать полноценной товарной биржей – Путин
13:14Новости СВО: в Минобороны назвали потери украинской армии
13:07Полиомиелит из Украины - есть ли риски распространения в Крыму
12:54Крымчанка сдала свою квартиру мошенникам и лишилась жилья
12:43В Турции произошло землетрясение - что известно
12:30На Украине разгромлены военные аэродромы и цеха сборки дронов
12:20Белоусов заявил об угрозе ядерного столкновения России и стран НАТО
12:10Российские войска освободили два населенных пункта в ДНР
11:46В Крыму 17-летний юноша погиб от удара током в электроподстанции
11:32Влияние и авторитет БРИКС в мировых делах укрепляется - Путин
11:05Определена дата выборов президента Белоруссии
10:53Россия и Белоруссия начали подготовку к военным учениям "Запад-2025"
10:42В Севастополе остановили морской транспорт
Лента новостейМолния