https://crimea.ria.ru/20241023/kurskoe-napravlenie---vrag-teryaet-sotni-boevikov-i-tekhniku-1141291681.html

Курское направление - враг теряет сотни боевиков и технику

Курское направление - враг теряет сотни боевиков и технику - РИА Новости Крым, 23.10.2024

Курское направление - враг теряет сотни боевиков и технику

Суточные потери украинских вооруженных формирований на Курском направлении превысили 280 боевиков, сообщает в среду Минобороны России. РИА Новости Крым, 23.10.2024

2024-10-23T14:40

2024-10-23T14:40

2024-10-23T14:40

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

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министерство обороны рф

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости Крым. Суточные потери украинских вооруженных формирований на Курском направлении превысили 280 боевиков, сообщает в среду Минобороны России."За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, три военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сводке.Уничтожены 13 единиц бронетехники, в том числе три танка, три боевые машины пехоты, из них одна БМП Bradley и семь боевых бронированных машин, а также другая техника. Подразделения группировки войск "Север" продолжили наступление и уничтожение скоплений живой силы и техники ВСУ. Авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения резервов врага в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял 25943 военнослужащих, 175 танков, 92 боевые машины пехоты, 103 бронетранспортера, 989 боевых бронированных машин, 681 автомобиль, 224 артиллерийских орудия, 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 55 станций РЭБ, 11 РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: в Минобороны назвали потери украинской армииНа Украине разгромлены военные аэродромы и цеха сборки дроновСитуация в Курской области: ВСУ потеряли более 340 боевиков

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в курской области после нападения всу, курская область, потери всу , вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости