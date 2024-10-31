https://crimea.ria.ru/20241031/gde-v-sevastopole-ne-budet-sveta-v-chetverg-1141473274.html

Где в Севастополе не будет света в четверг

Где в Севастополе не будет света в четверг - РИА Новости Крым, 31.10.2024

Где в Севастополе не будет света в четверг

Отключение электроэнергии 31 октября пройдет по ряду адресов в Севастополе и прилегающих населенных пунктах из-за неотложных работ на сетях, сообщает... РИА Новости Крым, 31.10.2024

2024-10-31T07:55

2024-10-31T07:55

2024-10-31T07:55

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отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Отключение электроэнергии 31 октября пройдет по ряду адресов в Севастополе и прилегающих населенных пунктах из-за неотложных работ на сетях, сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".По данным компании, с 8 до 16 часов свет отключат по Балаклавскому и Камышовому шоссе, улицам Пехотной, Дубравной, Сельской, Еловой, Лесоводов, Подлесной, Хрусталева.С 9 часов утра до 17:00 полуторачасовые отключения пройдут по улицам Сосновая, Славянская, Георгиевская, Киммерийская, Босфорская, Аллея Астапова, в проездах Сиреневом и Вербеновом, по Фиолентовскому шоссе, на территории садовых товариществ "Салют", "Дионис", "Здоровье".В это же время обесточат ряд улиц в Балаклаве – Пограничную, Краснознаменную, Богдана Хмельницкого, Арктическую, Утреннюю, Прохладную, Аланскую, Тисовую, Багряную, Кирова, Башенную, 7-го Ноября, переулки Богдана Хмельницкого и Горный, часть абонентов в границах садовых товариществ "Благодатный" и "Золотая Балка".Кроме того, отключения до полутора часов в течение дня возможны на некоторых улицах в селах Орловка, Полюшко, Вишневое и Осипенко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал главную проблему ЖКХ КрымаЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииВ Крыму коммунальщики могут оптимизировать работу для повышения зарплаты

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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