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Украинский агент готовил теракт в Донецке
Украинский агент готовил теракт в Донецке - РИА Новости Крым, 31.10.2024
Украинский агент готовил теракт в Донецке
Житель Донецка готовил теракт в здании районной прокуратуры. Как пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя УФСБ России по Донецкой Народной... РИА Новости Крым, 31.10.2024
2024-10-31T08:05
2024-10-31T08:05
2024-10-31T08:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Житель Донецка готовил теракт в здании районной прокуратуры. Как пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя УФСБ России по Донецкой Народной Республике Арину Клепанову, злоумышленник задержан.Уточняется, что задержанный был завербован украинскими спецслужбами через чаты проукраинских групп и получил задание подорвать здание одного из учреждений Донецка в целях устрашения местного населения."В качестве цели выбрал прокуратуру района", - признался сам задержанный в ходе допроса, кадры которого распространила УФСБ.Злоумышленник полностью признал вину и раскаялся. В его отношении возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к преступлению, теракте и незаконном приобретении, хранении или сбыте взрывных устройств.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержали пособника агентурной сети СБУПередавал данные о кораблях ЧФ: агент СБУ получил 15 лет за шпионажЖенщина подожгла вышку сотовой связи по заданию Киева
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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донецк, теракт, новости, украина, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
Украинский агент готовил теракт в Донецке
В Донецке задержан готовивший теракт по заданию Киева местный житель
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Житель Донецка готовил теракт в здании районной прокуратуры. Как пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя УФСБ России по Донецкой Народной Республике Арину Клепанову, злоумышленник задержан.
"По заданию украинских спецслужб мужчина планировал подорвать самодельное взрывное устройство на базе украинской противопехотной мины в дневное время для нанесения максимального ущерба", - цитирует агентство Клепанову.
Уточняется, что задержанный был завербован украинскими спецслужбами через чаты проукраинских групп и получил задание подорвать здание одного из учреждений Донецка в целях устрашения местного населения.
"В качестве цели выбрал прокуратуру района", - признался сам задержанный в ходе допроса, кадры которого распространила УФСБ.
Злоумышленник полностью признал вину и раскаялся. В его отношении возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к преступлению, теракте и незаконном приобретении, хранении или сбыте взрывных устройств.
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