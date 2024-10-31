https://crimea.ria.ru/20241031/ukrainskiy-agent-gotovil-terakt-v-donetske-1141493880.html

Украинский агент готовил теракт в Донецке

Украинский агент готовил теракт в Донецке - РИА Новости Крым, 31.10.2024

Украинский агент готовил теракт в Донецке

Житель Донецка готовил теракт в здании районной прокуратуры. Как пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя УФСБ России по Донецкой Народной... РИА Новости Крым, 31.10.2024

2024-10-31T08:05

2024-10-31T08:05

2024-10-31T08:05

донецк

теракт

новости

украина

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902892_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f2ca32931a2316e73bd39537f894ab5b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Житель Донецка готовил теракт в здании районной прокуратуры. Как пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя УФСБ России по Донецкой Народной Республике Арину Клепанову, злоумышленник задержан.Уточняется, что задержанный был завербован украинскими спецслужбами через чаты проукраинских групп и получил задание подорвать здание одного из учреждений Донецка в целях устрашения местного населения."В качестве цели выбрал прокуратуру района", - признался сам задержанный в ходе допроса, кадры которого распространила УФСБ.Злоумышленник полностью признал вину и раскаялся. В его отношении возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к преступлению, теракте и незаконном приобретении, хранении или сбыте взрывных устройств.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержали пособника агентурной сети СБУПередавал данные о кораблях ЧФ: агент СБУ получил 15 лет за шпионажЖенщина подожгла вышку сотовой связи по заданию Киева

донецк

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецк, теракт, новости, украина, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)