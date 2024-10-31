Рейтинг@Mail.ru
Украинский агент готовил теракт в Донецке - РИА Новости Крым, 31.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241031/ukrainskiy-agent-gotovil-terakt-v-donetske-1141493880.html
Украинский агент готовил теракт в Донецке
Украинский агент готовил теракт в Донецке - РИА Новости Крым, 31.10.2024
Украинский агент готовил теракт в Донецке
Житель Донецка готовил теракт в здании районной прокуратуры. Как пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя УФСБ России по Донецкой Народной... РИА Новости Крым, 31.10.2024
2024-10-31T08:05
2024-10-31T08:05
донецк
теракт
новости
украина
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902892_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f2ca32931a2316e73bd39537f894ab5b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Житель Донецка готовил теракт в здании районной прокуратуры. Как пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя УФСБ России по Донецкой Народной Республике Арину Клепанову, злоумышленник задержан.Уточняется, что задержанный был завербован украинскими спецслужбами через чаты проукраинских групп и получил задание подорвать здание одного из учреждений Донецка в целях устрашения местного населения."В качестве цели выбрал прокуратуру района", - признался сам задержанный в ходе допроса, кадры которого распространила УФСБ.Злоумышленник полностью признал вину и раскаялся. В его отношении возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к преступлению, теракте и незаконном приобретении, хранении или сбыте взрывных устройств.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержали пособника агентурной сети СБУПередавал данные о кораблях ЧФ: агент СБУ получил 15 лет за шпионажЖенщина подожгла вышку сотовой связи по заданию Киева
донецк
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902892_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_7e38f7fcd03722e99a5cb33a3670c8c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
донецк, теракт, новости, украина, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
Украинский агент готовил теракт в Донецке

В Донецке задержан готовивший теракт по заданию Киева местный житель

08:05 31.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Житель Донецка готовил теракт в здании районной прокуратуры. Как пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя УФСБ России по Донецкой Народной Республике Арину Клепанову, злоумышленник задержан.
"По заданию украинских спецслужб мужчина планировал подорвать самодельное взрывное устройство на базе украинской противопехотной мины в дневное время для нанесения максимального ущерба", - цитирует агентство Клепанову.
Уточняется, что задержанный был завербован украинскими спецслужбами через чаты проукраинских групп и получил задание подорвать здание одного из учреждений Донецка в целях устрашения местного населения.
"В качестве цели выбрал прокуратуру района", - признался сам задержанный в ходе допроса, кадры которого распространила УФСБ.
Злоумышленник полностью признал вину и раскаялся. В его отношении возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к преступлению, теракте и незаконном приобретении, хранении или сбыте взрывных устройств.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму задержали пособника агентурной сети СБУ
Передавал данные о кораблях ЧФ: агент СБУ получил 15 лет за шпионаж
Женщина подожгла вышку сотовой связи по заданию Киева
 
ДонецкТерактНовостиУкраинаФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:49Взрыв газа в Черкесске - новые данные о пострадавших и эвакуированных
08:46В России издадут монографию о системе образования в годы войны
08:36По факту взрыва газа в Черкесске возбуждено уголовное дело
08:26Дроны-камикадзе атаковали порт в Бердянске
08:16Взрыв газа в Черкесске - рухнули верхние этажи жилого дома
08:05Украинский агент готовил теракт в Донецке
07:55Где в Севастополе не будет света в четверг
07:43Над Черным морем и регионами России сбили 21 беспилотник
07:29Газ взорвался в жилом доме в Черкесске - есть погибший
07:05Теплая середина осени: каким Крым был в октябре 2024 года
06:38Россия и КНДР договорились сотрудничать в области связи
06:10Победившая на выборах в Грузии партия не будет пророссийской – эксперт
00:01Местами дожди и туман: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 31 октября
23:53Небензя ответил на обвинения в переброске военных КНДР в зону СВО
23:23Над акваториями Черного и Азовского морей сбиты украинские беспилотники
23:02Крымский мост: обстановка после открытия движения
22:43Главное за день: 30 октября
22:30Главные новости Крыма: 30 октября
22:08В Крыму в этом году проложили почти 80 километров новых дорог к курортам
Лента новостейМолния