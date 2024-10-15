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Передавал данные о кораблях ЧФ: агент СБУ получил 15 лет за шпионаж - РИА Новости Крым, 15.10.2024
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Передавал данные о кораблях ЧФ: агент СБУ получил 15 лет за шпионаж
Передавал данные о кораблях ЧФ: агент СБУ получил 15 лет за шпионаж - РИА Новости Крым, 15.10.2024
Передавал данные о кораблях ЧФ: агент СБУ получил 15 лет за шпионаж
Агент СБУ из Севастополя пойдет в колонию строгого режима за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу... РИА Новости Крым, 15.10.2024
2024-10-15T08:52
2024-10-15T10:31
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новости крыма
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
госизмена
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Агент СБУ из Севастополя пойдет в колонию строгого режима за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.По данным пресс-службы, 45-летний житель Севастополя установил связь со Службой безопасности Украины и передавал врагу данные о расположении военных частей, базировании кораблей и подлодок Черноморского флота, боновых заграждений в севастопольских бухтах для использования этих сведений противником при подготовке беспилотных атак.Решением Третьего апелляционного суда общей юрисдикции приговор оставлен без изменений. Таким образом, он вступил в законную силу, сообщили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольца приговорили к 21 году за госизменуНадоумил друг детства: задержанный за госизмену крымчанин признал винуВ Севастополе задержали двух шпионок за передачу Украине секретных данных
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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севастополь, новости, новости крыма, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), госизмена, задержание в крыму следивших за чф шпионов, шпионаж, задержание диверсантов и шпионов в крыму, суд, приговор, чф рф (черноморский флот российской федерации)
Передавал данные о кораблях ЧФ: агент СБУ получил 15 лет за шпионаж

Агент СБУ из Севастополя пойдет в колонию строгого режима за госизмену – ФСБ

08:52 15.10.2024 (обновлено: 10:31 15.10.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Агент СБУ из Севастополя пойдет в колонию строгого режима за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
По данным пресс-службы, 45-летний житель Севастополя установил связь со Службой безопасности Украины и передавал врагу данные о расположении военных частей, базировании кораблей и подлодок Черноморского флота, боновых заграждений в севастопольских бухтах для использования этих сведений противником при подготовке беспилотных атак.

"В феврале 2024 года Севастопольский городской суд признал подсудимого виновным в инкриминируемом преступлении по статье о государственной измене в форме шпионажа и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей и с ограничением свободы на срок два года", – сказано в сообщении.

Решением Третьего апелляционного суда общей юрисдикции приговор оставлен без изменений. Таким образом, он вступил в законную силу, сообщили в ведомстве.
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СевастопольНовостиНовости КрымаФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ГосизменаЗадержание в Крыму следивших за ЧФ шпионовШпионажЗадержание диверсантов и шпионов в КрымуСудПриговорЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)
 
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