https://crimea.ria.ru/20241015/peredaval-dannye-o-korablyakh-chf-agent-sbu-poluchil-15-let-za-shpionazh-1141083765.html

Передавал данные о кораблях ЧФ: агент СБУ получил 15 лет за шпионаж

Передавал данные о кораблях ЧФ: агент СБУ получил 15 лет за шпионаж - РИА Новости Крым, 15.10.2024

Передавал данные о кораблях ЧФ: агент СБУ получил 15 лет за шпионаж

Агент СБУ из Севастополя пойдет в колонию строгого режима за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу... РИА Новости Крым, 15.10.2024

2024-10-15T08:52

2024-10-15T08:52

2024-10-15T10:31

севастополь

новости

новости крыма

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Агент СБУ из Севастополя пойдет в колонию строгого режима за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.По данным пресс-службы, 45-летний житель Севастополя установил связь со Службой безопасности Украины и передавал врагу данные о расположении военных частей, базировании кораблей и подлодок Черноморского флота, боновых заграждений в севастопольских бухтах для использования этих сведений противником при подготовке беспилотных атак.Решением Третьего апелляционного суда общей юрисдикции приговор оставлен без изменений. Таким образом, он вступил в законную силу, сообщили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольца приговорили к 21 году за госизменуНадоумил друг детства: задержанный за госизмену крымчанин признал винуВ Севастополе задержали двух шпионок за передачу Украине секретных данных

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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