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В Крыму задержали пособника агентурной сети СБУ - РИА Новости Крым, 22.10.2024
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В Крыму задержали пособника агентурной сети СБУ
В Крыму задержали пособника агентурной сети СБУ - РИА Новости Крым, 22.10.2024
В Крыму задержали пособника агентурной сети СБУ
Сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю задержали крымчанина, подозреваемого в оказании помощи агентурной сети Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом... РИА Новости Крым, 22.10.2024
2024-10-22T10:06
2024-10-22T10:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю задержали крымчанина, подозреваемого в оказании помощи агентурной сети Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.По данным ведомства, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий российские силовики получили сведения о том, что житель Крыма установил инициативный контакт с сотрудником Службы безопасности Украины посредством интернет-мессенджеров.Получив координаты тайника, злоумышленник извлек из него несколько сим-карт, часть из которых, согласно указаниям сотрудника СБУ, перепрятал, а остальные хранил по месту своего жительства в Симферополе до получения последующих указаний.За выполнение этого задания мужчине на банковскую карту зачислили денежное вознаграждение.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией".Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы. Суд заключил фигуранта под стражу.Ранее в Крыму сотрудники ФСБ задержали работавшую на украинскую разведку шпионку, которая собирала сведения о расположении российских войск в Херсонской области.В Феодосии задержан местный житель за передачу Украине данных о военных и кораблях Черноморского флота, а также за спонсирование ВСУ. Задержанный признался, что на его решение передавать Украине данные о военных и кораблях Черноморского флота повлияла украинская пропаганда.Также ранее в Севастополе задержали двух гражданок Российской Федерации, которые передавали украинской разведке сведения о размещении военных объектов. А Запорожский областной суд приговорил к 12 годам колонии 36-летнего гражданина Украины, который передавал украинским спецслужбам информацию о расположении Нацгвардии РФ в регионе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Передавал данные о кораблях ЧФ: агент СБУ получил 15 лет за шпионажНадоумил друг детства: задержанный за госизмену крымчанин признал вину Житель Феодосии передавал Украине данные для нанесения ракетных ударов
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В Крыму задержали пособника агентурной сети СБУ

Житель Крыма задержан по подозрению в помощи украинской агентурной сети – ФСБ

10:06 22.10.2024 (обновлено: 10:12 22.10.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю задержали крымчанина, подозреваемого в оказании помощи агентурной сети Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий российские силовики получили сведения о том, что житель Крыма установил инициативный контакт с сотрудником Службы безопасности Украины посредством интернет-мессенджеров.
"В ходе очередного сеанса конспиративной связи украинский куратор дал подозреваемому задание извлечь из тайника в Симферополе несколько сим-карт крымских мобильных операторов для их последующего использования агентурной сетью на территории полуострова", - говорится в сообщении.
Получив координаты тайника, злоумышленник извлек из него несколько сим-карт, часть из которых, согласно указаниям сотрудника СБУ, перепрятал, а остальные хранил по месту своего жительства в Симферополе до получения последующих указаний.
За выполнение этого задания мужчине на банковскую карту зачислили денежное вознаграждение.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией".
Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы. Суд заключил фигуранта под стражу.
Ранее в Крыму сотрудники ФСБ задержали работавшую на украинскую разведку шпионку, которая собирала сведения о расположении российских войск в Херсонской области.
В Феодосии задержан местный житель за передачу Украине данных о военных и кораблях Черноморского флота, а также за спонсирование ВСУ. Задержанный признался, что на его решение передавать Украине данные о военных и кораблях Черноморского флота повлияла украинская пропаганда.
Также ранее в Севастополе задержали двух гражданок Российской Федерации, которые передавали украинской разведке сведения о размещении военных объектов. А Запорожский областной суд приговорил к 12 годам колонии 36-летнего гражданина Украины, который передавал украинским спецслужбам информацию о расположении Нацгвардии РФ в регионе.
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Задержание в Крыму агента СБУСБУ (Служба безопасности Украины)УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюНовости КрымаКрымБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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