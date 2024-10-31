https://crimea.ria.ru/20241031/teplaya-seredina-oseni-kakim-krym-byl-v-oktyabre-2024-goda-1141465120.html

Теплая середина осени: каким Крым был в октябре 2024 года

Теплая середина осени: каким Крым был в октябре 2024 года - РИА Новости Крым, 31.10.2024

Теплая середина осени: каким Крым был в октябре 2024 года

Середина осени, октябрь. Природа постепенно замирает, пустеют курортные набережные, но жизнь в Крыму кипит. Культура, производство, сельское хозяйство,... РИА Новости Крым, 31.10.2024

2024-10-31T07:05

2024-10-31T07:05

2024-10-31T07:05

крым

фотоленты

ялта

феодосия

пожар на нефтебазе в феодосии

риа новости крым

ii крымский медиафорум "журналистика в период сво"

новости сво

елена черышева

журналистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110759/49/1107594916_0:0:2952:1662_1920x0_80_0_0_cebe4d890f075e2b842cb2fac125f760.jpg

Середина осени, октябрь. Природа постепенно замирает, пустеют курортные набережные, но жизнь в Крыму кипит. Культура, производство, сельское хозяйство, здравоохранение – работают все отрасли. Трудятся и корреспонденты и другие сотрудники симферопольского подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня". Все для того, чтобы читатели смогли узнать и увидеть все события на полуострове. В очередной фотоленте месяца – самые главные события, факты и герои полуострова: от огненных ЧП до милых котиков.

https://crimea.ria.ru/20240930/samye-yarkie-sobytiya-sentyabrya-2024-v-obektive-ria-novosti-krym-1140459533.html

крым

ялта

феодосия

керчь

севастополь

херсонес

алушта

евпатория

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, феодосия, пожар на нефтебазе в феодосии, риа новости крым, ii крымский медиафорум "журналистика в период сво", новости сво, елена черышева, журналистика, дмитрий макеев, керчь, илья авербух, спорт, фигурное катание, промышленность в крыму, сельское хозяйство, севастополь, набережная, мдц "артек", арт-кластер "таврида", таврида.арт, зеленый фестиваль, крымская митрополия, херсонес, новый херсонес, рпц (русская православная церковь), линкор "новороссийск", владимир стеклов, игорь ливанов, крым курортный, туризм в крыму, дети, пожар, фгбу "заповедный крым", алушта, евпатория, каникулы