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Теплая середина осени: каким Крым был в октябре 2024 года - РИА Новости Крым, 31.10.2024
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На набережной Алушты - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
Фотоленты
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Теплая середина осени: каким Крым был в октябре 2024 года
Теплая середина осени: каким Крым был в октябре 2024 года - РИА Новости Крым, 31.10.2024
Теплая середина осени: каким Крым был в октябре 2024 года
Середина осени, октябрь. Природа постепенно замирает, пустеют курортные набережные, но жизнь в Крыму кипит. Культура, производство, сельское хозяйство,... РИА Новости Крым, 31.10.2024
2024-10-31T07:05
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крым
фотоленты
ялта
феодосия
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елена черышева
журналистика
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Середина осени, октябрь. Природа постепенно замирает, пустеют курортные набережные, но жизнь в Крыму кипит. Культура, производство, сельское хозяйство, здравоохранение – работают все отрасли. Трудятся и корреспонденты и другие сотрудники симферопольского подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня". Все для того, чтобы читатели смогли узнать и увидеть все события на полуострове. В очередной фотоленте месяца – самые главные события, факты и герои полуострова: от огненных ЧП до милых котиков.
https://crimea.ria.ru/20240930/samye-yarkie-sobytiya-sentyabrya-2024-v-obektive-ria-novosti-krym-1140459533.html
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крым, ялта, феодосия, пожар на нефтебазе в феодосии, риа новости крым, ii крымский медиафорум "журналистика в период сво", новости сво, елена черышева, журналистика, дмитрий макеев, керчь, илья авербух, спорт, фигурное катание, промышленность в крыму, сельское хозяйство, севастополь, набережная, мдц "артек", арт-кластер "таврида", таврида.арт, зеленый фестиваль, крымская митрополия, херсонес, новый херсонес, рпц (русская православная церковь), линкор "новороссийск", владимир стеклов, игорь ливанов, крым курортный, туризм в крыму, дети, пожар, фгбу "заповедный крым", алушта, евпатория, каникулы
Теплая середина осени: каким Крым был в октябре 2024 года

Фотолента РИА Новости Крым о главных событиях октября 2024 года

07:05 31.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОсень в Крыму
Осень в Крыму - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Середина осени, октябрь. Природа постепенно замирает, пустеют курортные набережные, но жизнь в Крыму кипит. Культура, производство, сельское хозяйство, здравоохранение – работают все отрасли.
Трудятся и корреспонденты и другие сотрудники симферопольского подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня". Все для того, чтобы читатели смогли узнать и увидеть все события на полуострове.
В очередной фотоленте месяца – самые главные события, факты и герои полуострова: от огненных ЧП до милых котиков.
© РИА Новости Крым

7 октября произошел пожар на нефтебазе в Феодосии.

Пожар на нефтебазе в Феодосии
1 из 24

7 октября произошел пожар на нефтебазе в Феодосии.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Из ближайших к нефтебазе кварталов людей эвакуировали в школы и пансионаты.

Пункт временного размещения на базе школы №9 в Феодосии
2 из 24

Из ближайших к нефтебазе кварталов людей эвакуировали в школы и пансионаты.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Крымском федеральном университете прошел медиафорум "Журналистика в период СВО". В нем принимали участие и эксперты подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе.

Открытие II Крымского медиафорума Журналистика в период СВО
3 из 24

В Крымском федеральном университете прошел медиафорум "Журналистика в период СВО". В нем принимали участие и эксперты подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© Пресс-служба КФУ

На полях медиафорума прошла фотовыставка военкора РИА Новости Крым Дмитрия Макеева "Два года вместе с Россией".

Выставка Два года вместе с Россией
4 из 24

На полях медиафорума прошла фотовыставка военкора РИА Новости Крым Дмитрия Макеева "Два года вместе с Россией".

© Пресс-служба КФУ
© РИА Новости Крым

Журналисты РИА Новости Крым одержали победу во Всероссийском конкурсе СМИ "13 метров". Первое место в номинации "Мультимедийное СМИ" завоевал материал "На арене бегемоты и верблюды: в Крым приехал цирк Гии Эрадзе" корреспондента Ирины Камышевой и видеооператора Михаила Макеева.

Корреспондент РИА Новости Крым Ирина Камышева победила на Всероссийском конкурсе
5 из 24

Журналисты РИА Новости Крым одержали победу во Всероссийском конкурсе СМИ "13 метров". Первое место в номинации "Мультимедийное СМИ" завоевал материал "На арене бегемоты и верблюды: в Крым приехал цирк Гии Эрадзе" корреспондента Ирины Камышевой и видеооператора Михаила Макеева.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Корреспондент РИА Новости Крым Анна Карпенко стала финалистом всероссийского конкурса "Семья и будущее России", который организован фондом Андрея Первозванного и проходит уже в 11 раз в Москве.

Корреспондент РИА Новости Крым Анна Карпенко в финале всероссийского конкурса
6 из 24

Корреспондент РИА Новости Крым Анна Карпенко стала финалистом всероссийского конкурса "Семья и будущее России", который организован фондом Андрея Первозванного и проходит уже в 11 раз в Москве.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

В Керчи начали возводить основной каркас здания ледового дворца Ильи Авербуха.

Строительство Ледового дворца в Керчи
7 из 24

В Керчи начали возводить основной каркас здания ледового дворца Ильи Авербуха.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Старейшее эфиромасличное предприятие Крыма планирует открыть на Южном берегу полуострова Музей ароматов. Сейчас же оно занимается изготовлением крымской высококачественной косметики.

Производство эфирного масла в Алуште
8 из 24

Старейшее эфиромасличное предприятие Крыма планирует открыть на Южном берегу полуострова Музей ароматов. Сейчас же оно занимается изготовлением крымской высококачественной косметики.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

В Крыму изобрели оригинальную машину для предпосевной обработки почвы. Комбинированный стерневой агрегат (КСА) разработан специально для зоны рискованного земледелия и может выполнять за один проход до восьми операций.

Разработки КСА-3,8М Сварог
9 из 24

В Крыму изобрели оригинальную машину для предпосевной обработки почвы. Комбинированный стерневой агрегат (КСА) разработан специально для зоны рискованного земледелия и может выполнять за один проход до восьми операций.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

В Крыму на 50 процентов выросло производство пряников и печенья.

Производство хлебобулочных и кондитерских изделий на предприятии Крыма
10 из 24

В Крыму на 50 процентов выросло производство пряников и печенья.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Севастополе продолжают ремонтировать набережную, разбитую ноябрьскими штормами прошлого года.

Реконструкция набережной в Севастополе
11 из 24

В Севастополе продолжают ремонтировать набережную, разбитую ноябрьскими штормами прошлого года.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Так называемые "серебряные волонтеры" – люди пожилого возраста – активно помогают СВО. В посылках на фронт теплые носки соседствуют с иконами и игрушечными Чебурашками.

Серебряные волонтеры
12 из 24

Так называемые "серебряные волонтеры" – люди пожилого возраста – активно помогают СВО. В посылках на фронт теплые носки соседствуют с иконами и игрушечными Чебурашками.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Всего две записи в трудовой книжке столетнего ветерана Петра Степановича Фурманова, живущего в Партените.

Столетний ветеран Петр Степанович Фурманов
13 из 24

Всего две записи в трудовой книжке столетнего ветерана Петра Степановича Фурманова, живущего в Партените.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

В Крыму снимают сиквел фильма "Артек. Большое путешествие" с Михаилом Галустяном и Романом Постоваловым.

Роман Постовалов во время съемок фильма в Артеке
14 из 24

В Крыму снимают сиквел фильма "Артек. Большое путешествие" с Михаилом Галустяном и Романом Постоваловым.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

В Крым на "Зеленый фестиваль" приехала группа "Чайф". Ее лидер Владимир Шахрин сказал много приятных слов о полуострове.

Группа Чайф на Зеленом фестивале в Крыму
15 из 24

В Крым на "Зеленый фестиваль" приехала группа "Чайф". Ее лидер Владимир Шахрин сказал много приятных слов о полуострове.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Новосозданный хор Владимирского собора в Херсонесе в обязательном порядке будет исполнять классику советской песни. об этом РИА Новости Крым рассказал регент хора отец Александр Амерханов.

Александр Амерханов
16 из 24

Новосозданный хор Владимирского собора в Херсонесе в обязательном порядке будет исполнять классику советской песни. об этом РИА Новости Крым рассказал регент хора отец Александр Амерханов.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

В Севастополе 28 октября почтили память 69-ой годовщины гибели линкора "Новороссийск". Тогда в катастрофе погибли 617 человек. Венки спустили на воду с Графской пристани.

В 69-ю годовщину гибели линкора Новороссийск память погибших почтили в Севастополе
17 из 24

В Севастополе 28 октября почтили память 69-ой годовщины гибели линкора "Новороссийск". Тогда в катастрофе погибли 617 человек. Венки спустили на воду с Графской пристани.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Виктор Вербич

Актеры Владимир Стеклов и Игорь Ливанов представили в городах Крыма спектакль "Фальшивая нота". Он посвящен теме борьбы с нацизмом. Видеомост с актерами прошел в пресс-центре РИА Новости Крым.

Видеомост Симферополь - Москва Спектакль Фальшивая нота: фашизм глазами актеров
18 из 24

Актеры Владимир Стеклов и Игорь Ливанов представили в городах Крыма спектакль "Фальшивая нота". Он посвящен теме борьбы с нацизмом. Видеомост с актерами прошел в пресс-центре РИА Новости Крым.

© РИА Новости Крым . Виктор Вербич
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Крым прибыла реликвия императорского дома Романовых Феодоровская икона Богоматери.

Феодоровская икона
19 из 24

В Крым прибыла реликвия императорского дома Романовых Феодоровская икона Богоматери.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

В межсезонье 25 санаториев Крыма работают с фондами пенсионного и социального страхования РФ. Особой популярностью пользуются программы совместного отдыха родителей с детьми.

Санаторное лечение в Крыму
20 из 24

В межсезонье 25 санаториев Крыма работают с фондами пенсионного и социального страхования РФ. Особой популярностью пользуются программы совместного отдыха родителей с детьми.

© Дмитрий Макеев
© ФГБУ "Заповедный Крым"

Несмотря на то, что в Крыму прошли дожди, пожары продолжают случаться в лесах. на фото: лесники и МЧС тушат пожар на горе Шаан-Кая на ЮБК.

Пожар в Ялтинском заповеднике тушили всю ночь
21 из 24

Несмотря на то, что в Крыму прошли дожди, пожары продолжают случаться в лесах. на фото: лесники и МЧС тушат пожар на горе Шаан-Кая на ЮБК.

© ФГБУ "Заповедный Крым"

Крымчане вышли на опустевшие набережные и радуются теплой погоде. На фото: подростки во время школьных каникул на набережной Алушты.

Осень в Алуште
22 из 24

Крымчане вышли на опустевшие набережные и радуются теплой погоде. На фото: подростки во время школьных каникул на набережной Алушты.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Кот ловит крысу в одном из старых дворов Евпатории: то ли охота, то ли игра.

Кот поймал крысу
23 из 24

Кот ловит крысу в одном из старых дворов Евпатории: то ли охота, то ли игра.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

А вот редактор котоновостей сайта РИА Новости Крым Кот Мостик работает, не покладая лапок. Один из главных репортажей хвостатого сотрудника – о Новом Херсонесе.

Котики занимают важное место в истории Крыма.
24 из 24

А вот редактор котоновостей сайта РИА Новости Крым Кот Мостик работает, не покладая лапок. Один из главных репортажей хвостатого сотрудника – о Новом Херсонесе.

© РИА Новости Крым
1 из 24

7 октября произошел пожар на нефтебазе в Феодосии.

© РИА Новости Крым
2 из 24

Из ближайших к нефтебазе кварталов людей эвакуировали в школы и пансионаты.

© РИА Новости Крым
3 из 24

В Крымском федеральном университете прошел медиафорум "Журналистика в период СВО". В нем принимали участие и эксперты подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 24

На полях медиафорума прошла фотовыставка военкора РИА Новости Крым Дмитрия Макеева "Два года вместе с Россией".

© Пресс-служба КФУ
5 из 24

Журналисты РИА Новости Крым одержали победу во Всероссийском конкурсе СМИ "13 метров". Первое место в номинации "Мультимедийное СМИ" завоевал материал "На арене бегемоты и верблюды: в Крым приехал цирк Гии Эрадзе" корреспондента Ирины Камышевой и видеооператора Михаила Макеева.

© РИА Новости Крым
6 из 24

Корреспондент РИА Новости Крым Анна Карпенко стала финалистом всероссийского конкурса "Семья и будущее России", который организован фондом Андрея Первозванного и проходит уже в 11 раз в Москве.

© РИА Новости Крым
7 из 24

В Керчи начали возводить основной каркас здания ледового дворца Ильи Авербуха.

© РИА Новости Крым
8 из 24

Старейшее эфиромасличное предприятие Крыма планирует открыть на Южном берегу полуострова Музей ароматов. Сейчас же оно занимается изготовлением крымской высококачественной косметики.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
9 из 24

В Крыму изобрели оригинальную машину для предпосевной обработки почвы. Комбинированный стерневой агрегат (КСА) разработан специально для зоны рискованного земледелия и может выполнять за один проход до восьми операций.

© РИА Новости Крым
10 из 24

В Крыму на 50 процентов выросло производство пряников и печенья.

© РИА Новости Крым
11 из 24

В Севастополе продолжают ремонтировать набережную, разбитую ноябрьскими штормами прошлого года.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
12 из 24

Так называемые "серебряные волонтеры" – люди пожилого возраста – активно помогают СВО. В посылках на фронт теплые носки соседствуют с иконами и игрушечными Чебурашками.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
13 из 24

Всего две записи в трудовой книжке столетнего ветерана Петра Степановича Фурманова, живущего в Партените.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
14 из 24

В Крыму снимают сиквел фильма "Артек. Большое путешествие" с Михаилом Галустяном и Романом Постоваловым.

© РИА Новости Крым
15 из 24

В Крым на "Зеленый фестиваль" приехала группа "Чайф". Ее лидер Владимир Шахрин сказал много приятных слов о полуострове.

© РИА Новости Крым
16 из 24

Новосозданный хор Владимирского собора в Херсонесе в обязательном порядке будет исполнять классику советской песни. об этом РИА Новости Крым рассказал регент хора отец Александр Амерханов.

© РИА Новости Крым
17 из 24

В Севастополе 28 октября почтили память 69-ой годовщины гибели линкора "Новороссийск". Тогда в катастрофе погибли 617 человек. Венки спустили на воду с Графской пристани.

© РИА Новости Крым
18 из 24

Актеры Владимир Стеклов и Игорь Ливанов представили в городах Крыма спектакль "Фальшивая нота". Он посвящен теме борьбы с нацизмом. Видеомост с актерами прошел в пресс-центре РИА Новости Крым.

© РИА Новости Крым . Виктор Вербич
19 из 24

В Крым прибыла реликвия императорского дома Романовых Феодоровская икона Богоматери.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
20 из 24

В межсезонье 25 санаториев Крыма работают с фондами пенсионного и социального страхования РФ. Особой популярностью пользуются программы совместного отдыха родителей с детьми.

© Дмитрий Макеев
21 из 24

Несмотря на то, что в Крыму прошли дожди, пожары продолжают случаться в лесах. на фото: лесники и МЧС тушат пожар на горе Шаан-Кая на ЮБК.

© ФГБУ "Заповедный Крым"
22 из 24

Крымчане вышли на опустевшие набережные и радуются теплой погоде. На фото: подростки во время школьных каникул на набережной Алушты.

23 из 24

Кот ловит крысу в одном из старых дворов Евпатории: то ли охота, то ли игра.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
24 из 24

А вот редактор котоновостей сайта РИА Новости Крым Кот Мостик работает, не покладая лапок. Один из главных репортажей хвостатого сотрудника – о Новом Херсонесе.

© РИА Новости Крым
Фотоаппарат. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
30 сентября, 21:14Фотоленты
Самые яркие события сентября-2024 в объективе РИА Новости КрымРедакция РИА Новости Крым трудится, чтобы вы были в курсе всех событий. Где мы были в этом месяце, что видели, с кем общались – смотрите в нашей фотоленте, читайте в наших статьях.
 
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