Теплая середина осени: каким Крым был в октябре 2024 года

Фотолента РИА Новости Крым о главных событиях октября 2024 года
Из ближайших к нефтебазе кварталов людей эвакуировали в школы и пансионаты.
В Крымском федеральном университете прошел медиафорум "Журналистика в период СВО". В нем принимали участие и эксперты подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе.
В Крымском федеральном университете прошел медиафорум "Журналистика в период СВО". В нем принимали участие и эксперты подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе.
На полях медиафорума прошла фотовыставка военкора РИА Новости Крым Дмитрия Макеева "Два года вместе с Россией".
На полях медиафорума прошла фотовыставка военкора РИА Новости Крым Дмитрия Макеева "Два года вместе с Россией".
Журналисты РИА Новости Крым одержали победу во Всероссийском конкурсе СМИ "13 метров". Первое место в номинации "Мультимедийное СМИ" завоевал материал "На арене бегемоты и верблюды: в Крым приехал цирк Гии Эрадзе" корреспондента Ирины Камышевой и видеооператора Михаила Макеева.
Журналисты РИА Новости Крым одержали победу во Всероссийском конкурсе СМИ "13 метров". Первое место в номинации "Мультимедийное СМИ" завоевал материал "На арене бегемоты и верблюды: в Крым приехал цирк Гии Эрадзе" корреспондента Ирины Камышевой и видеооператора Михаила Макеева.
Корреспондент РИА Новости Крым Анна Карпенко стала финалистом всероссийского конкурса "Семья и будущее России", который организован фондом Андрея Первозванного и проходит уже в 11 раз в Москве.
Корреспондент РИА Новости Крым Анна Карпенко стала финалистом всероссийского конкурса "Семья и будущее России", который организован фондом Андрея Первозванного и проходит уже в 11 раз в Москве.
В Керчи начали возводить основной каркас здания ледового дворца Ильи Авербуха.
Старейшее эфиромасличное предприятие Крыма планирует открыть на Южном берегу полуострова Музей ароматов. Сейчас же оно занимается изготовлением крымской высококачественной косметики.
Старейшее эфиромасличное предприятие Крыма планирует открыть на Южном берегу полуострова Музей ароматов. Сейчас же оно занимается изготовлением крымской высококачественной косметики.
В Крыму изобрели оригинальную машину для предпосевной обработки почвы. Комбинированный стерневой агрегат (КСА) разработан специально для зоны рискованного земледелия и может выполнять за один проход до восьми операций.
В Крыму изобрели оригинальную машину для предпосевной обработки почвы. Комбинированный стерневой агрегат (КСА) разработан специально для зоны рискованного земледелия и может выполнять за один проход до восьми операций.
В Севастополе продолжают ремонтировать набережную, разбитую ноябрьскими штормами прошлого года.
В Севастополе продолжают ремонтировать набережную, разбитую ноябрьскими штормами прошлого года.
Так называемые "серебряные волонтеры" – люди пожилого возраста – активно помогают СВО. В посылках на фронт теплые носки соседствуют с иконами и игрушечными Чебурашками.
Так называемые "серебряные волонтеры" – люди пожилого возраста – активно помогают СВО. В посылках на фронт теплые носки соседствуют с иконами и игрушечными Чебурашками.
Всего две записи в трудовой книжке столетнего ветерана Петра Степановича Фурманова, живущего в Партените.
Всего две записи в трудовой книжке столетнего ветерана Петра Степановича Фурманова, живущего в Партените.
В Крыму снимают сиквел фильма "Артек. Большое путешествие" с Михаилом Галустяном и Романом Постоваловым.
В Крыму снимают сиквел фильма "Артек. Большое путешествие" с Михаилом Галустяном и Романом Постоваловым.
В Крым на "Зеленый фестиваль" приехала группа "Чайф". Ее лидер Владимир Шахрин сказал много приятных слов о полуострове.
В Крым на "Зеленый фестиваль" приехала группа "Чайф". Ее лидер Владимир Шахрин сказал много приятных слов о полуострове.
Новосозданный хор Владимирского собора в Херсонесе в обязательном порядке будет исполнять классику советской песни. об этом РИА Новости Крым рассказал регент хора отец Александр Амерханов.
Новосозданный хор Владимирского собора в Херсонесе в обязательном порядке будет исполнять классику советской песни. об этом РИА Новости Крым рассказал регент хора отец Александр Амерханов.
В Севастополе 28 октября почтили память 69-ой годовщины гибели линкора "Новороссийск". Тогда в катастрофе погибли 617 человек. Венки спустили на воду с Графской пристани.
В Севастополе 28 октября почтили память 69-ой годовщины гибели линкора "Новороссийск". Тогда в катастрофе погибли 617 человек. Венки спустили на воду с Графской пристани.
Актеры Владимир Стеклов и Игорь Ливанов представили в городах Крыма спектакль "Фальшивая нота". Он посвящен теме борьбы с нацизмом. Видеомост с актерами прошел в пресс-центре РИА Новости Крым.
Актеры Владимир Стеклов и Игорь Ливанов представили в городах Крыма спектакль "Фальшивая нота". Он посвящен теме борьбы с нацизмом. Видеомост с актерами прошел в пресс-центре РИА Новости Крым.
В Крым прибыла реликвия императорского дома Романовых Феодоровская икона Богоматери.
В Крым прибыла реликвия императорского дома Романовых Феодоровская икона Богоматери.
В межсезонье 25 санаториев Крыма работают с фондами пенсионного и социального страхования РФ. Особой популярностью пользуются программы совместного отдыха родителей с детьми.
В межсезонье 25 санаториев Крыма работают с фондами пенсионного и социального страхования РФ. Особой популярностью пользуются программы совместного отдыха родителей с детьми.
Несмотря на то, что в Крыму прошли дожди, пожары продолжают случаться в лесах. на фото: лесники и МЧС тушат пожар на горе Шаан-Кая на ЮБК.
Несмотря на то, что в Крыму прошли дожди, пожары продолжают случаться в лесах. на фото: лесники и МЧС тушат пожар на горе Шаан-Кая на ЮБК.
Крымчане вышли на опустевшие набережные и радуются теплой погоде. На фото: подростки во время школьных каникул на набережной Алушты.
Крымчане вышли на опустевшие набережные и радуются теплой погоде. На фото: подростки во время школьных каникул на набережной Алушты.
Кот ловит крысу в одном из старых дворов Евпатории: то ли охота, то ли игра.
Кот ловит крысу в одном из старых дворов Евпатории: то ли охота, то ли игра.
А вот редактор котоновостей сайта РИА Новости Крым Кот Мостик работает, не покладая лапок. Один из главных репортажей хвостатого сотрудника – о Новом Херсонесе.
А вот редактор котоновостей сайта РИА Новости Крым Кот Мостик работает, не покладая лапок. Один из главных репортажей хвостатого сотрудника – о Новом Херсонесе.
Из ближайших к нефтебазе кварталов людей эвакуировали в школы и пансионаты.
В Крымском федеральном университете прошел медиафорум "Журналистика в период СВО". В нем принимали участие и эксперты подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе.
На полях медиафорума прошла фотовыставка военкора РИА Новости Крым Дмитрия Макеева "Два года вместе с Россией".
Журналисты РИА Новости Крым одержали победу во Всероссийском конкурсе СМИ "13 метров". Первое место в номинации "Мультимедийное СМИ" завоевал материал "На арене бегемоты и верблюды: в Крым приехал цирк Гии Эрадзе" корреспондента Ирины Камышевой и видеооператора Михаила Макеева.
Корреспондент РИА Новости Крым Анна Карпенко стала финалистом всероссийского конкурса "Семья и будущее России", который организован фондом Андрея Первозванного и проходит уже в 11 раз в Москве.
В Керчи начали возводить основной каркас здания ледового дворца Ильи Авербуха.
Старейшее эфиромасличное предприятие Крыма планирует открыть на Южном берегу полуострова Музей ароматов. Сейчас же оно занимается изготовлением крымской высококачественной косметики.
В Крыму изобрели оригинальную машину для предпосевной обработки почвы. Комбинированный стерневой агрегат (КСА) разработан специально для зоны рискованного земледелия и может выполнять за один проход до восьми операций.
В Севастополе продолжают ремонтировать набережную, разбитую ноябрьскими штормами прошлого года.
Так называемые "серебряные волонтеры" – люди пожилого возраста – активно помогают СВО. В посылках на фронт теплые носки соседствуют с иконами и игрушечными Чебурашками.
Всего две записи в трудовой книжке столетнего ветерана Петра Степановича Фурманова, живущего в Партените.
В Крыму снимают сиквел фильма "Артек. Большое путешествие" с Михаилом Галустяном и Романом Постоваловым.
В Крым на "Зеленый фестиваль" приехала группа "Чайф". Ее лидер Владимир Шахрин сказал много приятных слов о полуострове.
Новосозданный хор Владимирского собора в Херсонесе в обязательном порядке будет исполнять классику советской песни. об этом РИА Новости Крым рассказал регент хора отец Александр Амерханов.
В Севастополе 28 октября почтили память 69-ой годовщины гибели линкора "Новороссийск". Тогда в катастрофе погибли 617 человек. Венки спустили на воду с Графской пристани.
Актеры Владимир Стеклов и Игорь Ливанов представили в городах Крыма спектакль "Фальшивая нота". Он посвящен теме борьбы с нацизмом. Видеомост с актерами прошел в пресс-центре РИА Новости Крым.
В Крым прибыла реликвия императорского дома Романовых Феодоровская икона Богоматери.
В межсезонье 25 санаториев Крыма работают с фондами пенсионного и социального страхования РФ. Особой популярностью пользуются программы совместного отдыха родителей с детьми.
Несмотря на то, что в Крыму прошли дожди, пожары продолжают случаться в лесах. на фото: лесники и МЧС тушат пожар на горе Шаан-Кая на ЮБК.
Крымчане вышли на опустевшие набережные и радуются теплой погоде. На фото: подростки во время школьных каникул на набережной Алушты.
Кот ловит крысу в одном из старых дворов Евпатории: то ли охота, то ли игра.
А вот редактор котоновостей сайта РИА Новости Крым Кот Мостик работает, не покладая лапок. Один из главных репортажей хвостатого сотрудника – о Новом Херсонесе.