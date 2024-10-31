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Россия и КНДР договорились сотрудничать в области связи - РИА Новости Крым, 31.10.2024
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Россия и КНДР договорились сотрудничать в области связи
Россия и КНДР договорились сотрудничать в области связи - РИА Новости Крым, 31.10.2024
Россия и КНДР договорились сотрудничать в области связи
Россия и КНДР заключили соглашение о сотрудничестве в области связи и цифрового развития. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). РИА Новости Крым, 31.10.2024
2024-10-31T06:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Россия и КНДР заключили соглашение о сотрудничестве в области связи и цифрового развития. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).После церемонии прошла рабочая встреча для обсуждения реализации соглашения. Также министр информационной промышленности КНДР Чу Ён Иль встретился с заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Андреем Зарениным и обсудил с ним ряд вопросов.14 октября президент РФ Владимир Путин внес проект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР в Госдуму, которая утвердила его 24 октября. Лидеры РФ и Корейской Народно-Демократической Республики подписали документ еще летом по итогам двусторонних переговоров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело не в Украине: почему Запад пугает договор между Россией и КНДРВоенные КНДР в России - Путин прокомментировал ситуацию
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россия, кндр (северная корея), новости, в мире, связь
Россия и КНДР договорились сотрудничать в области связи

Россия и КНДР подписали соглашение о сотрудничестве в области цифрового развития

06:38 31.10.2024 (обновлено: 06:40 31.10.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкФлаги России и КНДР
Флаги России и КНДР
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Россия и КНДР заключили соглашение о сотрудничестве в области связи и цифрового развития. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Соглашение о сотрудничестве в области связи, информационных технологий и цифрового развития между министерством информационной промышленности КНДР и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ было подписано 30 октября в Пхеньяне", — говорится в сообщении.

После церемонии прошла рабочая встреча для обсуждения реализации соглашения. Также министр информационной промышленности КНДР Чу Ён Иль встретился с заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Андреем Зарениным и обсудил с ним ряд вопросов.
14 октября президент РФ Владимир Путин внес проект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР в Госдуму, которая утвердила его 24 октября. Лидеры РФ и Корейской Народно-Демократической Республики подписали документ еще летом по итогам двусторонних переговоров.
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