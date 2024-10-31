https://crimea.ria.ru/20241031/rossiya-i-kndr-dogovorilis-sotrudnichat-v-oblasti-svyazi-1141493083.html

Россия и КНДР договорились сотрудничать в области связи

Россия и КНДР договорились сотрудничать в области связи - РИА Новости Крым, 31.10.2024

Россия и КНДР договорились сотрудничать в области связи

Россия и КНДР заключили соглашение о сотрудничестве в области связи и цифрового развития. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). РИА Новости Крым, 31.10.2024

2024-10-31T06:38

2024-10-31T06:38

2024-10-31T06:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Россия и КНДР заключили соглашение о сотрудничестве в области связи и цифрового развития. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).После церемонии прошла рабочая встреча для обсуждения реализации соглашения. Также министр информационной промышленности КНДР Чу Ён Иль встретился с заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Андреем Зарениным и обсудил с ним ряд вопросов.14 октября президент РФ Владимир Путин внес проект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР в Госдуму, которая утвердила его 24 октября. Лидеры РФ и Корейской Народно-Демократической Республики подписали документ еще летом по итогам двусторонних переговоров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело не в Украине: почему Запад пугает договор между Россией и КНДРВоенные КНДР в России - Путин прокомментировал ситуацию

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кндр (северная корея)

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кндр (северная корея), новости, в мире, связь