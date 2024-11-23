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ВСУ атаковали порт Бердянск управляемой ракетой - РИА Новости Крым, 23.11.2024
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ВСУ атаковали порт Бердянск управляемой ракетой
ВСУ атаковали порт Бердянск управляемой ракетой - РИА Новости Крым, 23.11.2024
ВСУ атаковали порт Бердянск управляемой ракетой
Украинские боевики в субботу атаковали порт Бердянск управляемой ракетой. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 23.11.2024
2024-11-23T11:50
2024-11-23T12:01
бердянск
бердянский морской торговый порт
евгений балицкий
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
новые регионы россии
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Украинские боевики в субботу атаковали порт Бердянск управляемой ракетой. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.По словам Балицкого, ракетная атака не повлияла на работоспособность порта.Он отметил, что над городом продолжает работать система ПВО – угроза повторных ракетных атак сохраняется. Губернатор призвал жителей Бердянска сохранять спокойствие.Ранее украинские дроны атаковали газораспределительную станцию и центральный автовокзал Каменки-Днепровской в Запорожской области, оставив без газа 6 тысяч жилых домов, школы, детсады и больницы.15 ноября при атаке на автомобиль и медпункт в Запорожской области четыре человека были ранены и один погиб.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ из артиллерии атаковали сельсовет и жилые дома в Запорожской областиБоевики атакуют Энергодар дронамиКак атака ВСУ повлияла на работу порта в Бердянске – Балицкий
бердянск
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Новости
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РИА Новости Крым
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бердянск, бердянский морской торговый порт, евгений балицкий, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, новые регионы россии, пво
ВСУ атаковали порт Бердянск управляемой ракетой

Порт Бердянск атакован управляемой ракетой ВСУ – Балицкий

11:50 23.11.2024 (обновлено: 12:01 23.11.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Украинские боевики в субботу атаковали порт Бердянск управляемой ракетой. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Пострадавших нет. Очаги возгорания, образовавшиеся в результате прилета, погашены", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Балицкого, ракетная атака не повлияла на работоспособность порта.
Он отметил, что над городом продолжает работать система ПВО – угроза повторных ракетных атак сохраняется. Губернатор призвал жителей Бердянска сохранять спокойствие.
Ранее украинские дроны атаковали газораспределительную станцию и центральный автовокзал Каменки-Днепровской в Запорожской области, оставив без газа 6 тысяч жилых домов, школы, детсады и больницы.
15 ноября при атаке на автомобиль и медпункт в Запорожской области четыре человека были ранены и один погиб.
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БердянскБердянский морской торговый портЕвгений БалицкийОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиНовые регионы РоссииПВО
 
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