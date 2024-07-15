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Пожар под Симферополем локализован – жилые дома удалось отстоять - РИА Новости Крым, 15.07.2024
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Пожар под Симферополем локализован – жилые дома удалось отстоять
Пожар под Симферополем локализован – жилые дома удалось отстоять - РИА Новости Крым, 15.07.2024
Пожар под Симферополем локализован – жилые дома удалось отстоять
Пожар в селе Урожайное Симферопольского района локализован, сообщает Telegram-канал МЧС России. РИА Новости Крым, 15.07.2024
2024-07-15T16:13
2024-07-15T17:57
симферопольский район
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости крыма
происшествия
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Пожар в селе Урожайное Симферопольского района локализован, сообщает Telegram-канал МЧС России.Сообщение о возгорании сухой растительности в районе села Урожайное поступило в МЧС в 10:35. Первоначально площадь пожара составляла пять гектаров. Опасность угрожала жилым домам на территории садового товарищества, распространения огня на жилую застройку не допустили сотрудники МЧС.В 17:00 сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в садовом товариществе "Дружба", а в 17:53 пожар был полностью ликвидирован.К этому часу продолжается тушение природного пожара на Северной стороне Севастополя, а также под Коктебелем, в непосредственной близости от Карадагского природного заповедника. Площадь возгорания у Карадага за несколько часов выросла до 20 гектаров. К тушению привлечена аэромобильная группировкаС 17 апреля на полуострове установлен особый противопожарный режим. В июне в трех районах Крыма был объявлен пятый класс пожарной опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Площадь пожара под Коктебелем выросла в 10 разКарадагский заповедник в Крыма временно закрыт для туристовПожар под Новороссийском: эвакуированы более 500 человек
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симферопольский район, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости крыма, происшествия, пожар
Пожар под Симферополем локализован – жилые дома удалось отстоять

Пожар в Симферопольском районе Крыма локализован на площади 15 гектаров

16:13 15.07.2024 (обновлено: 17:57 15.07.2024)
 
© РИА Новости . Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава на машине МЧС России
Пожарные рукава на машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . Александр Кожохин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Пожар в селе Урожайное Симферопольского района локализован, сообщает Telegram-канал МЧС России.
"Пожар в садовом товариществе "Дружба" в Крыму локализован на 15 га", – говорится в сообщении.
Сообщение о возгорании сухой растительности в районе села Урожайное поступило в МЧС в 10:35. Первоначально площадь пожара составляла пять гектаров. Опасность угрожала жилым домам на территории садового товарищества, распространения огня на жилую застройку не допустили сотрудники МЧС.

"Для тушения пожара было создано три боевых участка, два из них работали на защиту домов и хозпостроек, один – на тушение лесопосадки", – уточнили в МЧС.

В 17:00 сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в садовом товариществе "Дружба", а в 17:53 пожар был полностью ликвидирован.
К этому часу продолжается тушение природного пожара на Северной стороне Севастополя, а также под Коктебелем, в непосредственной близости от Карадагского природного заповедника. Площадь возгорания у Карадага за несколько часов выросла до 20 гектаров. К тушению привлечена аэромобильная группировка
С 17 апреля на полуострове установлен особый противопожарный режим. В июне в трех районах Крыма был объявлен пятый класс пожарной опасности.
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Симферопольский районМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Новости КрымаПроисшествияПожар
 
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