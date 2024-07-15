https://crimea.ria.ru/20240715/pozhar-pod-simferopolem-lokalizovan--zhilye-doma-udalos-otstoyat-1138872300.html
Пожар под Симферополем локализован – жилые дома удалось отстоять
Пожар под Симферополем локализован – жилые дома удалось отстоять - РИА Новости Крым, 15.07.2024
Пожар под Симферополем локализован – жилые дома удалось отстоять
Пожар в селе Урожайное Симферопольского района локализован, сообщает Telegram-канал МЧС России. РИА Новости Крым, 15.07.2024
2024-07-15T16:13
2024-07-15T16:13
2024-07-15T17:57
симферопольский район
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости крыма
происшествия
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Пожар в селе Урожайное Симферопольского района локализован, сообщает Telegram-канал МЧС России.Сообщение о возгорании сухой растительности в районе села Урожайное поступило в МЧС в 10:35. Первоначально площадь пожара составляла пять гектаров. Опасность угрожала жилым домам на территории садового товарищества, распространения огня на жилую застройку не допустили сотрудники МЧС.В 17:00 сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в садовом товариществе "Дружба", а в 17:53 пожар был полностью ликвидирован.К этому часу продолжается тушение природного пожара на Северной стороне Севастополя, а также под Коктебелем, в непосредственной близости от Карадагского природного заповедника. Площадь возгорания у Карадага за несколько часов выросла до 20 гектаров. К тушению привлечена аэромобильная группировкаС 17 апреля на полуострове установлен особый противопожарный режим. В июне в трех районах Крыма был объявлен пятый класс пожарной опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Площадь пожара под Коктебелем выросла в 10 разКарадагский заповедник в Крыма временно закрыт для туристовПожар под Новороссийском: эвакуированы более 500 человек
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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симферопольский район, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости крыма, происшествия, пожар
Пожар под Симферополем локализован – жилые дома удалось отстоять
Пожар в Симферопольском районе Крыма локализован на площади 15 гектаров
16:13 15.07.2024 (обновлено: 17:57 15.07.2024)