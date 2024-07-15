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Площадь пожара под Коктебелем выросла в 10 раз - РИА Новости Крым, 15.07.2024
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Площадь пожара под Коктебелем выросла в 10 раз
Площадь пожара под Коктебелем выросла в 10 раз - РИА Новости Крым, 15.07.2024
Площадь пожара под Коктебелем выросла в 10 раз
Площадь ландшафтного пожара в районе поселка Коктебель под Феодосией увеличилась до 20 гектаров, к тушению привлечена аэромобильная группировка. Об этом... РИА Новости Крым, 15.07.2024
2024-07-15T14:32
2024-07-15T14:45
пожар
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феодосия
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Площадь ландшафтного пожара в районе поселка Коктебель под Феодосией увеличилась до 20 гектаров, к тушению привлечена аэромобильная группировка. Об этом сообщили в МЧС России."В поселке городского типа Коктебель горит сухая растительность на 20 га. На месте работают более 100 специалистов, 23 единицы техники, также привлечен вертолет Ми-8 МЧС России", - говорится в сообщении. Дополнительно к месту возгорания направлена аэромобильная группировка ведомства в составе 40 человек и 6 единиц техники. В Крымском главке ведомства добавили, что на базе Главного управления сформирована рабочая группа постояннодействующего оперативного штаба совместно с представителями МЧС РК и Минэкологии Крыма. Сообщение о возгорании поступило в 11.06 понедельника, загорелась сухая растительность на открытой территории. Ранее сообщалось, что площадь пожара составляет 2 гектара.С 17 апреля на полуострове установлен особый противопожарный режим. В июне в трех районах Крыма был объявлен пятый класс пожарной опасности.На прошлой неделе в горах под Судаком в районе села Ворон загорелась сухая трава. Площадь пожара достигла 15 га. Причиной пожара мог стать человеческий фактор – непотушенный костер. Возгорание удалось потушить только на следующий день.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар охватил пять гектаров травы под СимферополемПод Севастополем горит трава - людей эвакуировалиПожар на базах отдыха Кубани: пострадали 3 человека, 17 остаются в ПВР
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РИА Новости Крым
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пожар, коктебель, феодосия, происшествия, гу мчс рф по республике крым, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости крыма, срочные новости крыма
Площадь пожара под Коктебелем выросла в 10 раз

Площадь ландшафтного пожара под Коктебелем в Крыму выросла до 20 га

14:32 15.07.2024 (обновлено: 14:45 15.07.2024)
 
© Минприроды КрымаЛесной пожар
Лесной пожар
© Минприроды Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Площадь ландшафтного пожара в районе поселка Коктебель под Феодосией увеличилась до 20 гектаров, к тушению привлечена аэромобильная группировка. Об этом сообщили в МЧС России.
"В поселке городского типа Коктебель горит сухая растительность на 20 га. На месте работают более 100 специалистов, 23 единицы техники, также привлечен вертолет Ми-8 МЧС России", - говорится в сообщении.
Дополнительно к месту возгорания направлена аэромобильная группировка ведомства в составе 40 человек и 6 единиц техники.
В Крымском главке ведомства добавили, что на базе Главного управления сформирована рабочая группа постояннодействующего оперативного штаба совместно с представителями МЧС РК и Минэкологии Крыма.
"На месте пожара организована работа штаба пожаротушения, создано три боевых участка. Работают два вертолета - борт МЧС России и борт Росгвардии. Всего к тушению привлечены 117 человек и 24 единицы техники.
Сообщение о возгорании поступило в 11.06 понедельника, загорелась сухая растительность на открытой территории. Ранее сообщалось, что площадь пожара составляет 2 гектара.
С 17 апреля на полуострове установлен особый противопожарный режим. В июне в трех районах Крыма был объявлен пятый класс пожарной опасности.
На прошлой неделе в горах под Судаком в районе села Ворон загорелась сухая трава. Площадь пожара достигла 15 га. Причиной пожара мог стать человеческий фактор – непотушенный костер. Возгорание удалось потушить только на следующий день.
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