https://crimea.ria.ru/20240715/pod-sevastopolem-gorit-trava---lyudey-evakuirovali-1138865156.html

Под Севастополем горит трава - людей эвакуировали

Под Севастополем горит трава - людей эвакуировали - РИА Новости Крым, 15.07.2024

Под Севастополем горит трава - людей эвакуировали

Жители частных домов на Северной стороне Севастополя эвакуировались из-за крупного пожара на приусадебных участках. Об этом сообщает губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 15.07.2024

2024-07-15T13:02

2024-07-15T13:02

2024-07-15T13:02

пожар

севастополь

михаил развожаев

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крым

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Жители частных домов на Северной стороне Севастополя эвакуировались из-за крупного пожара на приусадебных участках. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.По информации Развожаева, есть угроза распространения огня на деревянные постройки из-за ветра, люди из зоны пожара эвакуировались. На месте работают подразделения МЧС, Черноморского флота, лесхоза, Спасательной службы Севастополя и специалисты Всероссийского добровольного пожарного общества.Как уточнили в ГУ МЧС России по Севастополю, пламенем повреждена одна деревянная постройка площадью 5 метров, людей в ней не было. Ранее стало известно о возгорании в районе Карадага в феодосийском поселке Коктебеле. Площадь пожара, по предварительным данным, 2 гектара.С 17 апреля на полуострове установлен особый противопожарный режим. В июне в трех районах Крыма был объявлен пятый класс пожарной опасности.В Крыму растет число возгорания сухой травы. Такие пожары быстро распространяются, сопровождаются большим задымлением и высоким числом вредных и опасных веществ, что составляет главную опасность. Жителей и гостей полуострова просят соблюдать запрет на разведение костров и сжигание мусора, а также предупреждают об ответственности за такие нарушения.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Севастополем горит четыре гектара лесаВ Севастополе пожар охватил 2 гектара лесаПриродный пожар в Алупке потушили

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, севастополь, михаил развожаев, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя