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Под Севастополем горит трава - людей эвакуировали - РИА Новости Крым, 15.07.2024
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Под Севастополем горит трава - людей эвакуировали
Под Севастополем горит трава - людей эвакуировали - РИА Новости Крым, 15.07.2024
Под Севастополем горит трава - людей эвакуировали
Жители частных домов на Северной стороне Севастополя эвакуировались из-за крупного пожара на приусадебных участках. Об этом сообщает губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 15.07.2024
2024-07-15T13:02
2024-07-15T13:02
пожар
севастополь
михаил развожаев
новости крыма
крым
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Жители частных домов на Северной стороне Севастополя эвакуировались из-за крупного пожара на приусадебных участках. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.По информации Развожаева, есть угроза распространения огня на деревянные постройки из-за ветра, люди из зоны пожара эвакуировались. На месте работают подразделения МЧС, Черноморского флота, лесхоза, Спасательной службы Севастополя и специалисты Всероссийского добровольного пожарного общества.Как уточнили в ГУ МЧС России по Севастополю, пламенем повреждена одна деревянная постройка площадью 5 метров, людей в ней не было. Ранее стало известно о возгорании в районе Карадага в феодосийском поселке Коктебеле. Площадь пожара, по предварительным данным, 2 гектара.С 17 апреля на полуострове установлен особый противопожарный режим. В июне в трех районах Крыма был объявлен пятый класс пожарной опасности.В Крыму растет число возгорания сухой травы. Такие пожары быстро распространяются, сопровождаются большим задымлением и высоким числом вредных и опасных веществ, что составляет главную опасность. Жителей и гостей полуострова просят соблюдать запрет на разведение костров и сжигание мусора, а также предупреждают об ответственности за такие нарушения.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Севастополем горит четыре гектара лесаВ Севастополе пожар охватил 2 гектара лесаПриродный пожар в Алупке потушили
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РИА Новости Крым
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пожар, севастополь, михаил развожаев, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя
Под Севастополем горит трава - людей эвакуировали

Люди эвакуированы в Севастополе из частных домов с горящими участками

13:02 15.07.2024
 
© Фото: пресс-служба МЧС Республики КрымЛиквидация лесного пожара. Архивное фото
Ликвидация лесного пожара. Архивное фото
© Фото: пресс-служба МЧС Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Жители частных домов на Северной стороне Севастополя эвакуировались из-за крупного пожара на приусадебных участках. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.
"Уже третий день в Севастополе не стихают пожары. В районе ул. Энергетиков горит сухая трава на приусадебных участках, рядом расположены частные дома. Общая площадь пожара 3 гектара", - написал он в официальном Telegram-канале.
По информации Развожаева, есть угроза распространения огня на деревянные постройки из-за ветра, люди из зоны пожара эвакуировались. На месте работают подразделения МЧС, Черноморского флота, лесхоза, Спасательной службы Севастополя и специалисты Всероссийского добровольного пожарного общества.
Как уточнили в ГУ МЧС России по Севастополю, пламенем повреждена одна деревянная постройка площадью 5 метров, людей в ней не было.
"Погибших, пострадавших нет. Ситуация на контроле ответственных подразделений", - говорится в соообщении.
Ранее стало известно о возгорании в районе Карадага в феодосийском поселке Коктебеле. Площадь пожара, по предварительным данным, 2 гектара.
С 17 апреля на полуострове установлен особый противопожарный режим. В июне в трех районах Крыма был объявлен пятый класс пожарной опасности.
В Крыму растет число возгорания сухой травы. Такие пожары быстро распространяются, сопровождаются большим задымлением и высоким числом вредных и опасных веществ, что составляет главную опасность. Жителей и гостей полуострова просят соблюдать запрет на разведение костров и сжигание мусора, а также предупреждают об ответственности за такие нарушения.
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ПожарСевастопольМихаил РазвожаевНовости КрымаКрымБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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