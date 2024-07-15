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Пожар охватил пять гектаров травы под Симферополем

Пожар охватил пять гектаров травы под Симферополем - РИА Новости Крым, 15.07.2024

Пожар охватил пять гектаров травы под Симферополем

Крупный пожар охватил территорию СНТ в Симферопольском районе. Об этом сообщает главк МЧС России по Республике Крым. РИА Новости Крым, 15.07.2024

2024-07-15T13:19

2024-07-15T13:19

2024-07-15T13:19

пожар

симферопольский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Крупный пожар охватил территорию СНТ в Симферопольском районе. Об этом сообщает главк МЧС России по Республике Крым.В ведомстве уточняют, что из-за усиления ветра и труднодоступной местности дополнительно направлены силы МЧС России и техника сельского поселения."Создано три боевых участка, два на защиту домов, один на тушение лесопосадки. Угрозы хозпостройкам нет", - добавляют в чрезвычайном ведомстве.Всего от РСЧС привлечены 31 человек, 11 единиц техники, из них от МЧС России 26 человек личного состава, 9 единиц техники.Ранее стало известно о возгорании в районе Карадага в феодосийском поселке Коктебеле. Площадь пожара, по предварительным данным, 2 гектара.Позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что на приусадебных участках Северной стороны города происходит ликвидация огня. Эвакуированы люди.С 17 апреля на полуострове установлен особый противопожарный режим. В июне в трех районах Крыма был объявлен пятый класс пожарной опасности.В Крыму растет число возгорания сухой травы. Такие пожары быстро распространяются, сопровождаются большим задымлением и высоким числом вредных и опасных веществ, что составляет главную опасность. Жителей и гостей полуострова просят соблюдать запрет на разведение костров и сжигание мусора, а также предупреждают об ответственности за такие нарушения.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Севастополем горит четыре гектара лесаВ Севастополе пожар охватил 2 гектара лесаПриродный пожар в Алупке потушили

симферопольский район

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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