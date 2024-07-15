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Пожар охватил пять гектаров травы под Симферополем
Пожар охватил пять гектаров травы под Симферополем - РИА Новости Крым, 15.07.2024
Пожар охватил пять гектаров травы под Симферополем
Крупный пожар охватил территорию СНТ в Симферопольском районе. Об этом сообщает главк МЧС России по Республике Крым. РИА Новости Крым, 15.07.2024
2024-07-15T13:19
2024-07-15T13:19
2024-07-15T13:19
пожар
симферопольский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Крупный пожар охватил территорию СНТ в Симферопольском районе. Об этом сообщает главк МЧС России по Республике Крым.В ведомстве уточняют, что из-за усиления ветра и труднодоступной местности дополнительно направлены силы МЧС России и техника сельского поселения."Создано три боевых участка, два на защиту домов, один на тушение лесопосадки. Угрозы хозпостройкам нет", - добавляют в чрезвычайном ведомстве.Всего от РСЧС привлечены 31 человек, 11 единиц техники, из них от МЧС России 26 человек личного состава, 9 единиц техники.Ранее стало известно о возгорании в районе Карадага в феодосийском поселке Коктебеле. Площадь пожара, по предварительным данным, 2 гектара.Позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что на приусадебных участках Северной стороны города происходит ликвидация огня. Эвакуированы люди.С 17 апреля на полуострове установлен особый противопожарный режим. В июне в трех районах Крыма был объявлен пятый класс пожарной опасности.В Крыму растет число возгорания сухой травы. Такие пожары быстро распространяются, сопровождаются большим задымлением и высоким числом вредных и опасных веществ, что составляет главную опасность. Жителей и гостей полуострова просят соблюдать запрет на разведение костров и сжигание мусора, а также предупреждают об ответственности за такие нарушения.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Севастополем горит четыре гектара лесаВ Севастополе пожар охватил 2 гектара лесаПриродный пожар в Алупке потушили
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Пожар охватил пять гектаров травы под Симферополем
Пожар в 5 гектаров охватил СНТ в селе Урожайное Симферопольского района
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Крупный пожар охватил территорию СНТ в Симферопольском районе. Об этом сообщает главк МЧС России по Республике Крым.
"Сегодня в 10.35 поступило сообщение о возгорании сухой растительности в Симферопольском районе, село Урожайное, СНТ "Дружба. Уточненная площадь пожара - 5 гектаров", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточняют, что из-за усиления ветра и труднодоступной местности дополнительно направлены силы МЧС России и техника сельского поселения.
"Создано три боевых участка, два на защиту домов, один на тушение лесопосадки. Угрозы хозпостройкам нет", - добавляют в чрезвычайном ведомстве.
Всего от РСЧС привлечены 31 человек, 11 единиц техники, из них от МЧС России 26 человек личного состава, 9 единиц техники.
Ранее стало известно о возгорании в районе Карадага
в феодосийском поселке Коктебеле. Площадь пожара, по предварительным данным, 2 гектара.
Позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что на приусадебных участках Северной стороны города происходит ликвидация огня
. Эвакуированы люди.
С 17 апреля на полуострове установлен
особый противопожарный режим. В июне в трех районах Крыма был объявлен пятый класс пожарной опасности
.
В Крыму растет число возгорания сухой травы
. Такие пожары быстро распространяются, сопровождаются большим задымлением и высоким числом вредных и опасных веществ, что составляет главную опасность. Жителей и гостей полуострова просят соблюдать запрет на разведение костров и сжигание мусора, а также предупреждают об ответственности за такие нарушения.
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