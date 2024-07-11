https://crimea.ria.ru/20240711/pod-sudakom-gorit-les-1138764254.html

В горах возле Судака горит лес

В горах возле Судака горит лес - РИА Новости Крым, 11.07.2024

В горах возле Судака горит лес

Под Судаком пожарные тушат большое возгорание. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым, горит сухая трава на площади 5... РИА Новости Крым, 11.07.2024

2024-07-11T11:32

2024-07-11T11:32

2024-07-11T11:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Под Судаком пожарные тушат большое возгорание. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым, горит сухая трава на площади 5 гектаров в районе села Ворон.По данным пресс-службы, горение лесной подстилки происходит в труднодоступной горной местности. Работа спасателей осложняется ветром и устойчивой жаркой погодой.Всего для ликвидации пожара привлечено 29 единиц техники и 149 человек личного состава.В Крыму на 25% увеличилось количество пожаров, сообщал ранее замначальника Главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РК, полковник внутренней службы Игорь Скуртул. В этом году их произошло уже около 1600, а за аналогичный период прошлого года 1200.В том числе в Крыму растет число возгорания сухой травы. Такие пожары быстро распространяются, сопровождаются большим задымлением и высоким числом вредных и опасных веществ, что составляет главную опасность. В этой связи жителей и гостей полуострова просят соблюдать запрет на разведение костров и сжигание мусора, а также предупреждают об ответственности за такие нарушения.На территории всего Крыма с 17 апреля введен особый противопожарный режим. Мера принята для предупреждения распространения пожаров и снижения угрозы возможных чрезвычайных ситуаций в регионе.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 100 пожаров ликвидированы в Крыму и Севастополе за неделюЛесной пожар под Алуштой полностью ликвидированВ Ялте горит лес

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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