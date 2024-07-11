В горах возле Судака горит лес
Лесной пожар в горах возле Судака в Крыму тушат пожар на площади 5 гектаров
11:32 11.07.2024 (обновлено: 11:59 11.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Под Судаком пожарные тушат большое возгорание. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым, горит сухая трава на площади 5 гектаров в районе села Ворон.
По данным пресс-службы, горение лесной подстилки происходит в труднодоступной горной местности. Работа спасателей осложняется ветром и устойчивой жаркой погодой.
"Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Республике Крым выехала к месту происшествия. На месте работают сотрудники лесоохотничьего хозяйства. Предварительная площадь пожара составляет 5 га", – уточняется в сообщении.
Всего для ликвидации пожара привлечено 29 единиц техники и 149 человек личного состава.
В Крыму на 25% увеличилось количество пожаров, сообщал ранее замначальника Главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РК, полковник внутренней службы Игорь Скуртул. В этом году их произошло уже около 1600, а за аналогичный период прошлого года 1200.
В том числе в Крыму растет число возгорания сухой травы. Такие пожары быстро распространяются, сопровождаются большим задымлением и высоким числом вредных и опасных веществ, что составляет главную опасность. В этой связи жителей и гостей полуострова просят соблюдать запрет на разведение костров и сжигание мусора, а также предупреждают об ответственности за такие нарушения.
На территории всего Крыма с 17 апреля введен особый противопожарный режим. Мера принята для предупреждения распространения пожаров и снижения угрозы возможных чрезвычайных ситуаций в регионе.
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