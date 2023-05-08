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Что означает визит президента Казахстана в Москву на День Победы - мнение

Что означает визит президента Казахстана в Москву на День Победы - мнение - РИА Новости Крым, 08.05.2023

Что означает визит президента Казахстана в Москву на День Победы - мнение

Тот факт, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приезжает в Москву на торжества по случаю Дня Победы – это дань уважения и, безусловно, "предельно важное РИА Новости Крым, 08.05.2023

2023-05-08T18:17

2023-05-08T18:17

2023-05-08T18:18

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Тот факт, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приезжает в Москву на торжества по случаю Дня Победы – это дань уважения и, безусловно, "предельно важное решение" для России. Однако оно не является доказательством того, что Астана принимает сторону Москвы в российско-украинском конфликте и является ее партнером и союзником. Такое мнение РИА Новости Крым высказал профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Николай Межевич.Обращение Москвы к лидерам стран СНГ ко Дню Победы8 мая президент России Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Азербайджана, Армении, Абхазии, Южной Осетии, Грузии и Молдавии по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.В посланиях отмечалось, что нравственный долг каждого политического лидера сегодня "свято хранить завещанные отцами и дедами традиции дружбы и взаимопомощи, не допускать искажения исторической правды о Великой Отечественной войне, как и оправдания нацистов, их пособников и нынешних идейных наследников".Ранее российская сторона пригласила на торжества по случаю празднования Дня Победы лидеров стран СНГ.В российскую столицу уже прибыл президент Киргизии Садыр Жапаров, что президент РФ Владимир Путин высоко оценил: В свою очередь Жапаров заявил, что в Киргизии не забудут героизм отцов и дедов, "прошедших суровые военные испытания во благо будущих поколений".Также стало известно, что к визиту в Россию готовится президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщил его пресс-секретарь Руслан Желдибай."8–9 мая глава государства совершит рабочий визит в Россию. Девятого мая по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина Касым-Жомарт Токаев примет участие в параде, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне", – говорится в сообщении.Президент Казахстана в Москве в День Победы: "предельно важно, но этого мало"По мнению Николая Межевича, в каждой постсоветской республике существует своя специфика. При этом в нынешнем историческом контексте даже некоторые союзники России осторожничают, демонстрируя многовекторность в своем политическом курсе, и Казахстан в их числе."Нам это может не нравиться, но это достаточно логично: мы пока не пришли к определяющим результатам на линии фронта, не подтвердили свой высокий статус победителя. И в этих условиях наши союзники сохраняют осторожность", – сказал Межевич.Учитывая это, решение президента Казахстана приехать в Москву на торжества по случаю Дня Победы действительно "является предельно важным для нас", считает эксперт.По словам Межевича, в нынешний исторический период России вообще "очень опасно слишком радоваться", в том числе по поводу Анкары или Пекина. А на все изменения, которые происходят сегодня на карте, "смотреть спокойнее", считает эксперт. Так же спокойнее он советует реагировать на некоторые действия Киева, отметив, что объявление на Украине 9 мая Днем Европы указом Зеленского "вовсе не самая большая проблема в наших отношениях с Киевом".Ранее политолог Андрей Суздальцев высказал мнение о том, что Казахстан в российско-украинском конфликте будет стараться поддерживать Киев, имея собственные территориальные проблемы, и объяснил почему целостность республики может оказаться под вопросом как раз из-за этого. Читайте также на РИА Новости Крым:9 мая на Украине теперь День Европы – указ Зеленского В Крыму оценили отмену на Украине Дня Победы 9 мая

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Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

казахстан, россия, москва, касым-жомарт токаев, политика, мнения, украина, день победы, николай межевич, 78-я годовщина великой победы