https://crimea.ria.ru/20230506/v-krymu-srabotala-pvo-1128572560.html

В Крыму сработала ПВО

В Крыму сработала ПВО - РИА Новости Крым, 06.05.2023

В Крыму сработала ПВО

В субботу утром в Крыму сработали системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил советник главы РК Олег Крючков. РИА Новости Крым, 06.05.2023

2023-05-06T08:32

2023-05-06T08:32

2023-05-06T09:03

крым

пво

безопасность республики крым и севастополя

происшествия

новости крыма

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/09/1124111821_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6d2d0768f973613f68390b912d69de30.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. В субботу утром в Крыму сработали системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил советник главы РК Олег Крючков.ВСУ предпринимают регулярные попытки ударить по приграничные районы РФ, в том числе и по Крыму. 4 мая российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотник над аэродромом Бельбек в Севастополе. Вечером 1 мая Севастополь атаковали украинские беспилотники, российские средства ПВО во взаимодействии с силами флота успешно отразили атаку.Еще одна попытка беспилотной атаки на полуостров отражена 29 апреля. В этот же день в Севастополе в микрорайоне Казачья Бухта из-за попадания дронов загорелся резервуар с топливом. Сгорели четыре цистерны.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, пво, безопасность республики крым и севастополя, происшествия, новости крыма, общество