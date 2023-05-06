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В Крыму сработала ПВО
В Крыму сработала ПВО - РИА Новости Крым, 06.05.2023
В Крыму сработала ПВО
В субботу утром в Крыму сработали системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил советник главы РК Олег Крючков. РИА Новости Крым, 06.05.2023
2023-05-06T08:32
2023-05-06T08:32
2023-05-06T09:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. В субботу утром в Крыму сработали системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил советник главы РК Олег Крючков.ВСУ предпринимают регулярные попытки ударить по приграничные районы РФ, в том числе и по Крыму. 4 мая российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотник над аэродромом Бельбек в Севастополе. Вечером 1 мая Севастополь атаковали украинские беспилотники, российские средства ПВО во взаимодействии с силами флота успешно отразили атаку.Еще одна попытка беспилотной атаки на полуостров отражена 29 апреля. В этот же день в Севастополе в микрорайоне Казачья Бухта из-за попадания дронов загорелся резервуар с топливом. Сгорели четыре цистерны.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, пво, безопасность республики крым и севастополя, происшествия, новости крыма, общество