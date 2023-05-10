https://crimea.ria.ru/20230510/v-sevastopole-rabotaet-chf-zadeystvovany-sistemy-bolshoy-moschnosti-1128651207.html

В Севастополе громко: работает ЧФ, задействованы системы большой мощности

В Севастополе громко: работает ЧФ, задействованы системы большой мощности - РИА Новости Крым, 10.05.2023

В Севастополе громко: работает ЧФ, задействованы системы большой мощности

В Севастополе военные ЧФ задействовали системы большей мощности для отработки тренировочных стрельб. Так губернатор города объяснил громкие звуки в центре... РИА Новости Крым, 10.05.2023

2023-05-10T21:56

2023-05-10T21:56

2023-05-10T22:29

севастополь

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

михаил развожаев

украина

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе военные ЧФ задействовали системы большей мощности для отработки тренировочных стрельб. Так губернатор города объяснил громкие звуки в центре города.Он заверил, что в городе все спокойно.В Севастополе и Республике Крым регулярно проводятся учения армии и флота, а также силовых структур как на берегу, так и в акватории Черного моря. Ранее в рамках учений в Черном море боевые расчеты дивизиона противокорабельных комплексов "Бастион" Черноморского флота провели стрельбы по морским целям в полевых условиях, ракетные корабли ЧФ отработали артиллерийские стрельбы в море, большие десантные корабли (БДК) установили на маршрутах возможных действий сил условного противника у побережья Крыма минные заграждения, а фрегат ЧФ провел одиночный морской бой.В Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента, введен средний уровень реагирования. Севастополь с 2022 года периодически подвергается атакам беспилотников со стороны моря.По информации Минобороны РФ, в ночь на 8 мая над акваторией Черного моря обнаружены и уничтожены 22 ударных украинских беспилотника. Все украинские БПЛА уничтожены огнем зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.Ранее украинские СМИ сообщили о подготовке совместной операции разведслужбы минобороны Украины и Британской разведки по уничтожению военных аэропортов в Крыму и Ростовской области, которая запланирована к реализации в период активной фазы контрнаступления ВСУ. Речь идет о беспилотных атаках и ракетных ударах по российским складам и аэродромам, чтобы ограничить применение самолетов.В комментарии РИА Новости Крым военный эксперт, директор российского Музея войск ПВО Юрий Кнутов высказал мнение, что украинские боевики могут совершать активные попытки атаковать военные аэродромы в Крыму и, скорее всего, задействуют для этого множество боевых дронов одновременно.В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что Крым полностью готов к любому развитию ситуации, сил и средств по подготовке обороны полуострова хватает.Читайте также на РИА Новости Крым:Громко и с дымом: в Севастополе пройдут съемки социальной рекламыНад Крымом сбили две баллистические ракеты из УкраиныНаступление ВСУ и Крым: как полуостров защищен от возможных атак Украины

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россия

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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