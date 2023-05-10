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В Севастополе громко: работает ЧФ, задействованы системы большой мощности - РИА Новости Крым, 10.05.2023
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В Севастополе громко: работает ЧФ, задействованы системы большой мощности
В Севастополе громко: работает ЧФ, задействованы системы большой мощности - РИА Новости Крым, 10.05.2023
В Севастополе громко: работает ЧФ, задействованы системы большой мощности
В Севастополе военные ЧФ задействовали системы большей мощности для отработки тренировочных стрельб. Так губернатор города объяснил громкие звуки в центре... РИА Новости Крым, 10.05.2023
2023-05-10T21:56
2023-05-10T22:29
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
михаил развожаев
украина
россия
чф рф (черноморский флот российской федерации)
общество
сво
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе военные ЧФ задействовали системы большей мощности для отработки тренировочных стрельб. Так губернатор города объяснил громкие звуки в центре города.Он заверил, что в городе все спокойно.В Севастополе и Республике Крым регулярно проводятся учения армии и флота, а также силовых структур как на берегу, так и в акватории Черного моря. Ранее в рамках учений в Черном море боевые расчеты дивизиона противокорабельных комплексов "Бастион" Черноморского флота провели стрельбы по морским целям в полевых условиях, ракетные корабли ЧФ отработали артиллерийские стрельбы в море, большие десантные корабли (БДК) установили на маршрутах возможных действий сил условного противника у побережья Крыма минные заграждения, а фрегат ЧФ провел одиночный морской бой.В Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента, введен средний уровень реагирования. Севастополь с 2022 года периодически подвергается атакам беспилотников со стороны моря.По информации Минобороны РФ, в ночь на 8 мая над акваторией Черного моря обнаружены и уничтожены 22 ударных украинских беспилотника. Все украинские БПЛА уничтожены огнем зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.Ранее украинские СМИ сообщили о подготовке совместной операции разведслужбы минобороны Украины и Британской разведки по уничтожению военных аэропортов в Крыму и Ростовской области, которая запланирована к реализации в период активной фазы контрнаступления ВСУ. Речь идет о беспилотных атаках и ракетных ударах по российским складам и аэродромам, чтобы ограничить применение самолетов.В комментарии РИА Новости Крым военный эксперт, директор российского Музея войск ПВО Юрий Кнутов высказал мнение, что украинские боевики могут совершать активные попытки атаковать военные аэродромы в Крыму и, скорее всего, задействуют для этого множество боевых дронов одновременно.В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что Крым полностью готов к любому развитию ситуации, сил и средств по подготовке обороны полуострова хватает.Читайте также на РИА Новости Крым:Громко и с дымом: в Севастополе пройдут съемки социальной рекламыНад Крымом сбили две баллистические ракеты из УкраиныНаступление ВСУ и Крым: как полуостров защищен от возможных атак Украины
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севастополь, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, михаил развожаев, украина, россия, чф рф (черноморский флот российской федерации), общество, сво, крым, новости крыма
В Севастополе громко: работает ЧФ, задействованы системы большой мощности

Развожаев: громкие звуки в Севастополе - масштабная тренировка ЧФ

21:56 10.05.2023 (обновлено: 22:29 10.05.2023)
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоДула военной бронетехники на территории отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота в Крыму
Дула военной бронетехники на территории отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе военные ЧФ задействовали системы большей мощности для отработки тренировочных стрельб. Так губернатор города объяснил громкие звуки в центре города.
"Громкие звуки в центре города - это тренировки нашего Черноморского флота. По плану профилактических стрельб для отработки ППДО (противоподводно-диверсионное обеспечение - ред.) используется разные системы вооружения, в этот раз были задействованы системы большей мощности, чем обычно", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Он заверил, что в городе все спокойно.
В Севастополе и Республике Крым регулярно проводятся учения армии и флота, а также силовых структур как на берегу, так и в акватории Черного моря. Ранее в рамках учений в Черном море боевые расчеты дивизиона противокорабельных комплексов "Бастион" Черноморского флота провели стрельбы по морским целям в полевых условиях, ракетные корабли ЧФ отработали артиллерийские стрельбы в море, большие десантные корабли (БДК) установили на маршрутах возможных действий сил условного противника у побережья Крыма минные заграждения, а фрегат ЧФ провел одиночный морской бой.
В Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента, введен средний уровень реагирования.
Севастополь с 2022 года периодически подвергается атакам беспилотников со стороны моря.
По информации Минобороны РФ, в ночь на 8 мая над акваторией Черного моря обнаружены и уничтожены 22 ударных украинских беспилотника. Все украинские БПЛА уничтожены огнем зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
Ранее украинские СМИ сообщили о подготовке совместной операции разведслужбы минобороны Украины и Британской разведки по уничтожению военных аэропортов в Крыму и Ростовской области, которая запланирована к реализации в период активной фазы контрнаступления ВСУ. Речь идет о беспилотных атаках и ракетных ударах по российским складам и аэродромам, чтобы ограничить применение самолетов.
В комментарии РИА Новости Крым военный эксперт, директор российского Музея войск ПВО Юрий Кнутов высказал мнение, что украинские боевики могут совершать активные попытки атаковать военные аэродромы в Крыму и, скорее всего, задействуют для этого множество боевых дронов одновременно.
В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что Крым полностью готов к любому развитию ситуации, сил и средств по подготовке обороны полуострова хватает.
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СевастопольБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьМихаил РазвожаевУкраинаРоссияЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)ОбществоСВОКрымНовости Крыма
 
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