https://crimea.ria.ru/20230531/strelba-v-voennom-uchilische-v-sevastopole-chto-proiskhodit-1129101866.html

Стрельба в военном училище в Севастополе: что происходит

Стрельба в военном училище в Севастополе: что происходит - РИА Новости Крым, 31.05.2023

Стрельба в военном училище в Севастополе: что происходит

Стрельба очередями в Севастополе, которую слышали местные жители, – это звуки учебной стрельбы в военном училище. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 31.05.2023

2023-05-31T13:09

2023-05-31T13:09

2023-05-31T13:09

севастополь

михаил развожаев

безопасность

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

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СЕВАСТОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Стрельба очередями в Севастополе, которую слышали местные жители, – это звуки учебной стрельбы в военном училище. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он заверил, что в городе все спокойно, и призвал доверять информации только из официальных источников.Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что жители слышат стрельбу, которая звучит очередями в районе Стрелецкой бухты.Накануне жители Севастополя слышали стрельбу в Камышовой бухте, днем ранее – в бухте Казачья и Стрелецкой.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе работают боевые расчеты ЧФ Громкие звуки в Евпатории – что происходит в городе

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2023

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севастополь, михаил развожаев, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма