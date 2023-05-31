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Стрельба в военном училище в Севастополе: что происходит - РИА Новости Крым, 31.05.2023
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Стрельба в военном училище в Севастополе: что происходит
Стрельба в военном училище в Севастополе: что происходит - РИА Новости Крым, 31.05.2023
Стрельба в военном училище в Севастополе: что происходит
Стрельба очередями в Севастополе, которую слышали местные жители, – это звуки учебной стрельбы в военном училище. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 31.05.2023
2023-05-31T13:09
2023-05-31T13:09
севастополь
михаил развожаев
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
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СЕВАСТОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Стрельба очередями в Севастополе, которую слышали местные жители, – это звуки учебной стрельбы в военном училище. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он заверил, что в городе все спокойно, и призвал доверять информации только из официальных источников.Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что жители слышат стрельбу, которая звучит очередями в районе Стрелецкой бухты.Накануне жители Севастополя слышали стрельбу в Камышовой бухте, днем ранее – в бухте Казачья и Стрелецкой.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе работают боевые расчеты ЧФ Громкие звуки в Евпатории – что происходит в городе
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Стрельба в военном училище в Севастополе: что происходит

Развожаев: в Нахимовском училище в Севастополе идут учебные стрельбы

13:09 31.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоАндреевский флаг
Андреевский флаг - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Стрельба очередями в Севастополе, которую слышали местные жители, – это звуки учебной стрельбы в военном училище. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Громкие звуки – это в тире Нахимовского училища идут учебные стрельбы", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Он заверил, что в городе все спокойно, и призвал доверять информации только из официальных источников.
Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что жители слышат стрельбу, которая звучит очередями в районе Стрелецкой бухты.
Накануне жители Севастополя слышали стрельбу в Камышовой бухте, днем ранее – в бухте Казачья и Стрелецкой.
В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.
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СевастопольМихаил РазвожаевБезопасностьБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
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