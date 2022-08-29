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В Севастополе заработали подразделения конной и морской полиции - РИА Новости Крым, 29.08.2022
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В Севастополе заработали подразделения конной и морской полиции
В Севастополе заработали подразделения конной и морской полиции - РИА Новости Крым, 29.08.2022
В Севастополе заработали подразделения конной и морской полиции
В Севастополе начали работу подразделения конной и водной морской полиции. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по городу. РИА Новости Крым, 29.08.2022
2022-08-29T20:38
2022-08-29T20:38
севастополь
общество
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе начали работу подразделения конной и водной морской полиции. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по городу."В Севастополе впервые полицейская кавалерия вышла на патрулирование города", – сообщили в ведомстве.В свое первое дежурство правоохранители-всадники отправились в парк Победы и на его набережную.Контролировать порядок в популярном общественном месте им помогали представители легендарной Карачаевской породы – жеребцы Донбасс и Шейх-Тимур.Кроме того, на днях в городе в первый рейд на катере и гидроциклах вышла и патрульная группа водной полиции, успев выявить нарушения на одном из пляжей.Кавалерийский взвод и водное подразделение были созданы в составе отдельного батальона ППС полиции им. Василия Бузина.В МВД уже разработали пять маршрутов патрулирования на гидроциклах в разных районах Севастополя, в том числе в прибрежной зоне рядом с местами отдыха. Что касается правоохранителей-кавалеристов, то они теперь несут службу в лесопарковых зонах региона.О начале работы в Севастополе конной полиции, а также "морского" подразделения в мае текущего года сообщал губернатор Михаил Развожаев.
https://crimea.ria.ru/20220829/na-vezde-v-sevastopol-poyavitsya-postoyannyy-post-gibdd-1124333903.html
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севастополь, общество, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе заработали подразделения конной и морской полиции

В Севастополе в парках и прибрежной зоне заработали патрули конной и морской полиции

20:38 29.08.2022
 
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюКонная полиция в Севастополе
Конная полиция в Севастополе
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе начали работу подразделения конной и водной морской полиции. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по городу.
"В Севастополе впервые полицейская кавалерия вышла на патрулирование города", – сообщили в ведомстве.
В свое первое дежурство правоохранители-всадники отправились в парк Победы и на его набережную.
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Кроме того, на днях в городе в первый рейд на катере и гидроциклах вышла и патрульная группа водной полиции, успев выявить нарушения на одном из пляжей.
Кавалерийский взвод и водное подразделение были созданы в составе отдельного батальона ППС полиции им. Василия Бузина.
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюРейд на катере и гидроциклах патрульной группы водной полиции в Севастополе
Рейд на катере и гидроциклах патрульной группы водной полиции в Севастополе
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
Рейд на катере и гидроциклах патрульной группы водной полиции в Севастополе
В МВД уже разработали пять маршрутов патрулирования на гидроциклах в разных районах Севастополя, в том числе в прибрежной зоне рядом с местами отдыха. Что касается правоохранителей-кавалеристов, то они теперь несут службу в лесопарковых зонах региона.
О начале работы в Севастополе конной полиции, а также "морского" подразделения в мае текущего года сообщал губернатор Михаил Развожаев.
 
СевастопольОбществоБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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