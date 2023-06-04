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Над Крымом сбит беспилотник - есть разрушения
Над Крымом сбит беспилотник - есть разрушения - РИА Новости Крым, 04.06.2023
Над Крымом сбит беспилотник - есть разрушения
В ночь на воскресенье над Джанкоем был сбит вражеский беспилотник. В результате в нескольких домах выбило окна. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник РИА Новости Крым, 04.06.2023
2023-06-04T06:34
2023-06-04T06:34
2023-06-04T11:08
крым
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происшествия
безопасность республики крым и севастополя
беспилотник (дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье над Джанкоем был сбит вражеский беспилотник. В результате в нескольких домах выбило окна. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы республики Олег Крючков.По данным Крючкова, все службы задействованы на месте и работают над ликвидацией последствий случившегося. Киевский режим периодически пытается атаковать Севастополь и Крым с помощью беспилотников. В ночь на 8 мая над акваторией Черного моря обнаружены и уничтожены 22 ударных украинских беспилотника. 25 мая военные ЧФ из стрелкового оружия сбили два БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ.Вечером 20 марта в районе Джанкоя на севере Крыма российские системы ПВО сбили несколько украинских беспилотников. Повреждения получили два частных и два многоквартирных дома, магазин и склад кормов для животных, частично здания техникума. Осколками также посечен легковой автомобиль. Целью БПЛА были гражданские объекты, поскольку военных объектов вблизи нет. В каждом дроне были взрывчатка и шрапнель.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе усилены меры безопасностиУ нас все нормально: как живет крымский Джанкой после атаки дроновАтака дронов на Москву и "конец" СВО: топ новостей недели
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крым, джанкой, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (дрон), новости крыма
Над Крымом сбит беспилотник - есть разрушения
Власти: над Джанкоем сбили беспилотник, повреждены жилые дома
06:34 04.06.2023 (обновлено: 11:08 04.06.2023)