https://crimea.ria.ru/20230604/nad-krymom-sbit-bespilotnik---est-razrusheniya-1129171306.html

Над Крымом сбит беспилотник - есть разрушения

Над Крымом сбит беспилотник - есть разрушения - РИА Новости Крым, 04.06.2023

Над Крымом сбит беспилотник - есть разрушения

В ночь на воскресенье над Джанкоем был сбит вражеский беспилотник. В результате в нескольких домах выбило окна. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник РИА Новости Крым, 04.06.2023

2023-06-04T06:34

2023-06-04T06:34

2023-06-04T11:08

крым

джанкой

происшествия

безопасность республики крым и севастополя

беспилотник (дрон)

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье над Джанкоем был сбит вражеский беспилотник. В результате в нескольких домах выбило окна. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы республики Олег Крючков.По данным Крючкова, все службы задействованы на месте и работают над ликвидацией последствий случившегося. Киевский режим периодически пытается атаковать Севастополь и Крым с помощью беспилотников. В ночь на 8 мая над акваторией Черного моря обнаружены и уничтожены 22 ударных украинских беспилотника. 25 мая военные ЧФ из стрелкового оружия сбили два БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ.Вечером 20 марта в районе Джанкоя на севере Крыма российские системы ПВО сбили несколько украинских беспилотников. Повреждения получили два частных и два многоквартирных дома, магазин и склад кормов для животных, частично здания техникума. Осколками также посечен легковой автомобиль. Целью БПЛА были гражданские объекты, поскольку военных объектов вблизи нет. В каждом дроне были взрывчатка и шрапнель.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе усилены меры безопасностиУ нас все нормально: как живет крымский Джанкой после атаки дроновАтака дронов на Москву и "конец" СВО: топ новостей недели

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, джанкой, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (дрон), новости крыма