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Атака дронов на Москву и "конец" СВО: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 03.06.2023
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Атака дронов на Москву и "конец" СВО: топ новостей недели
Атака дронов на Москву и "конец" СВО: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 03.06.2023
Атака дронов на Москву и "конец" СВО: топ новостей недели
Атака беспилотников на Москву и Подмосковье. Мощные удары по разным районам Киева. Ответ Кремля на вопрос, введут ли военное положение в России. Обстрелы... РИА Новости Крым, 03.06.2023
2023-06-03T18:09
2023-06-03T18:09
топ новостей недели
новости
новости крыма
сво
атака дронов на москву 30 мая 2023 года
сергей аксенов
шебекино (город в белгородской области)
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
белгородская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Атака беспилотников на Москву и Подмосковье. Мощные удары по разным районам Киева. Ответ Кремля на вопрос, введут ли военное положение в России. Обстрелы Белгородской области. Прогнозы по окончанию спецоперации. Последний боевой корабль ВМС Украины.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны за прошедшие семь дней.Дроны-камикадзе над МосквойРано утром 30 мая беспилотники попали в два жилых дома в Москве: один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве.В целях безопасности на время работы экстренных служб жителей нескольких подъездов, пострадавших от попадания БПЛА, эвакуировали.Как позже сообщили в Минобороны РФ, киевский режим задействовал в атаке на Москву восемь беспилотных летательных аппаратов. Три дрона подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей, еще пять сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в Подмосковье.Как заявил президент Владимир Путин, цель предпринятой киевским режимом атаки беспилотников на Москву – спровоцировать ответную реакцию России.Киев под огнемСильные взрывы прогремели в Киеве утром 30 мая, в городе, а также в Киевской области, сработала система ПВО.По информации мэра украинской столицы Виталия Кличко, первые взрывы прогремели в Подольском и Голосеевском районах города, после чего серия ударов была нанесена по другим районам Киева.Введут ли военное положение в РоссииРуководство страны не принимало никаких решений по поводу введения военного положения в РФ и не обсуждает данный вопрос. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя соответствующее предложение главы Чечни Рамзана Кадырова после атаки беспилотников на Москву.Удары ВСУ по приграничью30 мая ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии пункт временного размещения в Белгородской области, в котором находились мирные жители - старики и дети. В результате обстрела погиб охранник учреждения. Еще двое мужчин получили ранения, они находятся в тяжелом состоянии.31 мая боевики нанесли массированный удар из РСЗО "Град" по Шебекино. Четыре человека пострадали. В связи с участившимися атаками принято решение вывезти детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Обстрелы из "Градов" Шебекино не прекратились и ночью 1 июня. Несколько человек получили ранения, есть разрушения. Позже днем в результате очередного обстрела города был ранен мужчина, повреждены здания администрации и общежития.Когда закончится СВОСпециальная военная операция на Украине продлится ровно до того момента, пока Запад во главе с США не прекратят помогать киевскому режиму, а это рано или поздно произойдет, как произошло с боевиками в южных провинциях Сирии. Такое мнение высказал военный корреспондент РИА Новости Александр Харченко.При этом он считает большой ошибкой недооценивать противника, поскольку в украинской армии очень высокий уровень мотивации, помноженный на неограниченные поставки западного оружия. Это, в частности, показали бои за Артемовск, где военные ВСУ, несмотря на отсутствие всяких шансов удержаться в городе, фактически "стояли насмерть".Последний корабль ВМС Украины пошел ко днуВооруженные силы России нанесли удар по месту стоянки украинских военных кораблей в Одессе, в результате уничтожен последний боевой корабль военно-морских сил Украины "Юрий Олефиренко". Об этом сообщили в Минобороны РФ.В апреле 1994 года после раздела Черноморского флота корабль был передан Украине и переименован в "Кировоград". Во время вхождения Крыма в состав России в марте 2014 года был временно взят под контроль ВМФ России, в апреле возвращен Украине, после чего отбуксирован в Одессу.
https://crimea.ria.ru/20230530/udary-po-tsentram-prinyatiya-resheniy-v-minoborony-rf-rasskazali-detali-1129083342.html
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шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
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топ новостей недели, новости, новости крыма, сво, атака дронов на москву 30 мая 2023 года, сергей аксенов, шебекино (город в белгородской области), обстрелы всу, обстрелы белгородской области, белгородская область, безопасность республики крым и севастополя
Атака дронов на Москву и "конец" СВО: топ новостей недели

Недельный обзор популярных новостей от РИА Новости Крым

18:09 03.06.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкИкона в одном из домов в частном секторе освобожденной части Артемовска.
Икона в одном из домов в частном секторе освобожденной части Артемовска. - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Атака беспилотников на Москву и Подмосковье. Мощные удары по разным районам Киева. Ответ Кремля на вопрос, введут ли военное положение в России. Обстрелы Белгородской области. Прогнозы по окончанию спецоперации. Последний боевой корабль ВМС Украины.
Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны за прошедшие семь дней.

Дроны-камикадзе над Москвой

Рано утром 30 мая беспилотники попали в два жилых дома в Москве: один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве.
В целях безопасности на время работы экстренных служб жителей нескольких подъездов, пострадавших от попадания БПЛА, эвакуировали.
Как позже сообщили в Минобороны РФ, киевский режим задействовал в атаке на Москву восемь беспилотных летательных аппаратов. Три дрона подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей, еще пять сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в Подмосковье.
Как заявил президент Владимир Путин, цель предпринятой киевским режимом атаки беспилотников на Москву – спровоцировать ответную реакцию России.

Киев под огнем

Сильные взрывы прогремели в Киеве утром 30 мая, в городе, а также в Киевской области, сработала система ПВО.
По информации мэра украинской столицы Виталия Кличко, первые взрывы прогремели в Подольском и Голосеевском районах города, после чего серия ударов была нанесена по другим районам Киева.
Боевая работа штурмовиков Су-25 ВКС РФ в ходе спецоперации
30 мая, 15:46
Удары по центрам принятия решений: в Минобороны РФ рассказали детали

Введут ли военное положение в России

Руководство страны не принимало никаких решений по поводу введения военного положения в РФ и не обсуждает данный вопрос. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя соответствующее предложение главы Чечни Рамзана Кадырова после атаки беспилотников на Москву.
"Это целиком и полностью прерогатива высшей федеральной власти. Никаких решений на этот счет не принималось и никаких обсуждений не ведется", – сказал Песков.

Удары ВСУ по приграничью

30 мая ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии пункт временного размещения в Белгородской области, в котором находились мирные жители - старики и дети. В результате обстрела погиб охранник учреждения. Еще двое мужчин получили ранения, они находятся в тяжелом состоянии.
31 мая боевики нанесли массированный удар из РСЗО "Град" по Шебекино. Четыре человека пострадали. В связи с участившимися атаками принято решение вывезти детей из Шебекинского и Грайворонского округов.
Обстрелы из "Градов" Шебекино не прекратились и ночью 1 июня. Несколько человек получили ранения, есть разрушения. Позже днем в результате очередного обстрела города был ранен мужчина, повреждены здания администрации и общежития.

Когда закончится СВО

Специальная военная операция на Украине продлится ровно до того момента, пока Запад во главе с США не прекратят помогать киевскому режиму, а это рано или поздно произойдет, как произошло с боевиками в южных провинциях Сирии. Такое мнение высказал военный корреспондент РИА Новости Александр Харченко.
При этом он считает большой ошибкой недооценивать противника, поскольку в украинской армии очень высокий уровень мотивации, помноженный на неограниченные поставки западного оружия. Это, в частности, показали бои за Артемовск, где военные ВСУ, несмотря на отсутствие всяких шансов удержаться в городе, фактически "стояли насмерть".
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
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Медведев назвал должностных лиц Британии законной целью для России

Последний корабль ВМС Украины пошел ко дну

Вооруженные силы России нанесли удар по месту стоянки украинских военных кораблей в Одессе, в результате уничтожен последний боевой корабль военно-морских сил Украины "Юрий Олефиренко". Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В апреле 1994 года после раздела Черноморского флота корабль был передан Украине и переименован в "Кировоград". Во время вхождения Крыма в состав России в марте 2014 года был временно взят под контроль ВМФ России, в апреле возвращен Украине, после чего отбуксирован в Одессу.
Топ новостей неделиНовостиНовости КрымаСВОАтака дронов на Москву 30 мая 2023 годаСергей АксеновШебекино (город в Белгородской области)Обстрелы ВСУОбстрелы Белгородской областиБелгородская областьБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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