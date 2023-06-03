https://crimea.ria.ru/20230603/ataka-dronov-na-moskvu-i-konets-svo-top-novostey-nedeli-1129163830.html

Атака дронов на Москву и "конец" СВО: топ новостей недели

Атака дронов на Москву и "конец" СВО: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 03.06.2023

Атака дронов на Москву и "конец" СВО: топ новостей недели

Атака беспилотников на Москву и Подмосковье. Мощные удары по разным районам Киева. Ответ Кремля на вопрос, введут ли военное положение в России. Обстрелы... РИА Новости Крым, 03.06.2023

2023-06-03T18:09

2023-06-03T18:09

2023-06-03T18:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Атака беспилотников на Москву и Подмосковье. Мощные удары по разным районам Киева. Ответ Кремля на вопрос, введут ли военное положение в России. Обстрелы Белгородской области. Прогнозы по окончанию спецоперации. Последний боевой корабль ВМС Украины.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны за прошедшие семь дней.Дроны-камикадзе над МосквойРано утром 30 мая беспилотники попали в два жилых дома в Москве: один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве.В целях безопасности на время работы экстренных служб жителей нескольких подъездов, пострадавших от попадания БПЛА, эвакуировали.Как позже сообщили в Минобороны РФ, киевский режим задействовал в атаке на Москву восемь беспилотных летательных аппаратов. Три дрона подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей, еще пять сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в Подмосковье.Как заявил президент Владимир Путин, цель предпринятой киевским режимом атаки беспилотников на Москву – спровоцировать ответную реакцию России.Киев под огнемСильные взрывы прогремели в Киеве утром 30 мая, в городе, а также в Киевской области, сработала система ПВО.По информации мэра украинской столицы Виталия Кличко, первые взрывы прогремели в Подольском и Голосеевском районах города, после чего серия ударов была нанесена по другим районам Киева.Введут ли военное положение в РоссииРуководство страны не принимало никаких решений по поводу введения военного положения в РФ и не обсуждает данный вопрос. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя соответствующее предложение главы Чечни Рамзана Кадырова после атаки беспилотников на Москву.Удары ВСУ по приграничью30 мая ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии пункт временного размещения в Белгородской области, в котором находились мирные жители - старики и дети. В результате обстрела погиб охранник учреждения. Еще двое мужчин получили ранения, они находятся в тяжелом состоянии.31 мая боевики нанесли массированный удар из РСЗО "Град" по Шебекино. Четыре человека пострадали. В связи с участившимися атаками принято решение вывезти детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Обстрелы из "Градов" Шебекино не прекратились и ночью 1 июня. Несколько человек получили ранения, есть разрушения. Позже днем в результате очередного обстрела города был ранен мужчина, повреждены здания администрации и общежития.Когда закончится СВОСпециальная военная операция на Украине продлится ровно до того момента, пока Запад во главе с США не прекратят помогать киевскому режиму, а это рано или поздно произойдет, как произошло с боевиками в южных провинциях Сирии. Такое мнение высказал военный корреспондент РИА Новости Александр Харченко.При этом он считает большой ошибкой недооценивать противника, поскольку в украинской армии очень высокий уровень мотивации, помноженный на неограниченные поставки западного оружия. Это, в частности, показали бои за Артемовск, где военные ВСУ, несмотря на отсутствие всяких шансов удержаться в городе, фактически "стояли насмерть".Последний корабль ВМС Украины пошел ко днуВооруженные силы России нанесли удар по месту стоянки украинских военных кораблей в Одессе, в результате уничтожен последний боевой корабль военно-морских сил Украины "Юрий Олефиренко". Об этом сообщили в Минобороны РФ.В апреле 1994 года после раздела Черноморского флота корабль был передан Украине и переименован в "Кировоград". Во время вхождения Крыма в состав России в марте 2014 года был временно взят под контроль ВМФ России, в апреле возвращен Украине, после чего отбуксирован в Одессу.

https://crimea.ria.ru/20230530/udary-po-tsentram-prinyatiya-resheniy-v-minoborony-rf-rasskazali-detali-1129083342.html

https://crimea.ria.ru/20230531/medvedev-nazval-dolzhnostnykh-lits-britanii-zakonnoy-tselyu-dlya-rossii-1129094151.html

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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