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Хуснуллин рассказал о повреждениях Крымского моста - РИА Новости Крым, 17.07.2023
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Хуснуллин рассказал о повреждениях Крымского моста
Хуснуллин рассказал о повреждениях Крымского моста - РИА Новости Крым, 17.07.2023
Хуснуллин рассказал о повреждениях Крымского моста
Крымский мост будет восстановлен, сейчас специалисты прорабатывают технологические решения по ремонту транспортного перехода. Предварительно, опоры... РИА Новости Крым, 17.07.2023
2023-07-17T16:45
2023-07-17T16:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Крымский мост будет восстановлен, сейчас специалисты прорабатывают технологические решения по ремонту транспортного перехода. Предварительно, опоры железнодорожной части не пострадали, осмотр опор автомобильной части продолжается, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.По его словам, в течение двух часов специалисты дадут заключение о характере повреждений, после чего будет намечен дальнейший план действий.ЧП произошло в понедельник около трех часов ночи в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту.По данным Национального антитеррористического комитета, транспортный переход был атакован двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная составляющая Крымского моста. Погибли мужчина и женщина из Белгородской области, ехавшие на легковом автомобиле. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения, бортом санавиации ее транспортировали в больницу. Сейчас она находится в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет.Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост после теракта: все о ЧП к этому часуСлава богу, все живы: ФК из Ростова были на Крымском мосту при терактеСтроители обследуют Крымский мост и анализируют характер повреждений
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Хуснуллин рассказал о повреждениях Крымского моста

Хуснуллин: решение о запуске движения авто по Крымскому мосту примут в ближайшие часы

16:45 17.07.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВице-премьер РФ М. Хуснуллин посетил Херсон
Вице-премьер РФ М. Хуснуллин посетил Херсон - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Крымский мост будет восстановлен, сейчас специалисты прорабатывают технологические решения по ремонту транспортного перехода. Предварительно, опоры железнодорожной части не пострадали, осмотр опор автомобильной части продолжается, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Все будем ремонтировать и восстанавливать. Я сам лично спустился вниз, посмотрел. Сейчас проектировщики и строители отрабатывают технологические схемы ремонта", - сказал Хуснуллин журналистам.
По его словам, в течение двух часов специалисты дадут заключение о характере повреждений, после чего будет намечен дальнейший план действий.
"Сейчас обсуждаем, можно ли запустить машины. Еще пару часов и будет решение. Водолазы заканчивают обследование опор. Предварительно, опоры железнодорожного моста не пострадали, сейчас автомобильные опоры изучают. Через два часа будет информация, мы будем совещаться и наметим план действий", - добавил он.
ЧП произошло в понедельник около трех часов ночи в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту.
По данным Национального антитеррористического комитета, транспортный переход был атакован двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная составляющая Крымского моста. Погибли мужчина и женщина из Белгородской области, ехавшие на легковом автомобиле. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения, бортом санавиации ее транспортировали в больницу. Сейчас она находится в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте.
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НовостиНовости КрымаЧП на Крымском мостуКрымКрымский мостБезопасность Республики Крым и СевастополяМарат Хуснуллин
 
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