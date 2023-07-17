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Хуснуллин рассказал о повреждениях Крымского моста

Хуснуллин рассказал о повреждениях Крымского моста - РИА Новости Крым, 17.07.2023

Хуснуллин рассказал о повреждениях Крымского моста

Крымский мост будет восстановлен, сейчас специалисты прорабатывают технологические решения по ремонту транспортного перехода. Предварительно, опоры... РИА Новости Крым, 17.07.2023

2023-07-17T16:45

2023-07-17T16:45

2023-07-17T16:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Крымский мост будет восстановлен, сейчас специалисты прорабатывают технологические решения по ремонту транспортного перехода. Предварительно, опоры железнодорожной части не пострадали, осмотр опор автомобильной части продолжается, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.По его словам, в течение двух часов специалисты дадут заключение о характере повреждений, после чего будет намечен дальнейший план действий.ЧП произошло в понедельник около трех часов ночи в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту.По данным Национального антитеррористического комитета, транспортный переход был атакован двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная составляющая Крымского моста. Погибли мужчина и женщина из Белгородской области, ехавшие на легковом автомобиле. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения, бортом санавиации ее транспортировали в больницу. Сейчас она находится в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет.Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост после теракта: все о ЧП к этому часуСлава богу, все живы: ФК из Ростова были на Крымском мосту при терактеСтроители обследуют Крымский мост и анализируют характер повреждений

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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