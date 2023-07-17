https://crimea.ria.ru/20230717/slava-bogu-vse-zhivy-fk-iz-rostova-byli-na-krymskom-mostu-pri-terakte-1130121534.html

Слава богу, все живы: ФК из Ростова были на Крымском мосту при теракте

Слава богу, все живы: ФК из Ростова были на Крымском мосту при теракте - РИА Новости Крым, 17.07.2023

Слава богу, все живы: ФК из Ростова были на Крымском мосту при теракте

Во время теракта на Крымском мосту после матча в Севастополе возвращался автобус с ростовскими футболистами. С ними все в порядке, спортсмены живы и здоровы,... РИА Новости Крым, 17.07.2023

2023-07-17T15:18

2023-07-17T15:18

2023-07-17T15:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Во время теракта на Крымском мосту после матча в Севастополе возвращался автобус с ростовскими футболистами. С ними все в порядке, спортсмены живы и здоровы, рассказал РИА Новости Крым генеральный директор ФК "Севастополь" Валерий Чалый, отметив, что клуб находится на постоянной связи с коллегами.Оказались рядом с ЧППо словам Гузиева, команда "СКА" (Ростов-на-Дону) после гостевой игры с ФК "Севастополь" выехала домой в ночь на 17 июля, и в момент теракта на Крымском мосту автобус со спортсменами находился рядом с местом происшествия.Ранее в социальных сетях появился комментарий полузащитника "СКА" Николая Шульжевского, который сообщил, что во время взрыва на Крымском мосту в автобусе лопнуло стекло, после чего он развернулся в обратном направлении.Ростов в гостях у Севастополя – впервые в ФНЛНакануне ростовская команда "СКА" отыграла с "Севастополем" на поле хозяев матч в рамках Второй лиги ФНЛ. Для клуба из Севастополя, который чуть больше месяца назад прошел аттестацию в Футбольной национальной лиге, это стало историческим событием вдвойне, так как команда выиграла у Ростова со счетом 3:1. По словам Валерия Чалого, квалифицированная команда гостей "показала достаточно добротный футбол", и Севастополь сперва проигрывал игру 1:0, "но проявил характер, мастерство и волю к победе". Читайте также на РИА Новости Крым:Украина требует исключить Россию из УЕФА - ответ организацииЕще один футбольный клуб Крыма будет выступать в чемпионате РоссииДети после отдыха в Крыму вернутся домой по "зеленому коридору"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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