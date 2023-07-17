Слава богу, все живы: ФК из Ростова были на Крымском мосту при теракте
Ростовские футболисты были на Крымском мосту во время теракта – никто не пострадал
15:18 17.07.2023 (обновлено: 15:55 17.07.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСитуация на Крымском мосту после ЧП 17 июля 2023 года
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Во время теракта на Крымском мосту после матча в Севастополе возвращался автобус с ростовскими футболистами. С ними все в порядке, спортсмены живы и здоровы, рассказал РИА Новости Крым генеральный директор ФК "Севастополь" Валерий Чалый, отметив, что клуб находится на постоянной связи с коллегами.
Оказались рядом с ЧП
"Мы держим, конечно, с ними связь, звоним. Знаем, где они и что, смотрим за командой и интересуемся болельщиками, которые приехали из Ростова. Слава богу, все живы-здоровы. Сейчас уже они приехали и отдыхают. Их генеральный директор, Борис Гузиев, дал информацию, что все хорошо", – рассказал Чалый.
По словам Гузиева, команда "СКА" (Ростов-на-Дону) после гостевой игры с ФК "Севастополь" выехала домой в ночь на 17 июля, и в момент теракта на Крымском мосту автобус со спортсменами находился рядом с местом происшествия.
"Автобус команды оказался рядом с местом ЧП на Крымском мосту. С командой все в порядке, никто из игроков и сопровождающих не пострадал. Мы уже обеспечили команду и болельщиков всем необходимым, и уже ребята едут домой", – сказал Гузиев, поблагодарив всех за внимание и поддержку, его обращение опубликовано в Telegram-канале клуба.
Ранее в социальных сетях появился комментарий полузащитника "СКА" Николая Шульжевского, который сообщил, что во время взрыва на Крымском мосту в автобусе лопнуло стекло, после чего он развернулся в обратном направлении.
Ростов в гостях у Севастополя – впервые в ФНЛ
Накануне ростовская команда "СКА" отыграла с "Севастополем" на поле хозяев матч в рамках Второй лиги ФНЛ. Для клуба из Севастополя, который чуть больше месяца назад прошел аттестацию в Футбольной национальной лиге, это стало историческим событием вдвойне, так как команда выиграла у Ростова со счетом 3:1.
По словам Валерия Чалого, квалифицированная команда гостей "показала достаточно добротный футбол", и Севастополь сперва проигрывал игру 1:0, "но проявил характер, мастерство и волю к победе".
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