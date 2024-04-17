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Снимали стратегические объекты: в Саранске арестованы пособники СБУ - РИА Новости Крым, 17.04.2024
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Снимали стратегические объекты: в Саранске арестованы пособники СБУ
Снимали стратегические объекты: в Саранске арестованы пособники СБУ - РИА Новости Крым, 17.04.2024
Снимали стратегические объекты: в Саранске арестованы пособники СБУ
Сотрудники ФСБ Мордовии арестовали двух 19-летних жителей Саранска за участие в деятельности террористической организации. Молодые люди планировали воевать... РИА Новости Крым, 17.04.2024
2024-04-17T14:17
2024-04-17T14:17
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
мордовия
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происшествия
безопасность
антитеррор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ Мордовии арестовали двух 19-летних жителей Саранска за участие в деятельности террористической организации. Молодые люди планировали воевать против России на стороне Украины, а также снимали стратегические объекты в регионе. Об этом со ссылкой на УФСБ Мордовии пишет РИА Новости.Сообщается, что молодые люди установили контакт с представителем украинского военизированного объединения, признанного террористическим на территории РФ, для вступления в его ряды."По заданию так называемого "куратора" они осуществили фото и видеосъемку стратегических объектов Саранска, из потенциальных террористических устремлений", - цитирует издание сообщение УФСБ.Также юноши планировали выехать на Украину транзитом через территорию третьей страны для участия в боевых действиях против вооруженных сил России.Следственным отделом УФСБ возбуждены уголовные дела по статье об участии в деятельности террористической организации. Ленинским районным судом Саранска задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В ходе совещания по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев указал, что в условиях активизации диверсионно-террористической деятельности украинских неонацистов в РФ особенно актуальны дополнительные меры по улучшению гражданской обороны и обеспечению безопасности граждан.ФСБ России ранее сообщила о задержании в Кемеровской области 28-летнего мужчины, причастного к поджогу релейных шкафов на железной дороге по заданию из Киева.В Донецке российские силовики пресекла деятельность террористической ячейки, которая планировала теракт на военном объекте. Сотрудники ФСБ установили, что деятельность террористической группы координировали с территории Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Два боевика нейтрализованы в Нальчике – КТО завершенаГотовила теракт против военных: агент СБУ задержана в Запорожской областиПо делу о теракте арестован экс-сотрудник военной прокуратуры
https://crimea.ria.ru/20240412/na-kubani-zaderzhali-informatora-ukrainskikh-spetssluzhb--fsb-1136503757.html
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), мордовия, сбу (служба безопасности украины), происшествия, безопасность, антитеррор, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), украина, новости
Снимали стратегические объекты: в Саранске арестованы пособники СБУ

ФСБ арестовала двух 19-летних жителей Мордовии за участие в террористической организации

14:17 17.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ Мордовии арестовали двух 19-летних жителей Саранска за участие в деятельности террористической организации. Молодые люди планировали воевать против России на стороне Украины, а также снимали стратегические объекты в регионе. Об этом со ссылкой на УФСБ Мордовии пишет РИА Новости.
"Двое жителей Саранска, планировавшие воевать против России на Украине и снимавшие стратегические объекты в регионе, арестованы за участие в деятельности террористической организации, сообщает УФСБ Мордовии", - сказано в сообщении.
Сообщается, что молодые люди установили контакт с представителем украинского военизированного объединения, признанного террористическим на территории РФ, для вступления в его ряды.
"По заданию так называемого "куратора" они осуществили фото и видеосъемку стратегических объектов Саранска, из потенциальных террористических устремлений", - цитирует издание сообщение УФСБ.
Также юноши планировали выехать на Украину транзитом через территорию третьей страны для участия в боевых действиях против вооруженных сил России.
Следственным отделом УФСБ возбуждены уголовные дела по статье об участии в деятельности террористической организации. Ленинским районным судом Саранска задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В ходе совещания по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев указал, что в условиях активизации диверсионно-террористической деятельности украинских неонацистов в РФ особенно актуальны дополнительные меры по улучшению гражданской обороны и обеспечению безопасности граждан.
ФСБ России ранее сообщила о задержании в Кемеровской области 28-летнего мужчины, причастного к поджогу релейных шкафов на железной дороге по заданию из Киева.
В Донецке российские силовики пресекла деятельность террористической ячейки, которая планировала теракт на военном объекте. Сотрудники ФСБ установили, что деятельность террористической группы координировали с территории Украины.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)МордовияСБУ (Служба безопасности Украины)ПроисшествияБезопасностьАнтитеррорВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаНовости
 
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