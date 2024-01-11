https://crimea.ria.ru/20240111/kogda-rassmotryat-spornye-zayavki-o-kompensatsiyakh-posle-shtorma-v-krymu-1134114201.html
Когда рассмотрят спорные заявки о компенсациях после шторма в Крыму
Когда рассмотрят спорные заявки о компенсациях после шторма в Крыму - РИА Новости Крым, 11.01.2024
Когда рассмотрят спорные заявки о компенсациях после шторма в Крыму
За сутки от крымчан поступило еще 296 обращений о компенсациях после ноябрьского шторма, спорные заявки рассматриваются комиссией, все жалобы урегулируют до... РИА Новости Крым, 11.01.2024
2024-01-11T12:59
2024-01-11T12:59
2024-01-11T13:00
крым
сергей аксенов
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
штормовое предупреждение
общество
пособия и выплаты
компенсация ущерба
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. За сутки от крымчан поступило еще 296 обращений о компенсациях после ноябрьского шторма, спорные заявки рассматриваются комиссией, все жалобы урегулируют до конца рабочей недели. Об этом в четверг заявил глава Крыма Сергей Аксенов.По словам главы республики, спорные вопросы рассматривает комиссия. В тех случаях, где жители направили жалобы в правоохранительные органы, комиссионные решения будут приниматься только после получения официального ответа от силовиков.Работа по выплатам компенсаций пострадавшим от шторма в ноябре 2023 года Крыму продолжается и полностью завершится в феврале, сообщал глава региона. В конце декабря вице-премьер – министр труда и соцзащиты Крыма Елена Романовская сообщила, что крымчане подали более 560 тысяч заявлений на получение компенсаций за повреждение имущества в результате ноябрьского шторма. По итогам их рассмотрения выданы 331 тысяча положительных заключений. Шторм обрушился на Крым ми Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. Погибли пять человек, еще 12 пострадали. Предварительная сумма ущерба от шторма в Крыму достигла почти 40 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов поручил срочно разобраться с выплатами пострадавшим от штормаАксенов назвал размеры выплат пострадавшим от стихии в КрымуНа что могут рассчитывать пострадавшие во время ЧС крымчане - инфографика
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, сергей аксенов, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, штормовое предупреждение, общество, пособия и выплаты, компенсация ущерба, новости крыма
Когда рассмотрят спорные заявки о компенсациях после шторма в Крыму
Жалобы на выплаты после шторма в Крыму будут рассмотрены до конца рабочей недели - Аксенов
12:59 11.01.2024 (обновлено: 13:00 11.01.2024)