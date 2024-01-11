https://crimea.ria.ru/20240111/kogda-rassmotryat-spornye-zayavki-o-kompensatsiyakh-posle-shtorma-v-krymu-1134114201.html

Когда рассмотрят спорные заявки о компенсациях после шторма в Крыму

Когда рассмотрят спорные заявки о компенсациях после шторма в Крыму - РИА Новости Крым, 11.01.2024

Когда рассмотрят спорные заявки о компенсациях после шторма в Крыму

За сутки от крымчан поступило еще 296 обращений о компенсациях после ноябрьского шторма, спорные заявки рассматриваются комиссией, все жалобы урегулируют до... РИА Новости Крым, 11.01.2024

2024-01-11T12:59

2024-01-11T12:59

2024-01-11T13:00

крым

сергей аксенов

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

штормовое предупреждение

общество

пособия и выплаты

компенсация ущерба

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. За сутки от крымчан поступило еще 296 обращений о компенсациях после ноябрьского шторма, спорные заявки рассматриваются комиссией, все жалобы урегулируют до конца рабочей недели. Об этом в четверг заявил глава Крыма Сергей Аксенов.По словам главы республики, спорные вопросы рассматривает комиссия. В тех случаях, где жители направили жалобы в правоохранительные органы, комиссионные решения будут приниматься только после получения официального ответа от силовиков.Работа по выплатам компенсаций пострадавшим от шторма в ноябре 2023 года Крыму продолжается и полностью завершится в феврале, сообщал глава региона. В конце декабря вице-премьер – министр труда и соцзащиты Крыма Елена Романовская сообщила, что крымчане подали более 560 тысяч заявлений на получение компенсаций за повреждение имущества в результате ноябрьского шторма. По итогам их рассмотрения выданы 331 тысяча положительных заключений. Шторм обрушился на Крым ми Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. Погибли пять человек, еще 12 пострадали. Предварительная сумма ущерба от шторма в Крыму достигла почти 40 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов поручил срочно разобраться с выплатами пострадавшим от штормаАксенов назвал размеры выплат пострадавшим от стихии в КрымуНа что могут рассчитывать пострадавшие во время ЧС крымчане - инфографика

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, штормовое предупреждение, общество, пособия и выплаты, компенсация ущерба, новости крыма