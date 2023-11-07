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Застрял и не подавал звуков: в Сочи из пещеры спасли спелеолога
Застрял и не подавал звуков: в Сочи из пещеры спасли спелеолога - РИА Новости Крым, 07.11.2023
Застрял и не подавал звуков: в Сочи из пещеры спасли спелеолога
В пещере Чертова нора, в глубокой долине реки Агуры в Сочи застрял спелеолог, – спасателям удалось эвакуировать мужчину за несколько часов до дождя. Об этом... РИА Новости Крым, 07.11.2023
2023-11-07T15:16
2023-11-07T15:16
2023-11-07T16:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В пещере Чертова нора, в глубокой долине реки Агуры в Сочи застрял спелеолог, – спасателям удалось эвакуировать мужчину за несколько часов до дождя. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России со ссылкой на Южный региональный поисково-спасательный отряд ведомства.Инцидент произошел накануне, 6 ноября. В пещеру 43-летний спелеолог отправился вместе со спутницей ночью. Но выбраться назад смогла только женщина, – мужчина "застрял и не подавал звуков", сообщили в МЧС.Пещера Чертова нора находится в каньоне реки Агуры, на ее правом берегу, у водопада, и ход в ней довольно узкий, рассказали спасатели. Операция усложнялась еще и тем, что по их прибытии рядом с застрявшим спелеологом уже находился друг пострадавшего, "и приблизиться к ним удалось лишь двум самым стройным спасателям".Выбраться мужчине помогли, использовав альпинистское снаряжение, от медицинской помощи он отказался. Завершить все мероприятия удалось за несколько часов до дождя.В апреле прошлого года сотрудники крымского МЧС спасли из вертикальной 75-метровой пещеры "Ход конем" обессиленного спелеолога с переохлаждением. Читайте также на РИА Новости Крым:Спасательная операция на Аю-Даге: женщину несли по горам к "скорой" В горах Крыма спасли 87-летнего мужчинуВ Крыму закрыли Ялтинскую пещеру – причина
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сочи, происшествия, спелеология, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Застрял и не подавал звуков: в Сочи из пещеры спасли спелеолога
В Сочи спасли спелеолога, застрявшего в труднодоступной пещере Чертова нора
15:16 07.11.2023 (обновлено: 16:14 07.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В пещере Чертова нора, в глубокой долине реки Агуры в Сочи застрял спелеолог, – спасателям удалось эвакуировать мужчину за несколько часов до дождя. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России со ссылкой на Южный региональный поисково-спасательный отряд ведомства.
Инцидент произошел накануне, 6 ноября. В пещеру 43-летний спелеолог отправился вместе со спутницей ночью. Но выбраться назад смогла только женщина, – мужчина "застрял и не подавал звуков", сообщили в МЧС.
"В 6 утра она позвонила спасателям и сказала, что ее напарнику, возможно, требуется помощь, так как она не смогла до него докричаться. Также женщина вызвала на помощь друга спелеолога", – уточнили в ведомстве.
Пещера Чертова нора находится в каньоне реки Агуры, на ее правом берегу, у водопада, и ход в ней довольно узкий, рассказали спасатели. Операция усложнялась еще и тем, что по их прибытии рядом с застрявшим спелеологом уже находился друг пострадавшего, "и приблизиться к ним удалось лишь двум самым стройным спасателям".
Выбраться мужчине помогли, использовав альпинистское снаряжение, от медицинской помощи он отказался. Завершить все мероприятия удалось за несколько часов до дождя.
В апреле прошлого года сотрудники крымского МЧС спасли
из вертикальной 75-метровой пещеры "Ход конем" обессиленного спелеолога с переохлаждением.
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