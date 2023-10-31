Спасательная операция на Аю-Даге: женщину несли по горам к "скорой"
На горе Аю-Даг в Крыму спасли туристку с травмой ноги - МЧС
© МЧС Республики КрымНа горе Аю-Даг в Крыму спасли туристку
© МЧС Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. На горе Аю-Даг в Крыму спасли туристку, которая во время прогулки получила травму ноги. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Инцидент произошел накануне на северо-восточном склоне горы. Женщина оступилась и травмировала ногу, самостоятельно продолжить поход не смогла, поэтому для эвакуации пострадавшей на место вызвали спасателей Алуштинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас".
"По прибытии спасатели оперативно обнаружили женщину на северо-восточном склоне Аю-Дага, они оказали ей первую помощь и наложили шину на травмированную конечность. Далее на носилках сотрудники МЧС Крыма в течение часа транспортировали пострадавшую по сложному горному рельефу к месту подъезда автомобиля скорой помощи", – проинформировали в ведомстве.
Ранее крымские спасатели эвакуировали женщину с территории пещерного города Мангуп-Кале в Бахчисарайском районе. Она также повредила ногу и не смогла спуститься сама. С горы пострадавшую транспортировали на носилках.
© МЧС Республики КрымПострадавшую несли по горам к "скорой"
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Пострадавшую несли по горам к "скорой"
© МЧС Республики Крым
© МЧС Республики КрымСотрудники МЧС Крыма транспортировали пострадавшую к месту подъезда автомобиля скорой помощи
2 из 2
Сотрудники МЧС Крыма транспортировали пострадавшую к месту подъезда автомобиля скорой помощи
© МЧС Республики Крым
1 из 2
Пострадавшую несли по горам к "скорой"
© МЧС Республики Крым
2 из 2
Сотрудники МЧС Крыма транспортировали пострадавшую к месту подъезда автомобиля скорой помощи
© МЧС Республики Крым
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