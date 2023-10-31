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Спасательная операция на Аю-Даге: женщину несли по горам к "скорой" - РИА Новости Крым, 31.10.2023
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Спасательная операция на Аю-Даге: женщину несли по горам к "скорой"
Спасательная операция на Аю-Даге: женщину несли по горам к "скорой" - РИА Новости Крым, 31.10.2023
Спасательная операция на Аю-Даге: женщину несли по горам к "скорой"
На горе Аю-Даг в Крыму спасли туристку, которая во время прогулки получила травму ноги. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. РИА Новости Крым, 31.10.2023
2023-10-31T12:43
2023-10-31T12:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. На горе Аю-Даг в Крыму спасли туристку, которая во время прогулки получила травму ноги. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.Инцидент произошел накануне на северо-восточном склоне горы. Женщина оступилась и травмировала ногу, самостоятельно продолжить поход не смогла, поэтому для эвакуации пострадавшей на место вызвали спасателей Алуштинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас".Ранее крымские спасатели эвакуировали женщину с территории пещерного города Мангуп-Кале в Бахчисарайском районе. Она также повредила ногу и не смогла спуститься сама. С горы пострадавшую транспортировали на носилках.Читайте также на РИА Новости Крым:В ущелье под Бахчисараем спасли мужчинуТуристка пострадала возле озера Ай – Серез под СудакомВ Бахчисарае при подъеме в пещерный город пострадала туристка
https://crimea.ria.ru/20231030/v-lovushke-25-nedeli-v-krymu-spasli-upavshego-v-shakhtu-ventilyatsii-kotenka-1132427097.html
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"крым-спас", мчс крыма, алушта, происшествия, аю-даг, туризм в крыму, новости крыма
Спасательная операция на Аю-Даге: женщину несли по горам к "скорой"

На горе Аю-Даг в Крыму спасли туристку с травмой ноги - МЧС

12:43 31.10.2023
 
© МЧС Республики КрымНа горе Аю-Даг в Крыму спасли туристку
На горе Аю-Даг в Крыму спасли туристку
© МЧС Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. На горе Аю-Даг в Крыму спасли туристку, которая во время прогулки получила травму ноги. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Инцидент произошел накануне на северо-восточном склоне горы. Женщина оступилась и травмировала ногу, самостоятельно продолжить поход не смогла, поэтому для эвакуации пострадавшей на место вызвали спасателей Алуштинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас".

"По прибытии спасатели оперативно обнаружили женщину на северо-восточном склоне Аю-Дага, они оказали ей первую помощь и наложили шину на травмированную конечность. Далее на носилках сотрудники МЧС Крыма в течение часа транспортировали пострадавшую по сложному горному рельефу к месту подъезда автомобиля скорой помощи", – проинформировали в ведомстве.

Ранее крымские спасатели эвакуировали женщину с территории пещерного города Мангуп-Кале в Бахчисарайском районе. Она также повредила ногу и не смогла спуститься сама. С горы пострадавшую транспортировали на носилках.
© МЧС Республики КрымПострадавшую несли по горам к "скорой"
Пострадавшую несли по горам к скорой
1 из 2
Пострадавшую несли по горам к "скорой"
© МЧС Республики Крым
© МЧС Республики КрымСотрудники МЧС Крыма транспортировали пострадавшую к месту подъезда автомобиля скорой помощи
Сотрудники МЧС Крыма транспортировали пострадавшую к месту подъезда автомобиля скорой помощи
2 из 2
Сотрудники МЧС Крыма транспортировали пострадавшую к месту подъезда автомобиля скорой помощи
© МЧС Республики Крым
1 из 2
Пострадавшую несли по горам к "скорой"
© МЧС Республики Крым
2 из 2
Сотрудники МЧС Крыма транспортировали пострадавшую к месту подъезда автомобиля скорой помощи
© МЧС Республики Крым
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