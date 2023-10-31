https://crimea.ria.ru/20231031/spasatelnaya-operatsiya-na-ayu-dage-zhenschinu-nesli-po-goram-k-skoroy-1132441038.html

Спасательная операция на Аю-Даге: женщину несли по горам к "скорой"

Спасательная операция на Аю-Даге: женщину несли по горам к "скорой" - РИА Новости Крым, 31.10.2023

Спасательная операция на Аю-Даге: женщину несли по горам к "скорой"

На горе Аю-Даг в Крыму спасли туристку, которая во время прогулки получила травму ноги. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. РИА Новости Крым, 31.10.2023

2023-10-31T12:43

2023-10-31T12:43

2023-10-31T12:39

"крым-спас"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. На горе Аю-Даг в Крыму спасли туристку, которая во время прогулки получила травму ноги. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.Инцидент произошел накануне на северо-восточном склоне горы. Женщина оступилась и травмировала ногу, самостоятельно продолжить поход не смогла, поэтому для эвакуации пострадавшей на место вызвали спасателей Алуштинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас".Ранее крымские спасатели эвакуировали женщину с территории пещерного города Мангуп-Кале в Бахчисарайском районе. Она также повредила ногу и не смогла спуститься сама. С горы пострадавшую транспортировали на носилках.Читайте также на РИА Новости Крым:В ущелье под Бахчисараем спасли мужчинуТуристка пострадала возле озера Ай – Серез под СудакомВ Бахчисарае при подъеме в пещерный город пострадала туристка

https://crimea.ria.ru/20231030/v-lovushke-25-nedeli-v-krymu-spasli-upavshego-v-shakhtu-ventilyatsii-kotenka-1132427097.html

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2023

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"крым-спас", мчс крыма, алушта, происшествия, аю-даг, туризм в крыму, новости крыма