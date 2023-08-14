https://crimea.ria.ru/20230814/turistka-postradala-vozle-ozera-ay--serez-pod-sudakom-1130717570.html

Туристка пострадала возле озера Ай – Серез под Судаком

Туристка пострадала возле озера Ай – Серез под Судаком - РИА Новости Крым, 14.08.2023

Туристка пострадала возле озера Ай – Серез под Судаком

Сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" эвакуировали женщину, получившую травму во время прогулки в районе озера Ай – Серез. Об этом... РИА Новости Крым, 14.08.2023

2023-08-14T11:04

2023-08-14T11:04

2023-08-14T11:04

происшествия

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мчс крыма

судак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" эвакуировали женщину, получившую травму во время прогулки в районе озера Ай – Серез. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.Инцидент произошел на минувших выходных в селе Междуречье под Судаком. Женщина повредила ногу и не смогла передвигаться самостоятельно, на помощь ей оперативно выехали спасатели.Ранее крымские спасатели провели поисковую операцию в горах Бахчисарайского района Крыма, где в ночное время суток заблудился турист. Мужчину благополучно нашли и вывели в безопасное место, в помощи врачей он не нуждался.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в районе мыса Тарханкут: столкнулись два катераВ горах Крыма спасли двух туристокВ горах Крыма спасли 87-летнего мужчину

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, спасательная служба севастополя, мчс крыма, судак, новости крыма, крым