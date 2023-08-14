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Туристка пострадала возле озера Ай – Серез под Судаком - РИА Новости Крым, 14.08.2023
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Туристка пострадала возле озера Ай – Серез под Судаком
Туристка пострадала возле озера Ай – Серез под Судаком - РИА Новости Крым, 14.08.2023
Туристка пострадала возле озера Ай – Серез под Судаком
Сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" эвакуировали женщину, получившую травму во время прогулки в районе озера Ай – Серез. Об этом... РИА Новости Крым, 14.08.2023
2023-08-14T11:04
2023-08-14T11:04
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" эвакуировали женщину, получившую травму во время прогулки в районе озера Ай – Серез. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.Инцидент произошел на минувших выходных в селе Междуречье под Судаком. Женщина повредила ногу и не смогла передвигаться самостоятельно, на помощь ей оперативно выехали спасатели.Ранее крымские спасатели провели поисковую операцию в горах Бахчисарайского района Крыма, где в ночное время суток заблудился турист. Мужчину благополучно нашли и вывели в безопасное место, в помощи врачей он не нуждался.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в районе мыса Тарханкут: столкнулись два катераВ горах Крыма спасли двух туристокВ горах Крыма спасли 87-летнего мужчину
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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происшествия, спасательная служба севастополя, мчс крыма, судак, новости крыма, крым
Туристка пострадала возле озера Ай – Серез под Судаком

МЧС Крыма: женщина пострадала во время прогулки у озера Ай-Серез под Судаком

11:04 14.08.2023
 
© МЧС Республики КрымСпасатели эвакуировали женщину, травмировавшуюся в районе озера Ай - Серез под Судаком
Спасатели эвакуировали женщину, травмировавшуюся в районе озера Ай - Серез под Судаком
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" эвакуировали женщину, получившую травму во время прогулки в районе озера Ай – Серез. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Инцидент произошел на минувших выходных в селе Междуречье под Судаком. Женщина повредила ногу и не смогла передвигаться самостоятельно, на помощь ей оперативно выехали спасатели.
"По прибытии на место спасатели приступили к поиску. В результате поисковых работ женщина была обнаружена на озере Ай – Серез. Спасатели оказали ей первую доврачебную помощь, наложив шину на поврежденную конечность. После этого на носилках транспортировали пострадавшую из труднодоступного участка к служебному автомобилю, а затем доставили ее в Судакскую городскую больницу", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее крымские спасатели провели поисковую операцию в горах Бахчисарайского района Крыма, где в ночное время суток заблудился турист. Мужчину благополучно нашли и вывели в безопасное место, в помощи врачей он не нуждался.
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