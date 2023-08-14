Туристка пострадала возле озера Ай – Серез под Судаком
МЧС Крыма: женщина пострадала во время прогулки у озера Ай-Серез под Судаком
© МЧС Республики КрымСпасатели эвакуировали женщину, травмировавшуюся в районе озера Ай - Серез под Судаком
© МЧС Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" эвакуировали женщину, получившую травму во время прогулки в районе озера Ай – Серез. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Инцидент произошел на минувших выходных в селе Междуречье под Судаком. Женщина повредила ногу и не смогла передвигаться самостоятельно, на помощь ей оперативно выехали спасатели.
"По прибытии на место спасатели приступили к поиску. В результате поисковых работ женщина была обнаружена на озере Ай – Серез. Спасатели оказали ей первую доврачебную помощь, наложив шину на поврежденную конечность. После этого на носилках транспортировали пострадавшую из труднодоступного участка к служебному автомобилю, а затем доставили ее в Судакскую городскую больницу", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее крымские спасатели провели поисковую операцию в горах Бахчисарайского района Крыма, где в ночное время суток заблудился турист. Мужчину благополучно нашли и вывели в безопасное место, в помощи врачей он не нуждался.
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