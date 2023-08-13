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ЧП в районе мыса Тарханкут: столкнулись два катера
ЧП в районе мыса Тарханкут: столкнулись два катера - РИА Новости Крым, 13.08.2023
ЧП в районе мыса Тарханкут: столкнулись два катера
В районе мыса Тарханкут (село Оленевка Черноморского района) столкнулись два маломерных катера. Подробности происшествия рассказали РИА Новости Крым в... РИА Новости Крым, 13.08.2023
2023-08-13T20:49
2023-08-13T20:49
2023-08-13T21:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. В районе мыса Тарханкут (село Оленевка Черноморского района) столкнулись два маломерных катера. Подробности происшествия рассказали РИА Новости Крым в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте.Столкновение произошло всего в 200 метрах от берега. Пострадало три человека: женщина 39 лет и двое мужчин 40 и 43 лет. Все они с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницу. Оба катера достали на берег для обследования.Следственные действия продолжились до вечера. Сотрудники ОМВД России по Черноморскому району опрашивают пострадавших.Дело под контроль взяла и Южная транспортная прокуратура. По ее поручению, Крымская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности судоходства. На месте происшествия находится Крымский транспортный прокурор.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщину унесло в море, а ее семья застряла на скале: операция МЧС в КрымуЯхта с пассажирами столкнулась с затопленным судном в Черном мореЧП с катером в Финском заливе: при крушении судна погиб мужчина
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РИА Новости Крым
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новости крыма, черноморский район, происшествия, морской транспорт
ЧП в районе мыса Тарханкут: столкнулись два катера
В Черноморском районе в 200 метрах от берега столкнулись два катера, есть пострадавшие
20:49 13.08.2023 (обновлено: 21:06 13.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. В районе мыса Тарханкут (село Оленевка Черноморского района) столкнулись два маломерных катера. Подробности происшествия рассказали РИА Новости Крым в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте.
"В 12:50 в дежурную часть Крымского ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение, что в районе мыса Тарханкут столкнулись два маломерных судна. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа", – пояснили в ведомстве.
Столкновение произошло всего в 200 метрах от берега. Пострадало три человека: женщина 39 лет и двое мужчин 40 и 43 лет. Все они с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницу. Оба катера достали на берег для обследования.
Следственные действия продолжились до вечера. Сотрудники ОМВД России по Черноморскому району опрашивают пострадавших.
Дело под контроль взяла и Южная транспортная прокуратура. По ее поручению, Крымская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности судоходства. На месте происшествия находится Крымский транспортный прокурор.
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