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ЧП в районе мыса Тарханкут: столкнулись два катера

ЧП в районе мыса Тарханкут: столкнулись два катера - РИА Новости Крым, 13.08.2023

ЧП в районе мыса Тарханкут: столкнулись два катера

В районе мыса Тарханкут (село Оленевка Черноморского района) столкнулись два маломерных катера. Подробности происшествия рассказали РИА Новости Крым в... РИА Новости Крым, 13.08.2023

2023-08-13T20:49

2023-08-13T20:49

2023-08-13T21:06

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происшествия

морской транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. В районе мыса Тарханкут (село Оленевка Черноморского района) столкнулись два маломерных катера. Подробности происшествия рассказали РИА Новости Крым в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте.Столкновение произошло всего в 200 метрах от берега. Пострадало три человека: женщина 39 лет и двое мужчин 40 и 43 лет. Все они с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницу. Оба катера достали на берег для обследования.Следственные действия продолжились до вечера. Сотрудники ОМВД России по Черноморскому району опрашивают пострадавших.Дело под контроль взяла и Южная транспортная прокуратура. По ее поручению, Крымская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности судоходства. На месте происшествия находится Крымский транспортный прокурор.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщину унесло в море, а ее семья застряла на скале: операция МЧС в КрымуЯхта с пассажирами столкнулась с затопленным судном в Черном мореЧП с катером в Финском заливе: при крушении судна погиб мужчина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, черноморский район, происшествия, морской транспорт