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Яхта с пассажирами столкнулась с затопленным судном в Черном море - РИА Новости Крым, 26.07.2023
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Яхта с пассажирами столкнулась с затопленным судном в Черном море
Яхта с пассажирами столкнулась с затопленным судном в Черном море - РИА Новости Крым, 26.07.2023
Яхта с пассажирами столкнулась с затопленным судном в Черном море
Яхта с пассажирами едва не утонула у берегов восточного Крыма, операцию по спасению судна проводят сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике... РИА Новости Крым, 26.07.2023
2023-07-26T17:14
2023-07-26T17:38
крым
черное море
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Яхта с пассажирами едва не утонула у берегов восточного Крыма, операцию по спасению судна проводят сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Инцидент произошел в среду в районе мыса Фонарь. Информация о терпящем бедствие гражданском судне "Тата" с пассажирами на борту поступила пограничникам. Как выяснилось, яхта получила пробоину от столкновения с затопленным судном. На помощь поспешил пограничный сторожевой корабль "Коршун", также были проинформированы ближайшие к району бедствия суда.В настоящее время пограничники осуществляют буксировку яхты в порт Кавказ и одновременно откачивают воду. Благодаря оперативным действиям всех участников спасательной операции удалось избежать крушения судна и гибели людей.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП с катером в Финском заливе: при крушении судна погиб мужчинаВ Алуште затонул катер - что известноВышел в шторм: подробности крушения катера с туристами в Севастополе
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крым, черное море, происшествия, общество, пограничная служба фсб, новости крыма
Яхта с пассажирами столкнулась с затопленным судном в Черном море

Пограничники у берегов Крыма спасают тонущую яхту с пассажирами

17:14 26.07.2023 (обновлено: 17:38 26.07.2023)
 
© Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым Пограничники у берегов Крыма спасают тонущую яхту с пассажирами
Пограничники у берегов Крыма спасают тонущую яхту с пассажирами
© Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Яхта с пассажирами едва не утонула у берегов восточного Крыма, операцию по спасению судна проводят сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел в среду в районе мыса Фонарь. Информация о терпящем бедствие гражданском судне "Тата" с пассажирами на борту поступила пограничникам. Как выяснилось, яхта получила пробоину от столкновения с затопленным судном. На помощь поспешил пограничный сторожевой корабль "Коршун", также были проинформированы ближайшие к району бедствия суда.
"Прибывший на место происшествия экипаж обнаружил яхту, которая к этому моменту уже была затоплена на 50 процентов. Убедившись в отсутствии угрозы жизни и здоровью граждан, пограничники произвели откачку воды с тонущего судна. В результате обследования трюмов яхты обнаружены две пробоины, не позволяющие дальнейшее самостоятельное следование к берегу", - сообщили в Погрануправлении.
В настоящее время пограничники осуществляют буксировку яхты в порт Кавказ и одновременно откачивают воду. Благодаря оперативным действиям всех участников спасательной операции удалось избежать крушения судна и гибели людей.
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