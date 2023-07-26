https://crimea.ria.ru/20230726/yakhta-s-passazhirami-stolknulas-s-zatoplennym-sudnom-v-chernom-more-1130315133.html

Яхта с пассажирами столкнулась с затопленным судном в Черном море

Яхта с пассажирами столкнулась с затопленным судном в Черном море - РИА Новости Крым, 26.07.2023

Яхта с пассажирами столкнулась с затопленным судном в Черном море

Яхта с пассажирами едва не утонула у берегов восточного Крыма, операцию по спасению судна проводят сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике... РИА Новости Крым, 26.07.2023

2023-07-26T17:14

2023-07-26T17:14

2023-07-26T17:38

крым

черное море

происшествия

общество

пограничная служба фсб

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Яхта с пассажирами едва не утонула у берегов восточного Крыма, операцию по спасению судна проводят сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Инцидент произошел в среду в районе мыса Фонарь. Информация о терпящем бедствие гражданском судне "Тата" с пассажирами на борту поступила пограничникам. Как выяснилось, яхта получила пробоину от столкновения с затопленным судном. На помощь поспешил пограничный сторожевой корабль "Коршун", также были проинформированы ближайшие к району бедствия суда.В настоящее время пограничники осуществляют буксировку яхты в порт Кавказ и одновременно откачивают воду. Благодаря оперативным действиям всех участников спасательной операции удалось избежать крушения судна и гибели людей.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП с катером в Финском заливе: при крушении судна погиб мужчинаВ Алуште затонул катер - что известноВышел в шторм: подробности крушения катера с туристами в Севастополе

https://crimea.ria.ru/20221215/v-sevastopole-veter-perevernul-progulochnyy-kater-s-passazhirami-1125912923.html

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черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, черное море, происшествия, общество, пограничная служба фсб, новости крыма