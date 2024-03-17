https://crimea.ria.ru/20240317/nochnoe-spasenie-gruppa-turistov-zabludilas-v-gorakh-pod-sudakom-1135756464.html

Ночное спасение: группа туристов заблудилась в горах под Судаком

Ночное спасение: группа туристов заблудилась в горах под Судаком - РИА Новости Крым, 17.03.2024

Ночное спасение: группа туристов заблудилась в горах под Судаком

Молодые люди без снаряжения, теплой одежды и фонарика спасены ночью в горах Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике... РИА Новости Крым, 17.03.2024

2024-03-17T09:19

2024-03-17T09:19

2024-03-17T09:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Молодые люди без снаряжения, теплой одежды и фонарика спасены ночью в горах Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым.Информация о пропавших в районе поселка Солнечная долина под Судаком молодых людях поступила спасателям около 2 часов ночи 17 марта. Туристов удалось оперативно найти, их сопроводили в безопасное место. Медицинская помощь молодым людям не понадобилась.В спасательной операции от МЧС России были задействованы два человека личного состава и одна единица техники.Читайте также на РИА Новости Крым:В горах под Ялтой упал со склона велосипедистДвух женщин спасли в горах под СудакомКакие опасности подстерегают весной в горах Крыма – советы спасателя

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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