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Ночное спасение: группа туристов заблудилась в горах под Судаком - РИА Новости Крым, 17.03.2024
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Ночное спасение: группа туристов заблудилась в горах под Судаком
Ночное спасение: группа туристов заблудилась в горах под Судаком - РИА Новости Крым, 17.03.2024
Ночное спасение: группа туристов заблудилась в горах под Судаком
Молодые люди без снаряжения, теплой одежды и фонарика спасены ночью в горах Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике... РИА Новости Крым, 17.03.2024
2024-03-17T09:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Молодые люди без снаряжения, теплой одежды и фонарика спасены ночью в горах Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым.Информация о пропавших в районе поселка Солнечная долина под Судаком молодых людях поступила спасателям около 2 часов ночи 17 марта. Туристов удалось оперативно найти, их сопроводили в безопасное место. Медицинская помощь молодым людям не понадобилась.В спасательной операции от МЧС России были задействованы два человека личного состава и одна единица техники.Читайте также на РИА Новости Крым:В горах под Ялтой упал со склона велосипедистДвух женщин спасли в горах под СудакомКакие опасности подстерегают весной в горах Крыма – советы спасателя
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Ночное спасение: группа туристов заблудилась в горах под Судаком

Ночью в горах под Судаком спасли группу молодых туристов без снаряжения

09:19 17.03.2024
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымНочью в горах под Судаком спасли группу молодых туристов без снаряжения
Ночью в горах под Судаком спасли группу молодых туристов без снаряжения
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Молодые люди без снаряжения, теплой одежды и фонарика спасены ночью в горах Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым.
Информация о пропавших в районе поселка Солнечная долина под Судаком молодых людях поступила спасателям около 2 часов ночи 17 марта.
"Молодые люди не регистрировали группу в спасательных службах. К походу не были подготовлены. С собой не было запаса воды, теплой одежды, удобной обуви, фонарика и прочих необходимых вещей. К счастью, удалось установить связь со спасателями и вызвать помощь", - говорится в сообщении.
Туристов удалось оперативно найти, их сопроводили в безопасное место. Медицинская помощь молодым людям не понадобилась.
В спасательной операции от МЧС России были задействованы два человека личного состава и одна единица техники.
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