https://crimea.ria.ru/20230522/massirovannyy-udar-po-belgorodskoy-oblasti-povrezhdeny-doma-i-predpriyatiya-1128874225.html
Массированный удар по Белгородской области: повреждены дома и предприятия
Массированный удар по Белгородской области: повреждены дома и предприятия - РИА Новости Крым, 22.05.2023
Массированный удар по Белгородской области: повреждены дома и предприятия
Три села в Белгородской области в понедельник попали под массированный обстрел со стороны украинских вооруженных формирований: повреждены жилые дома,... РИА Новости Крым, 22.05.2023
2023-05-22T12:29
2023-05-22T12:29
2023-05-22T12:29
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
россия
украина
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Три села в Белгородской области в понедельник попали под массированный обстрел со стороны украинских вооруженных формирований: повреждены жилые дома, крестьянское хозяйство, автомобили. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.Обстрел мирных населенных пунктов Грайворонского городского округа начался в 9 утра в понедельник. Жертв и пострадавших нет, отметил глава региона.В частности, в селе Антоновка часть сбитой системой противовоздушной обороны ракеты упала в огород частного домовладения. Взрывотехники и оперативные службы приступили к обезвреживанию.Кроме того, в селе Гора-Подол загорелся склад сена в местном крестьянском хозяйстве, а в селе Замостье поврежден забор частного жилого домовладения. Также в Грайвороне снаряды попали на территорию автотранспортного предприятия, разрушений нет."В Новой Таволжанке с беспилотника сброшено взрывное устройство рядом с частным жилым домом. Пострадавших и разрушений нет", – написал Гладков и добавил, что беспилотник упал в сотне метров от жилых домов.В настоящее время аварийные и оперативные службы приступили к ликвидации последствий и подворовому обходу.Ранее глава Белгородской области сообщил, что украинские боевики нанесли более 70 ударов за день по мирным населенным пунктам региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые удары по Белгородской области: сбит беспилотник, обстреляны 2 селаДвое мирных жителей погибли в Белгородской области – что известноВСУ обстреляли Белгородскую область: повреждены дома, нет света и газа
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обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), происшествия, россия, украина, новости
Массированный удар по Белгородской области: повреждены дома и предприятия
Гладков: ВСУ обстреляли три села в Белгородской области - разрушены дома и предприятия
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Три села в Белгородской области в понедельник попали под массированный обстрел со стороны украинских вооруженных формирований: повреждены жилые дома, крестьянское хозяйство, автомобили. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
Обстрел мирных населенных пунктов Грайворонского городского округа начался в 9 утра в понедельник. Жертв и пострадавших нет, отметил глава региона.
В частности, в селе Антоновка часть сбитой системой противовоздушной обороны ракеты упала в огород частного домовладения. Взрывотехники и оперативные службы приступили к обезвреживанию.
"Также под минометным обстрелом находится село Козинка. В результате попадания снаряда в жилой дом начался пожар. Еще один снаряд прилетел в другое частное домовладение, в результате значительные повреждения получили несущие конструкции дома, также поврежден автомобиль. В третьем домовладении поврежден забор", – написал в своем Telegtam-канале Гладков.
Кроме того, в селе Гора-Подол загорелся склад сена в местном крестьянском хозяйстве, а в селе Замостье поврежден забор частного жилого домовладения. Также в Грайвороне снаряды попали на территорию автотранспортного предприятия, разрушений нет.
"В Новой Таволжанке с беспилотника сброшено взрывное устройство рядом с частным жилым домом. Пострадавших и разрушений нет", – написал Гладков и добавил, что беспилотник упал в сотне метров от жилых домов.
В настоящее время аварийные и оперативные службы приступили к ликвидации последствий и подворовому обходу.
Ранее глава Белгородской области сообщил
, что украинские боевики нанесли более 70 ударов за день по мирным населенным пунктам региона.
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