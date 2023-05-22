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ВСУ нанесли более 70 ударов за день по Белгородской области

ВСУ нанесли более 70 ударов за день по Белгородской области - РИА Новости Крым, 22.05.2023

ВСУ нанесли более 70 ударов за день по Белгородской области

Украинские боевики нанесли более 70 ударов за день по мирным населенным пунктам Белгородской области, есть разрушения гражданской инфраструктуры. Итоги... РИА Новости Крым, 22.05.2023

2023-05-22T09:32

2023-05-22T09:32

2023-05-22T10:10

вячеслав гладков

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Украинские боевики нанесли более 70 ударов за день по мирным населенным пунктам Белгородской области, есть разрушения гражданской инфраструктуры. Итоги воскресного дня в своем Telegram-канале подвел губернатор региона Вячеслав Гладков.Волоконовский районПо словам Гладкова, Волоконовский район за день обстреляли 31 раз. В частности, Хутор Старый попал под обстрел и минометов, и ствольной артиллерии - всего выпущено 28 снарядов."В селе Тишанка двумя снарядами поврежден офис семейного врача, — выбито окно и посечена кровля. Еще одним снарядом из миномета повреждена линия электропередач рядом с хутором Шаховка. Аварийные службы полностью восстановили подачу света в дома к 23:50. Во всех населенных пунктах обошлось без пострадавших", - написал глава региона.Грайворонский и Шебекинский округа"В Грайворонском городском округе село Головчино дважды попало под обстрел ВСУ. В обоих случаях взрывные устройства были сброшены с квадракоптеров на здание администрации сельского поселения и на линию электропередачи. Пожар ликвидирован ближе к часу ночи, свет восстановили в 4:45. Пострадавших нет", - продолжил Гладков.Еще 38 снарядов украинские боевики выпустили по Шебекинскому городскому округу - Хутор Марьино обстреливали дважды, по Новой Таволжанке выпустили восемь снарядов. Пострадавших нет, в двух частных домовладениях посечены крыши. Под минометный обстрел также попал таможенный пункт пропуска в Шебекино, всего прилетело девять снарядов."Еще 19 минометных снарядов прилетело в село Середа. Информация по разрушениям уточняется", - добавил губернатор.Территории граничащих с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с начала спецоперации. В этих и других приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые удары по Белгородской области: сбит беспилотник, обстреляны 2 селаДвое мирных жителей погибли в Белгородской области – что известноВСУ обстреляли Белгородскую область: повреждены дома, нет света и газа

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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