https://crimea.ria.ru/20230521/novye-udary-po-belgorodskoy-oblasti-sbit-bespilotnik-obstrelyany-2-sela-1128861840.html

Новые удары по Белгородской области: сбит беспилотник, обстреляны 2 села

Новые удары по Белгородской области: сбит беспилотник, обстреляны 2 села - РИА Новости Крым, 21.05.2023

Новые удары по Белгородской области: сбит беспилотник, обстреляны 2 села

В воскресенье украинские боевики продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 21.05.2023

2023-05-21T16:37

2023-05-21T16:37

2023-05-21T16:37

обстрелы белгородской области

белгородская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

вячеслав гладков

пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. В воскресенье украинские боевики продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его данным, в Белгородском районе система противовоздушной обороны сбила беспилотник. Пострадавших нет, последствия уточняются.Кроме того, под обстрелами ВСУ села Тишанка и Новая Таволжанка.В первом населенном пункте снаряд повредил офис семейного врача – в здании выбито окно и посечена кровля. ⠀В селе Новая Таволжанка осколками снарядов повреждены два частных домовладения: посечены кровля, забор и фасад. Подомовой обход продолжается, уточнил губернатор.Ранее Гладков сообщил, что за минувшие сутки украинские боевики более 100 раз обстреляли Белгородскую область, по предварительным данным, пострадал один человек.Территории граничащих с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с начала спецоперации. В этих и других приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли школу и подстанцию в Токмаке – есть погибшийБеспилотники атакуют Белгородскую область – есть пострадавшиеДвое мирных жителей погибли в Белгородской области – что известно

https://crimea.ria.ru/20230519/vosem-priletov-po-kurskoy-oblasti--tri-sela-obestocheny-1128822921.html

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украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), вячеслав гладков, пво, беспилотник (дрон), россия, украина, новости