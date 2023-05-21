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Новые удары по Белгородской области: сбит беспилотник, обстреляны 2 села - РИА Новости Крым, 21.05.2023
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Новые удары по Белгородской области: сбит беспилотник, обстреляны 2 села
Новые удары по Белгородской области: сбит беспилотник, обстреляны 2 села - РИА Новости Крым, 21.05.2023
Новые удары по Белгородской области: сбит беспилотник, обстреляны 2 села
В воскресенье украинские боевики продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 21.05.2023
2023-05-21T16:37
2023-05-21T16:37
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
вячеслав гладков
пво
беспилотник (дрон)
россия
украина
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. В воскресенье украинские боевики продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его данным, в Белгородском районе система противовоздушной обороны сбила беспилотник. Пострадавших нет, последствия уточняются.Кроме того, под обстрелами ВСУ села Тишанка и Новая Таволжанка.В первом населенном пункте снаряд повредил офис семейного врача – в здании выбито окно и посечена кровля. ⠀В селе Новая Таволжанка осколками снарядов повреждены два частных домовладения: посечены кровля, забор и фасад. Подомовой обход продолжается, уточнил губернатор.Ранее Гладков сообщил, что за минувшие сутки украинские боевики более 100 раз обстреляли Белгородскую область, по предварительным данным, пострадал один человек.Территории граничащих с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с начала спецоперации. В этих и других приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли школу и подстанцию в Токмаке – есть погибшийБеспилотники атакуют Белгородскую область – есть пострадавшиеДвое мирных жителей погибли в Белгородской области – что известно
https://crimea.ria.ru/20230519/vosem-priletov-po-kurskoy-oblasti--tri-sela-obestocheny-1128822921.html
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обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), вячеслав гладков, пво, беспилотник (дрон), россия, украина, новости
Новые удары по Белгородской области: сбит беспилотник, обстреляны 2 села

Гладков: над Бегородской областью сбит вражеский беспилотник, обстреляны два села

16:37 21.05.2023
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела ВСУ Шебекино Белгородской области
Последствия обстрела ВСУ Шебекино Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. В воскресенье украинские боевики продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его данным, в Белгородском районе система противовоздушной обороны сбила беспилотник. Пострадавших нет, последствия уточняются.
Кроме того, под обстрелами ВСУ села Тишанка и Новая Таволжанка.
В первом населенном пункте снаряд повредил офис семейного врача – в здании выбито окно и посечена кровля. ⠀
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В селе Новая Таволжанка осколками снарядов повреждены два частных домовладения: посечены кровля, забор и фасад. Подомовой обход продолжается, уточнил губернатор.
Ранее Гладков сообщил, что за минувшие сутки украинские боевики более 100 раз обстреляли Белгородскую область, по предварительным данным, пострадал один человек.
Территории граничащих с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с начала спецоперации. В этих и других приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Вячеслав ГладковПВОБеспилотник (дрон)РоссияУкраинаНовости
 
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