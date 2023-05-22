https://crimea.ria.ru/20230522/esche-troe-ranenykh-ot-ruk-vsu-gubernator-rasskazal-o-situatsii-v-grayvorone-1128887066.html

Еще трое раненых от рук ВСУ: губернатор рассказал о ситуации в Грайвороне

Еще трое раненых от рук ВСУ: губернатор рассказал о ситуации в Грайвороне - РИА Новости Крым, 22.05.2023

Еще трое раненых от рук ВСУ: губернатор рассказал о ситуации в Грайвороне

Количество пострадавших в Грайвороне Белгородской области выросло до пяти, они в больнице. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 22.05.2023

2023-05-22T17:06

2023-05-22T17:06

2023-05-22T17:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Количество пострадавших в Грайвороне Белгородской области выросло до пяти, они в больнице. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.В понедельник днем Гладков сообщил, что после обстрела села Глотово Грайворонского округа в районную больницу доставлены мужчина и женщина с минно-взрывными ранениями. Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии, мужчина в состоянии средней степени тяжести. Также он проинформировал, что на территорию области зашла украинская ДРГ.Снарядами повреждены три частных жилых дома, в результате "прилетов" они загорелись. Также попадание есть и в здание администрации, уточнил он.А в селе Замостье снаряд попал в детский сад, в результате в нем также произошел пожар. Здесь женщина получила ранение руки, медики оказали ей помощь на месте.Территории граничащих с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с начала спецоперации. В этих и других приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинская ДРГ зашла на территорию Белгородской областиВСУ обстреляли село в Белгородской области – двое раненыМассированный удар по Белгородской области: повреждены дома и предприятия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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