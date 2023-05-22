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Еще трое раненых от рук ВСУ: губернатор рассказал о ситуации в Грайвороне - РИА Новости Крым, 22.05.2023
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Еще трое раненых от рук ВСУ: губернатор рассказал о ситуации в Грайвороне
Еще трое раненых от рук ВСУ: губернатор рассказал о ситуации в Грайвороне - РИА Новости Крым, 22.05.2023
Еще трое раненых от рук ВСУ: губернатор рассказал о ситуации в Грайвороне
Количество пострадавших в Грайвороне Белгородской области выросло до пяти, они в больнице. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 22.05.2023
2023-05-22T17:06
2023-05-22T17:10
белгородская область
обстрелы белгородской области
обстрелы всу
вячеслав гладков
новости
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Количество пострадавших в Грайвороне Белгородской области выросло до пяти, они в больнице. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.В понедельник днем Гладков сообщил, что после обстрела села Глотово Грайворонского округа в районную больницу доставлены мужчина и женщина с минно-взрывными ранениями. Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии, мужчина в состоянии средней степени тяжести. Также он проинформировал, что на территорию области зашла украинская ДРГ.Снарядами повреждены три частных жилых дома, в результате "прилетов" они загорелись. Также попадание есть и в здание администрации, уточнил он.А в селе Замостье снаряд попал в детский сад, в результате в нем также произошел пожар. Здесь женщина получила ранение руки, медики оказали ей помощь на месте.Территории граничащих с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с начала спецоперации. В этих и других приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинская ДРГ зашла на территорию Белгородской областиВСУ обстреляли село в Белгородской области – двое раненыМассированный удар по Белгородской области: повреждены дома и предприятия
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белгородская область, обстрелы белгородской области, обстрелы всу, вячеслав гладков, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), сво, украина, россия
Еще трое раненых от рук ВСУ: губернатор рассказал о ситуации в Грайвороне

Гладков: число раненых в Грайвороне Белгородской области выросло до пяти, они в больнице

17:06 22.05.2023 (обновлено: 17:10 22.05.2023)
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоБольничный коридор
Больничный коридор - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Количество пострадавших в Грайвороне Белгородской области выросло до пяти, они в больнице. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В понедельник днем Гладков сообщил, что после обстрела села Глотово Грайворонского округа в районную больницу доставлены мужчина и женщина с минно-взрывными ранениями. Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии, мужчина в состоянии средней степени тяжести. Также он проинформировал, что на территорию области зашла украинская ДРГ.
"В Грайвороне есть еще трое пострадавших - двое мужчин и одна женщина с осколочными ранениями, в состоянии средней степени тяжести они находятся в больнице. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал он в своем Telegram-канале.
Снарядами повреждены три частных жилых дома, в результате "прилетов" они загорелись. Также попадание есть и в здание администрации, уточнил он.
А в селе Замостье снаряд попал в детский сад, в результате в нем также произошел пожар. Здесь женщина получила ранение руки, медики оказали ей помощь на месте.
Территории граничащих с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с начала спецоперации. В этих и других приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.
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Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиОбстрелы ВСУВячеслав ГладковНовостиПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)СВОУкраинаРоссия
 
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