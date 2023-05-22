https://crimea.ria.ru/20230522/esche-troe-ranenykh-ot-ruk-vsu-gubernator-rasskazal-o-situatsii-v-grayvorone-1128887066.html
Еще трое раненых от рук ВСУ: губернатор рассказал о ситуации в Грайвороне
Еще трое раненых от рук ВСУ: губернатор рассказал о ситуации в Грайвороне - РИА Новости Крым, 22.05.2023
Еще трое раненых от рук ВСУ: губернатор рассказал о ситуации в Грайвороне
Количество пострадавших в Грайвороне Белгородской области выросло до пяти, они в больнице. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 22.05.2023
2023-05-22T17:06
2023-05-22T17:06
2023-05-22T17:10
белгородская область
обстрелы белгородской области
обстрелы всу
вячеслав гладков
новости
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
сво
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/0f/1119052588_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c8ba59ad5f9f7c4bd32e7c7dc06a8742.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Количество пострадавших в Грайвороне Белгородской области выросло до пяти, они в больнице. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.В понедельник днем Гладков сообщил, что после обстрела села Глотово Грайворонского округа в районную больницу доставлены мужчина и женщина с минно-взрывными ранениями. Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии, мужчина в состоянии средней степени тяжести. Также он проинформировал, что на территорию области зашла украинская ДРГ.Снарядами повреждены три частных жилых дома, в результате "прилетов" они загорелись. Также попадание есть и в здание администрации, уточнил он.А в селе Замостье снаряд попал в детский сад, в результате в нем также произошел пожар. Здесь женщина получила ранение руки, медики оказали ей помощь на месте.Территории граничащих с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с начала спецоперации. В этих и других приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинская ДРГ зашла на территорию Белгородской областиВСУ обстреляли село в Белгородской области – двое раненыМассированный удар по Белгородской области: повреждены дома и предприятия
белгородская область
украина
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/0f/1119052588_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_a93ba3040f4e8216598ffe252e1252a3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, обстрелы белгородской области, обстрелы всу, вячеслав гладков, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), сво, украина, россия
Еще трое раненых от рук ВСУ: губернатор рассказал о ситуации в Грайвороне
Гладков: число раненых в Грайвороне Белгородской области выросло до пяти, они в больнице
17:06 22.05.2023 (обновлено: 17:10 22.05.2023)