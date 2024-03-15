https://crimea.ria.ru/20240315/sk-predstavit-k-nagrade-prikryvshego-soboy-sestru-malchika-1135700876.html

СК представит к награде прикрывшего собой сестру 9-летнего мальчика

СК представит к награде прикрывшего собой сестру 9-летнего мальчика - РИА Новости Крым, 15.03.2024

СК представит к награде прикрывшего собой сестру 9-летнего мальчика

Девятилетний мальчик, который прикрыл собой свою младшую сестру при атаке украинских боевиков в Белгородской области, будет представлен к ведомственной награде... РИА Новости Крым, 15.03.2024

2024-03-15T14:59

2024-03-15T14:59

2024-03-15T15:00

белгородская область

обстрелы белгородской области

ск рф (следственный комитет российской федерации)

александр бастрыкин

общество

новости

дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Девятилетний мальчик, который прикрыл собой свою младшую сестру при атаке украинских боевиков в Белгородской области, будет представлен к ведомственной награде Следственного комитета России. Такое поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин, говорится в сообщении пресс-службы.Дети получили ранения. По данным губернатора области Вячеслава Гладкова, 9-летний мальчик с множественными ранениями мягких тканей стопы и закрытой черепно-мозговой травмой и 9-месячная девочка с ранениями лица, кисти и закрытой черепно-мозговой травмой находятся в Детской областной клинической больнице под наблюдением специалистов. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.В пятницу Вооруженные силы РФ совместно с пограничными органами ФСБ России сорвали очередную попытку прорыва подразделений ВСУ на территорию Белгородской области в районе приграничного населенного пункта Козинка. Как отметили в Минобороны, украинская диверсионная группа боевиков сил специальных операций и иностранных наемников на двух вертолетах Ми-8, используя особенности рельефа местности, осуществила высадку десанта до 30 человек на украинской территории, на удалении 1 км от госграницы РФ. После высадки диверсионная группа скрытно выдвинулась в направлении села Козинка.В регионе трижды звучала сирена ракетной опасности. Были сбиты 17 реактивных снарядов Vampire - семь утром и еще 10 днем. При ударах боевиков один человек погиб в Грайвороне, еще два жителя пострадали в результате утреннего обстрела Белгорода.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО уничтожила еще 10 реактивных снарядов Vampire над БелгородомПомогал спасать людей: член самообороны погиб при ударе ВСУ по ГрайворонуМирный житель погиб при обстреле Белгорода

белгородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, обстрелы белгородской области, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, общество, новости, дети