СК представит к награде прикрывшего собой сестру 9-летнего мальчика
Бастрыкин поручил наградить мальчика за спасение сестры при атаке на Белгородскую область
14:59 15.03.2024 (обновлено: 15:00 15.03.2024)
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в больнице у 9-летнего мальчика, который прикрыл собой сестру
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Девятилетний мальчик, который прикрыл собой свою младшую сестру при атаке украинских боевиков в Белгородской области, будет представлен к ведомственной награде Следственного комитета России. Такое поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин, говорится в сообщении пресс-службы.
"Александр Бастрыкин поручил профильным подразделениям Следственного комитета России представить мальчика, спасшего сестру, к ведомственной награде. При обстреле территории Белгородской области со стороны ВСУ 9-летний мальчик из села Беловского прикрыл собой девятимесячную сестру. Благодаря героическому поступку школьника удалось избежать трагических последствий", - сказано в сообщении.
Дети получили ранения. По данным губернатора области Вячеслава Гладкова, 9-летний мальчик с множественными ранениями мягких тканей стопы и закрытой черепно-мозговой травмой и 9-месячная девочка с ранениями лица, кисти и закрытой черепно-мозговой травмой находятся в Детской областной клинической больнице под наблюдением специалистов. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.
В пятницу Вооруженные силы РФ совместно с пограничными органами ФСБ России сорвали очередную попытку прорыва подразделений ВСУ на территорию Белгородской области в районе приграничного населенного пункта Козинка. Как отметили в Минобороны, украинская диверсионная группа боевиков сил специальных операций и иностранных наемников на двух вертолетах Ми-8, используя особенности рельефа местности, осуществила высадку десанта до 30 человек на украинской территории, на удалении 1 км от госграницы РФ. После высадки диверсионная группа скрытно выдвинулась в направлении села Козинка.
В регионе трижды звучала сирена ракетной опасности. Были сбиты 17 реактивных снарядов Vampire - семь утром и еще 10 днем. При ударах боевиков один человек погиб в Грайвороне, еще два жителя пострадали в результате утреннего обстрела Белгорода.
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